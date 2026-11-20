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Το μεγαλύτερο κύμα ημερήσιων εκροών από την έναρξη λειτουργίας του κατέγραψε το διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο (ETF) Bitcoin της BlackRock, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να αποσύρουν κεφάλαια από την αγορά κρυπτονομισμάτων, εν μέσω γενικευμένων ρευστοποιήσεων στις διεθνείς αγορές και αυξανόμενης αποστροφής προς τον κίνδυνο.

Σύμφωνα με στοιχεία που μεταδίδει το Bloomberg, την Πέμπτη οι επενδυτές απέσυραν 541 εκατ. δολάρια από το IBIT της BlackRock, ποσό που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ ημερήσιων εκροών για το συγκεκριμένο ETF από την κυκλοφορία του, τον Ιανουάριο του 2024.

Συνολικά, τα αμερικανικά spot Bitcoin ETF κατέγραψαν καθαρές εκροές 582 εκατ. δολαρίων κατά την ίδια συνεδρίαση, επιβεβαιώνοντας ότι η πίεση δεν περιορίζεται σε ένα μόνο επενδυτικό προϊόν.

Το Bitcoin σταθεροποιήθηκε την Παρασκευή κοντά στα 62.000 δολάρια, έπειτα από τις ισχυρές απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης, έχοντας υποχωρήσει έως τα 61.242 δολάρια κατά τη διάρκεια των συναλλαγών στην Ασία.

Η συνεχιζόμενη αμφισβήτηση των υψηλών αποτιμήσεων στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης εξακολουθεί να επιβαρύνει το επενδυτικό κλίμα. Παράλληλα, τα επιθετικά μηνύματα της Federal Reserve ενισχύουν τις προσδοκίες για νέα αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων τον Δεκέμβριο, περιορίζοντας περαιτέρω τη διάθεση ανάληψης κινδύνου.

«Με τις εκροές από τα ETF να αποτυπώνουν την κατάσταση και τη Fed να συνεχίζει να ασκεί πιέσεις στα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου, οι θεσμικοί επενδυτές δεν έχουν ακόμη επιστρέψει με ουσιαστικές αγορές», δήλωσε ο Πολ Χάουαρντ, ανώτερο στέλεχος της εταιρείας διαπραγμάτευσης Wincent.

Η κρίση εμπιστοσύνης στην τεχνητή νοημοσύνη συμπαρασύρει τα κρυπτονομίσματα

Οι πιέσεις στην αγορά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων εντάσσονται σε ένα ευρύτερο κύμα ρευστοποιήσεων, το οποίο πλήττει τις μετοχές διεθνώς.

Οι ασιατικές αγορές κινήθηκαν πτωτικά, μία ημέρα μετά την πολυαναμενόμενη εισαγωγή της Anthropic στο χρηματιστήριο. Η μετοχή της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης υποχώρησε στις μετασυνεδριακές συναλλαγές, ακολουθώντας την αρνητική πορεία της ευρύτερης αγοράς.

Την ίδια ώρα, ο MSCI All Country World Index, που παρακολουθεί την πορεία των μετοχών παγκοσμίως, βρισκόταν σε τροχιά έβδομης συνεχόμενης πτωτικής συνεδρίασης.

«Τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία υποχωρούν παράλληλα με άλλες επενδύσεις υψηλού κινδύνου, εξαιτίας των ευρύτερων μακροοικονομικών ανησυχιών για τη βιωσιμότητα του κύκλου κεφαλαιουχικών δαπανών στην τεχνητή νοημοσύνη και τον αντίκτυπό του στην εταιρική κερδοφορία», δήλωσε ο Κόσμο Τζιανγκ, γενικός εταίρος της Pantera Capital.

Εκροές 4,1 δισ. δολαρίων μετά την κυβερνοεπίθεση στη Binance

Το Bitcoin βρίσκεται αντιμέτωπο με πολλαπλές πιέσεις τις τελευταίες εβδομάδες.

Στα τέλη Οκτωβρίου, η κυβερνοεπίθεση στη Binance, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, προκάλεσε αναταράξεις στην αγορά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Λίγες ημέρες αργότερα, οι εκτεταμένες νίκες των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ ενίσχυσαν την αβεβαιότητα για τις προοπτικές των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης.

Από τις 30 Οκτωβρίου, την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης στις ΗΠΑ μετά την κυβερνοεπίθεση στη Binance, περίπου 4,1 δισ. δολάρια έχουν αποσυρθεί από τα spot Bitcoin ETF, σε μια ένδειξη της σημαντικής μεταβολής στην επενδυτική συμπεριφορά.

Το Bitcoin ακολουθεί τον Nasdaq και όχι τον χρυσό

Παρά τον χαρακτηρισμό του ως «ψηφιακού χρυσού», το Bitcoin εξακολουθεί να συμπεριφέρεται περισσότερο ως επένδυση υψηλού κινδύνου παρά ως ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους αναταραχής.

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg, ο συντελεστής συσχέτισης 40 ημερών του Bitcoin με τον Nasdaq 100 έχει αυξηθεί στο 0,69, υποδηλώνοντας ότι οι δύο αγορές κινούνται ολοένα συχνότερα προς την ίδια κατεύθυνση.

Η εταιρεία διαπραγμάτευσης κρυπτονομισμάτων DWF Labs διαπίστωσε, σε ανάλυση της συμπεριφοράς των αγορών από το 2020, ότι όταν ο Nasdaq σημείωνε ημερήσια πτώση τουλάχιστον 1%, το Bitcoin υποχωρούσε περίπου στο 75% των περιπτώσεων.

«Η ιστορία δείχνει ότι το Bitcoin είναι ένα περιουσιακό στοιχείο που ευνοείται από τη διάθεση ανάληψης κινδύνου και όχι ένα ασφαλές καταφύγιο», σημειώνει η εταιρεία.

Παρά την αρνητική συγκυρία, ο Πολ Χάουαρντ της Wincent εκτιμά ότι θα μπορούσε να ακολουθήσει μια σταδιακή και ομαλή ανάκαμψη κατά τους χειμερινούς μήνες.

Όπως εξηγεί, με την εισαγωγή της Anthropic στο χρηματιστήριο να έχει πλέον ολοκληρωθεί, ενδέχεται να αρχίσει η επιστροφή κεφαλαίων στην αγορά κρυπτονομισμάτων, καθώς το Bitcoin δοκιμάζει χαμηλότερα επίπεδα τιμών.