Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Με μια επένδυση περίπου 50 εκατ. ευρώ στη Θεσσαλονίκη, η HELLENiQ ENERGY θέτει σε λειτουργία το πρώτο της πάρκο μπαταριών και ανοίγει έναν νέο κύκλο ανάπτυξης στην αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας. Η νέα επενδυτική κίνηση εντάσσεται στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του ομίλου στον τομέα του ηλεκτρισμού σε μια περίοδο που οι καθυστερήσεις στους όρους σύνδεσης δυσκολεύουν την υλοποίηση των επενδύσεων του κλάδου.

Το έργο της HELLENiQ Renewables στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις της Θεσσαλονίκης διαθέτει ισχύ 100 MW και χωρητικότητα 200 MWh. Σύμφωνα με την εταιρεία, συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα πάρκα που έχουν κατασκευαστεί στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η συνέχεια στη Φλώρινα και τα έργα χωρίς επιδότηση

Το επόμενο βήμα στην αποθήκευση σχεδιάζεται στη Φλώρινα με μονάδα ισχύος 50 MW και χωρητικότητας 200 MWh, η οποία θα μπορεί να αποδίδει ενέργεια για τέσσερις ώρες στη μέγιστη ισχύ της. Με την έναρξη λειτουργίας της μέσα στο 2027, η συνολική ισχύς των έργων αποθήκευσης του ομίλου που έχουν ενταχθεί στους διαγωνισμούς με ενίσχυση θα φθάσει τα 150 MW, με χωρητικότητα 400 MWh.

Το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας επεκτείνεται και στις μπαταρίες που θα στηρίζουν τα έσοδά τους αποκλειστικά στην αγορά, χωρίς εγγυημένη τιμή ή σταθερή λειτουργική ενίσχυση. Για αυτή την κατηγορία, γνωστή ως merchant, η εταιρεία έχει υποβάλει αιτήματα συνολικής ισχύος 250 MW, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει περίπου 150 MW. Στα σχέδια περιλαμβάνεται ακόμη μία εγκατάσταση 25 MW στη Θεσσαλονίκη, για την οποία εκκρεμούν τα αποτελέσματα της σχετικής διαδικασίας.

Οι συνδέσεις φρενάρουν την ανάπτυξη

Στα εμπόδια της αγοράς αποθήκευσης και τις καθυστερήσεις στους όρους σύνδεσης αναφέρθηκε χθες ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Γιώργος Αλεξόπουλος. Όπως ανέφερε, για την πρώτη μονάδα μπαταριών του ομίλου χρειάστηκαν 18 μήνες μόνο για τη χορήγηση όρων σύνδεσης. Κατά την εκτίμησή του, η διαδικασία θα μπορούσε ρεαλιστικά να ολοκληρώνεται μέσα σε έξι μήνες. Ο ίδιος τοποθετεί από το 2028 την έναρξη λειτουργίας των πρώτων merchant μονάδων της σχετικής διαδικασίας του ΥΠΕΝ. Με αυτόν τον χρονικό ορίζοντα, θεωρεί απίθανο να επιτευχθεί ο στόχος του υπουργείου για εγκατάσταση μπαταριών συνολικής ισχύος 7 GW έως το 2030.

Νέα πηγή κερδοφορίας

Η διείσδυση της εταιρείας στις μπαταρίες αποσκοπεί στη δημιουργία μιας ακόμη σημαντικής πηγής κερδών για τη HELLENiQ ENERGY. Σύμφωνα με τον κ. Αλεξόπουλο, στόχος είναι οι ΑΠΕ και η αποθήκευση να συνεισφέρουν το 20%-25% της κερδοφορίας έως το 2030, συγκροτώντας μια βασική δραστηριότητα με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τη διύλιση πετρελαίου.

Η HELLENiQ Renewables, που αναπτύσσει αυτές τις επενδύσεις, διαθέτει ώριμο χαρτοφυλάκιο περίπου 1,57 GW. Η ισχύς των έργων που είναι σε λειτουργία ανέρχεται σε 727 MW, ενώ στο στάδιο κατασκευής βρίσκονται άλλα 238 MW, από τα οποία 186 MW στη Ρουμανία. Στην επόμενη φάση υλοποίησης προορίζονται να περάσουν επιπλέον 200 MW στην Ελλάδα και 410 MW σε αγορές του εξωτερικού.

Ο σχεδιασμός του ομίλου προβλέπει λειτουργία έργων ΑΠΕ ισχύος 1,5 GW έως το 2028 και άνω των 2 GW έως το 2030. Για την κάλυψη του μακροπρόθεσμου στόχου υπολογίζεται η προσθήκη περίπου 500 MW στο ώριμο χαρτοφυλάκιο, από μία ευρύτερη δεξαμενή έργων υπό ανάπτυξη που υπερβαίνει τα 6 GW. Σε αυτήν περιλαμβάνονται πάνω από 1 GW έργων αποθήκευσης στην Ελλάδα, τη Ρουμανία, την Κύπρο και τη Βουλγαρία.

Ελλάδα και Ρουμανία στο επίκεντρο

Το μεγαλύτερο μέρος του ώριμου χαρτοφυλακίου συγκεντρώνεται σε δύο αγορές. Η Ελλάδα αντιστοιχεί σε 805 MW και η Ρουμανία σε 594 MW, ενώ μικρότερη είναι η παρουσία στη Βουλγαρία, με 123 MW, στην Κύπρο, με 41 MW, και στη Βόρεια Μακεδονία, με 12 MW. Το ελληνικό χαρτοφυλάκιο συμπληρώνουν, μαζί με τις δύο μονάδες αποθήκευσης, 556 MW φωτοβολταϊκών και 99 MW αιολικών. Στη Ρουμανία, η κατανομή διαμορφώνεται σε 349 MW φωτοβολταϊκών και 245 MW αιολικών.

Συνολικά, η ηλιακή ενέργεια έχει το μεγαλύτερο βάρος, με μερίδιο 67%, ενώ τα αιολικά αντιστοιχούν στο 23% και η αποθήκευση στο 10%.

Διαφοροποίηση υπάρχει και στον τρόπο εξασφάλισης των εσόδων. Το 36% συνδέεται με μηχανισμούς λειτουργικής ενίσχυσης FiP, FiT και CfD, ενώ το 30% καλύπτεται από μακροχρόνιες συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, τα γνωστά PPAs. Το υπόλοιπο 34% αφορά πωλήσεις στην αγορά.

Γιατί οι ΑΠΕ χρειάζονται μπαταρίες

Ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ Renewables, Σωτήρης Καπέλλος, υπογράμμισε χθες χθες ότι η αποθήκευση διευκολύνει την ένταξη περισσότερων ΑΠΕ στο σύστημα, περιορίζοντας την πράσινη παραγωγή που μένει αναξιοποίητη. Όπως εξήγησε, οι μπαταρίες ενισχύουν την ασφάλεια και την αξιοπιστία της ηλεκτροδότησης και συμβάλλουν στην οικονομικότερη λειτουργία του συστήματος. Σε αυτό το πλαίσιο, συνέδεσε την πρώτη μονάδα του ομίλου στη Θεσσαλονίκη με τη μετάβαση σε καθαρότερη ενέργεια και τη δημιουργία προϋποθέσεων για χαμηλότερο κόστος για τους καταναλωτές σε βάθος χρόνου.

Για το νέο πάρκο της HELLENiQ ENERGY προβλέπεται τουλάχιστον ένας πλήρης κύκλος φόρτισης και αποφόρτισης ημερησίως. Σύμφωνα με την εταιρεία, η ποσότητα ενέργειας που θα αποθηκεύεται καθημερινά αντιστοιχεί στην πλήρη φόρτιση περίπου 3.000 ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Η εγκατάσταση καταλαμβάνει έκταση περίπου 100 στρεμμάτων και αποτελείται από τρεις σταθμούς αποθήκευσης. Χρησιμοποιεί μπαταρίες τεχνολογίας φωσφορικού σιδήρου λιθίου, γνωστής ως LFP, με σύστημα υγρής ψύξης. Για τη διασύνδεση με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς κατασκευάστηκαν νέος υποσταθμός ανύψωσης τάσης 33/150 kV και υπόγεια γραμμή υψηλής τάσης μήκους περίπου πέντε χιλιομέτρων έως το Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε ακόμη

Ναυπηγήσεις: Οι Έλληνες ανταγωνίζονται την Κίνα αγοράζοντας… από την Κίνα

Chris Habachy (Charge Ventures): Δεν φοβάμαι τα ρομπότ, η σταδιακή παράδοση του ελέγχου είναι η παγίδα του AI (pics)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ