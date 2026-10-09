Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η μετατροπή παραδοσιακών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων σε ψηφιακά tokens (tokenization) θα μπορούσε να απελευθερώσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαια που παραμένουν δεσμευμένα ως εξασφαλίσεις στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, σύμφωνα με τη διευθύνουσα σύμβουλο της Nasdaq, Αντίνα Φρίντμαν.

Μιλώντας στο CNBC, στο περιθώριο του συνεδρίου TOKEN2049 στη Σιγκαπούρη, η Φρίντμαν υποστήριξε ότι η ψηφιοποίηση χρηματοοικονομικών τίτλων, όπως τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, οι μετοχές και τα αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς, θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι τράπεζες και οι επενδυτικοί οργανισμοί διαχειρίζονται τις εξασφαλίσεις και μεταφέρουν κεφάλαια.

Όπως εξήγησε, η μετατροπή αυτών των περιουσιακών στοιχείων σε ψηφιακά tokens, σε συνδυασμό με την ψηφιοποίηση των χρηματικών ροών, θα επέτρεπε την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη μεταφορά τους μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

«Εάν μετατρέψουμε όλα αυτά τα χρηματοοικονομικά μέσα, μαζί με τις χρηματικές ροές, σε tokens, τότε οι εξασφαλίσεις αποκτούν πολύ μεγαλύτερη ευελιξία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το tokenization είναι η διαδικασία ψηφιακής αναπαράστασης περιουσιακών στοιχείων, όπως μετοχές και ομόλογα, μέσω tokens που μπορούν να μεταφέρονται και να διακανονίζονται με τη χρήση τεχνολογίας blockchain.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία θα μπορούσε να επιτρέψει στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να αξιοποιούν αποτελεσματικότερα κεφάλαια που σήμερα παραμένουν δεσμευμένα για την κάλυψη υποχρεώσεων και συναλλαγών.

Αυξάνεται το ενδιαφέρον των θεσμικών επενδυτών

Σύμφωνα με τη διευθύνουσα σύμβουλο της Nasdaq, το ενδιαφέρον των μεγάλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών για το tokenization έχει ενισχυθεί σημαντικά κατά τον τελευταίο χρόνο.

Στην εξέλιξη αυτή έχει συμβάλει και η ψήφιση του GENIUS Act στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος δημιούργησε ρυθμιστικό πλαίσιο για τα stablecoins, τα ψηφιακά νομίσματα που έχουν σχεδιαστεί ώστε να διατηρούν σταθερή αξία σε σχέση με ένα νόμισμα ή άλλο περιουσιακό στοιχείο αναφοράς.

Η Φρίντμαν εκτιμά ότι η δυνατότητα ψηφιοποίησης του χρήματος ανοίγει τον δρόμο για την αντίστοιχη ψηφιοποίηση της κίνησης κεφαλαίων σε ολόκληρο το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

«Εάν μπορούμε να μετατρέψουμε το χρήμα σε tokens, τότε μπορούμε να κάνουμε το ίδιο και με τις ροές κεφαλαίων», σημείωσε.

Το αυξανόμενο ενδιαφέρον των θεσμικών επενδυτών συναντά πλέον τη ζήτηση των ιδιωτών επενδυτών για μεγαλύτερη ευελιξία στις συναλλαγές.

Όπως επισήμανε η επικεφαλής της Nasdaq, οι ιδιώτες επενδυτές επιδιώκουν εδώ και χρόνια τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης χρηματοοικονομικών προϊόντων σε 24ωρη βάση, εκτιμώντας ότι η συγκεκριμένη αγορά βρίσκεται περίπου μία δεκαετία μπροστά ως προς αυτές τις απαιτήσεις.

Το μεγάλο στοίχημα των συναλλαγών 24 ώρες το 24ωρο

Η μετάβαση σε ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα που θα λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τις διεθνείς αγορές.

Σύμφωνα με τη Φρίντμαν, η προσαρμογή των ίδιων των χρηματιστηριακών υποδομών είναι το ευκολότερο μέρος αυτής της διαδικασίας.

Η μεγαλύτερη δυσκολία αφορά τις τράπεζες και τους υπόλοιπους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, οι οποίοι έχουν αναπτύξει τα συστήματά τους με βάση την παραδοσιακή λειτουργία των αγορών σε συγκεκριμένες ώρες.

Μέχρι σήμερα, οι περίοδοι κατά τις οποίες οι αγορές παραμένουν κλειστές χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση των συστημάτων, τον έλεγχο των συναλλαγών και τη διαχείριση των κινδύνων.

Σε ένα περιβάλλον συνεχούς διαπραγμάτευσης, όλες αυτές οι διαδικασίες θα πρέπει να πραγματοποιούνται χωρίς διακοπή.

«Τα πάντα πρέπει να γίνονται σε πραγματικό χρόνο, συνεχώς», υπογράμμισε η επικεφαλής της Nasdaq.

Αυτό σημαίνει ότι η διαχείριση κινδύνου, η παρακολούθηση των εξασφαλίσεων και η εκκαθάριση των συναλλαγών θα πρέπει να προσαρμοστούν σε ένα νέο μοντέλο λειτουργίας, στο οποίο δεν θα υπάρχουν οι παραδοσιακές περίοδοι διακοπής της αγοράς.

Ο καθοριστικός ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης

Σε αυτή τη μετάβαση, η τεχνητή νοημοσύνη (AI) αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο.

Η Nasdaq έχει ήδη αναπτύξει μια σειρά από ψηφιακούς πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης (AI agents), οι οποίοι ενσωματώνονται στην πλατφόρμα διαχείρισης κινδύνου της εταιρείας.

Σε πρώτη φάση, τα συγκεκριμένα εργαλεία παρέχουν συστάσεις και υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη Φρίντμαν, με την περαιτέρω εξέλιξη της τεχνολογίας, οι τράπεζες θα μπορούν να αξιοποιούν αυτούς τους ψηφιακούς πράκτορες για την ανάληψη πιο άμεσων ενεργειών.

Με αυτόν τον τρόπο, η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να επιτρέψει τη συνεχή παρακολούθηση των κινδύνων και την ταχύτερη αντίδραση σε μεταβολές των συνθηκών της αγοράς.

«Η τεχνητή νοημοσύνη είναι κρίσιμη για τη λειτουργία των αγορών σε 24ωρη βάση», τόνισε.

Η σύνδεση των κρυπτονομισμάτων με τις παραδοσιακές αγορές

Την ίδια ώρα, το tokenization αναδεικνύεται σε πιθανή γέφυρα ανάμεσα στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων και το παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Ο Άρτζουν Σέθι (Arjun Sethi), συνδιευθύνων σύμβουλος του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων Kraken, δήλωσε στο CNBC ότι ολοένα περισσότερες επιχειρήσεις εκτός Ηνωμένων Πολιτειών εξετάζουν τις δυνατότητες που προσφέρει η συγκεκριμένη τεχνολογία για την πρόσβαση στις αμερικανικές κεφαλαιαγορές.

Αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στην περίπτωση εταιρείας με έσοδα περίπου 25 εκατ. δολαρίων, η οποία διερευνούσε τρόπους άντλησης κεφαλαίων μέσω των αγορών.

Παράλληλα, μεγαλύτερες διεθνείς επιχειρήσεις εξετάζουν τόσο την αξιοποίηση του tokenization όσο και την προοπτική εισαγωγής τους στα αμερικανικά χρηματιστήρια.

Σύμφωνα με τον Σέθι, η ψηφιακή αναπαράσταση περιουσιακών στοιχείων θα μπορούσε να διευρύνει την πρόσβαση των επιχειρήσεων στις κεφαλαιαγορές, περιορίζοντας ορισμένα από τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν σήμερα.

Δεν είναι όλα τα περιουσιακά στοιχεία κατάλληλα για συναλλαγές 24/7

Παρά τις σημαντικές προοπτικές, η διευθύνουσα σύμβουλος της Nasdaq προειδοποίησε ότι η μετάβαση σε αγορές συνεχούς λειτουργίας δεν μπορεί να εφαρμοστεί με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις κατηγορίες επενδυτικών προϊόντων.

Όπως εξήγησε, ορισμένα περιουσιακά στοιχεία δεν διαθέτουν την απαιτούμενη ρευστότητα για να υποστηρίξουν αποτελεσματικά συναλλαγές σε 24ωρη βάση.

«Δεν έχουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία επαρκή ρευστότητα για ένα περιβάλλον λειτουργίας 24/7», επισήμανε.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη διασύνδεση των χρηματοπιστωτικών αγορών σε παγκόσμιο επίπεδο θα μπορούσε να δημιουργήσει νέες επενδυτικές δυνατότητες.

Η Φρίντμαν εκτιμά ότι η εξέλιξη αυτή θα επιτρέψει σε περισσότερους επενδυτές να αποκτήσουν πρόσβαση σε κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων που μέχρι σήμερα ήταν δύσκολα προσβάσιμες.

Το tokenization, η τεχνητή νοημοσύνη και η συνεχής λειτουργία των αγορών διαμορφώνουν έτσι ένα νέο πεδίο για τον χρηματοπιστωτικό κλάδο, με πιθανές σημαντικές αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης κεφαλαίων, εξασφαλίσεων και επενδύσεων σε διεθνές επίπεδο.

Διαβάστε ακόμη

Chris Habachy (Charge Ventures): Δεν φοβάμαι τα ρομπότ, η σταδιακή παράδοση του ελέγχου είναι η παγίδα του AI (pics)

HELLENiQ ENERGY: Γκάζι στις μπαταρίες, καμπανάκι για τις καθυστερήσεις

Κόκκινα δάνεια: Ολες οι νέες ρυθμίσεις – Οι χρόνοι και οι διαδικασίες – Τι προβλέπει το νέο σχέδιο νόμου

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ