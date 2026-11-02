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Η έκρηξη του χρέους που οφείλεται στην τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί μερικές από τις πιο ελκυστικές ευκαιρίες στον τομέα των τίτλων σταθερού εισοδήματος των τελευταίων ετών, ξεπερνώντας την ελκυστικότητα των μακροπρόθεσμων αμερικανικών κρατικών ομολόγων, σύμφωνα με τον Ρικ Ράιντερ της BlackRock.

«Δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο όσον αφορά το μέγεθος της χρηματοδότησης που εισρέει τόσο στις αγορές χρέους όσο και στις αγορές μετοχών», δήλωσε ο ίδιος.

Οι τεχνολογικοί κολοσσοί εξαπολύουν ένα άνευ προηγουμένου κύμα κεφαλαίων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, με τις ετήσιες δαπάνες να ενδέχεται να φτάσουν έως και το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, καθώς ανταγωνίζονται για την ηγεσία στην αναπτυσσόμενη αυτή τεχνολογία. Η χρηματοδότηση που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη στις παγκόσμιες αγορές υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας έχει ήδη ξεπεράσει τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια το 2026, περίπου το τριπλάσιο σε σχέση με πέρυσι, προσφέροντας στους επενδυτές μια σειρά επιλογών μετά από δεκαετίες ομολόγων χαμηλής απόδοσης.

Πρόσφατα, η Broadcom Inc. σύναψε συμφωνία ύψους 63 δισ. δολαρίων για τη χρηματοδότηση της αγοράς μικροτσίπ για την Anthropic, ενώ η SpaceX υπέγραψε σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού ύψους περίπου 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την Apollo Global Management Inc. Η Meta Platforms Inc. επιδιώκει να συγκεντρώσει έως και 95 δισεκατομμύρια δολάρια από την πώληση μετοχών σε μία από τις μεγαλύτερες δημόσιες προσφορές μετοχών στην ιστορία. Η Anthropic υπέβαλε επίσης αίτηση για την πολυαναμενόμενη IPO της, μια ιστορική στιγμή, και προειδοποίησε ότι ενδέχεται να αναζητήσει χρηματοδότηση νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Η ραγδαία αύξηση της χρηματοδότησης για μονάδες επεξεργασίας γραφικών, κέντρα δεδομένων και άλλη υποδομή τεχνητής νοημοσύνης είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, σημείωσε. Ο διαχειριστής κεφαλαίων προτιμά τα εξασφαλισμένα δάνεια από καθιερωμένες εταιρείες και τα περιουσιακά στοιχεία που παράγουν ταμειακές ροές, ενώ παράλληλα διαπιστώνει λογικές αποτιμήσεις μετοχών στους τομείς των ημιαγωγών και της πληροφορικής.

Η έκρηξη της έκδοσης νέου χρέους έχει βελτιώσει τις τιμές σε σύγκριση με το παρελθόν, προσφέροντας στους επενδυτές πιο ελκυστικά σημεία εισόδου, ανέφερε ο Ράιντερ. Οι αποδόσεις των ομολόγων σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν σημειώσει άνοδο φέτος, με τα 10ετή κρατικά ομόλογα να καταγράφουν άνοδο 80 μονάδων βάσης, εν μέρει λόγω των ανησυχιών των επενδυτών για την αύξηση του δημόσιου δανεισμού και τον ανταγωνισμό για κεφάλαια.

Καθώς οι hyperscalers, όπως η Amazon.com Inc. και η Alphabet Inc., εκδίδουν χρέος-ρεκόρ, απορροφώντας εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια που διαφορετικά θα μπορούσαν να διοχετευθούν σε κρατικά ομόλογα, οι επενδυτές αμφισβητούν αν η αγορά μπορεί να τα απορροφήσει όλα.

Τα 10ετή κρατικά ομόλογα έχουν «περάσει σε δεύτερη μοίρα» έναντι άλλων ευκαιριών στον τομέα των σταθερών εισοδημάτων, προσέθεσε ο Ράιντερ. Ακόμη και με την απόδοσή τους να υπερβαίνει το 5%, ο αναλυτής θεωρεί το δείκτη αναφοράς όλο και λιγότερο ως βασική επένδυση και όλο και περισσότερο ως βαρόμετρο της αγοράς, συχνά για τις μετοχές.

Αντ’ αυτού, οι επενδυτές μπορούν να αποκομίσουν περίπου 7% σε χαρτοφυλάκια βραχυπρόθεσμων τίτλων με αξιολόγηση «Α», αποφεύγοντας παράλληλα τον κίνδυνο διάρκειας που συνδέεται με το μακροπρόθεσμο δημόσιο χρέος, τόνισε.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, oι τεράστιες δαπάνες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης έχουν επίσης εντείνει τις ανησυχίες σχετικά με το αν αυτές οι επενδύσεις θα αποδώσουν τελικά. Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, υπογράμμισε ότι οι hyperscalers εκδίδουν ομόλογα στο λάθος τμήμα της καμπύλης αποδόσεων, ενώ επέκρινε τον κλάδο για την ανεπαρκή προσπάθειά του να συνεργαστεί με τις τοπικές κοινότητες που ανησυχούν για τα κέντρα δεδομένων.