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Θεαματική στροφή κάνει η Citi σε ό,τι αφορά τον στόχο 12 μηνών που θέτει για το Bitcoin καθώς τον ανεβάζει 113.000 δολάρια από 82.000 δολάρια. Για το Ether αντίστοιχα ανεβάζει τον στόχο στα 3.028 δολάρια από 2.240 δολάρια που προέβλεπε μόλις τρεις μήνες πριν. Η αναθεώρηση στηρίζεται σε τρεις βασικούς παράγοντες: την ισχυρότερη δραστηριότητα στην αγορά crypto, το ευνοϊκότερο μακροοικονομικό περιβάλλον και, κυρίως, την επιστροφή των εισροών στα ETF, όπως σημειώνει το Reuters.

Το σημαντικότερο νέο στοιχείο είναι ότι η Citi προβλέπει πλέον περίπου 5 δισ. δολάρια εισροών στα crypto τους επόμενους 12 μήνες. Η τράπεζα θεωρεί ότι οι ροές θα επιστρέψουν με βραδύτερο αλλά πιο σταθερό ρυθμό, καθώς χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι και χρηματιστηριακές εταιρείες αυξάνουν σταδιακά τις κατανομές κεφαλαίων προς το Bitcoin.

Αυτό είναι σημαντική αλλαγή σε σχέση με την προηγούμενη έκθεση της Citi της 1ης Ιουλίου. Τότε η τράπεζα είχε μηδενίσει την πρόβλεψή της για καθαρές εισροές σε ETF το επόμενο 12μηνο, από προηγούμενη εκτίμηση 10 δισ. δολαρίων, και είχε μειώσει τον στόχο για το Bitcoin στα 82.000 δολάρια από 112.000 και για το Ether στα 2.240 από 3.175 δολάρια.

Σημειώνεται επίσης ότι τον Ιούλιο η Citi είχε επισημάνει ότι οι εκροές από τα Bitcoin ETF έφθαναν περίπου τα 3,3 δισ. δολάρια από την αρχή του έτους, ενώ θεωρούσε ότι η ευρύτερη υιοθέτηση από επενδυτές θα παρέμενε σε αναμονή μέχρι να εμφανιστεί ένας νέος καταλύτης.

Άρα, από μηδενικές αναμενόμενες εισροές και στόχο $82.000 τον Ιούλιο, η τράπεζα αναθεώρησε τις προβλέψεις της σε $5 δισ. νέες εισροές και στόχο $113.000 τον Οκτώβριο. Ουσιαστικά δηλαδή, μέσα σε τρεις μήνες η Citi έχει αντιστρέψει σημαντικό μέρος της απαισιοδοξίας της για την αγορά.

Το ράλι των τελευταίων τριών μηνών

Η αναθεώρηση ακολουθεί την ισχυρή ανάκαμψη των δύο μεγαλύτερων κρυπτονομισμάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το Reuters, το Bitcoin έχει ενισχυθεί σχεδόν 40% και το Ether περίπου 68% μέσα στους τελευταίους τρεις μήνες. Παρά το ράλι, παραμένουν σε αρνητικό έδαφος από την αρχή του 2026, με απώλειες περίπου 4% για το Bitcoin και 9% για το Ether.

Ειδικά το Bitcoin έχει ανακάμψει περίπου 40% από τα χαμηλά του Ιουλίου, έπειτα από μήνες κατά τους οποίους υστερούσε έναντι άλλων περιουσιακών στοιχείων υψηλότερου κινδύνου.

Η Citi συνδέει την αλλαγή του momentum και με την αποδυνάμωση του δολαρίου, μετά τις πρόσφατες κινήσεις του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών για επαναγορές μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων.

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