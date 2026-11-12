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Η ανάκαμψη του Bitcoin χάνει τη δυναμική της, καθώς οι ανησυχίες στις διεθνείς αγορές μεταφέρονται και στην αγορά των κρυπτονομισμάτων. Η αναταραχή στις τεχνολογικές μετοχές, σε συνδυασμό με τις επίμονες εκροές κεφαλαίων από τα αμερικανικά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETFs), εντείνει τις πιέσεις στο μεγαλύτερο crypto της αγοράς.

Το Bitcoin υποχωρεί σήμερα Πέμπτη κατά 1,73%, κοντά στα 73.500 δολάρια ενώ απώλειες καταγράφουν και άλλα κρυπτονομίσματα, ακολουθώντας την πτωτική πορεία των προθεσμιακών συμβολαίων των αμερικανικών μετοχών. Οι πιέσεις ενισχύθηκαν από τις ανησυχίες για τις εξελίξεις στη διοικητική ηγεσία της Nvidia οι οποίες επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα γύρω από τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Η μετοχή της Nvidia καταγράφει απώλειες έως και 10% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές, την ώρα που η εταιρεία φέρεται να αναζητεί πιθανούς διαδόχους του CEO της. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, η εταιρεία συνεργάζεται με εξωτερικό σύμβουλο, προκειμένου να εντοπίσει πιθανούς αντικαταστάτες του διευθύνοντος συμβούλου της, Τζένσεν Χουάνγκ, μετά από δημοσιεύματα σχετικά με φερόμενες εξωσυζυγικές σχέσεις του, μεταξύ των οποίων και μία με γυναίκα που φέρεται να θεωρείται ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας. Οι συγκεκριμένες αναφορές, όπως μεταδόθηκαν από το Bloomberg, ενίσχυσαν την αβεβαιότητα γύρω από την εταιρεία και επηρέασαν ευρύτερα το επενδυτικό κλίμα στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Η αναταραχή στις τεχνολογικές μετοχές μεταφέρθηκε και στην αγορά των κρυπτονομισμάτων, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται λιγότερο πρόθυμοι να αναλάβουν ρίσκο.

Η προσπάθεια ανάκαμψης του Bitcoin από το χαμηλό του 2026, κάτω από τα 58.000 δολάρια τον Ιούλιο, φαίνεται να συναντά νέα εμπόδια. Την Τετάρτη, το κρυπτονόμισμα υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών, μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, τα οποία διαμορφώθηκαν υψηλότερα από τις προβλέψεις.

Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε τις προσδοκίες για περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων, περιορίζοντας την ελκυστικότητα επενδύσεων υψηλότερου κινδύνου, όπως τα κρυπτονομίσματα. Την ίδια στιγμή, πρόσθετες πιέσεις δημιουργούν και άλλοι παράγοντες που επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα.

Η απόφαση MSCI και ο κίνδυνος υποχώρησης προς τα 70.000 δολάρια

Ένας ακόμη παράγοντας που επηρεάζει αρνητικά το Bitcoin είναι η απόφαση του MSCI να αφαιρέσει την Strategy από τους παγκόσμιους χρηματιστηριακούς δείκτες της. Όπως επισημαίνει η Caroline Mauron, συνιδρύτρια της Orbit Markets, η συγκεκριμένη εξέλιξη προστέθηκε στους παράγοντες που επιβαρύνουν το κλίμα στην αγορά των κρυπτονομισμάτων. «Παρότι η απόφαση ήταν ευρέως αναμενόμενη, ενίσχυσε το ήδη τεταμένο κλίμα γύρω από αυτή την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων μετά τις ενδιάμεσες εκλογές», ανέφερε. Όπως πρόσθεσε, βραχυπρόθεσμα απουσιάζουν οι παράγοντες που θα μπορούσαν να προσφέρουν ουσιαστική στήριξη στην τιμή, ενώ το επόμενο σημαντικό επίπεδο που παρακολουθούν οι επενδυτές βρίσκεται στα 70.000 δολάρια.

Η πολιτική αβεβαιότητα μεταφέρεται και στην αγορά των κρυπτονομισμάτων

Το πολιτικό σκηνικό στις ΗΠΑ προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας. Οι Δημοκρατικοί κατέγραψαν ευρεία νίκη στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, εξασφαλίζοντας τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου από το επόμενο έτος. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ένα διαφορετικό πολιτικό περιβάλλον για την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς το νομοθετικό σώμα αναμένεται να βρεθεί σε αντιπαράθεση με τη Ρεπουμπλικανική κυβέρνηση, η οποία έχει υιοθετήσει πιο θετική στάση απέναντι στα κρυπτονομίσματα.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας για τις ενδιάμεσες εκλογές, οι Δημοκρατικοί έθεσαν στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης την αυξανόμενη περιουσία του Τραμπ από δραστηριότητες στον χώρο των κρυπτονομισμάτων.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η πορεία των ροών στα αμερικανικά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν απευθείας στο Bitcoin (spot Bitcoin ETFs). Οι εισροές κεφαλαίων στα συγκεκριμένα προϊόντα αντιστράφηκαν στις 30 Οκτωβρίου, τέσσερις ημέρες πριν από τις αμερικανικές εκλογές. Έκτοτε, τα συγκεκριμένα επενδυτικά κεφάλαια έχουν καταγράψει συνολικές καθαρές εκροές περίπου 2,5 δισ. δολαρίων. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένδειξη της επιφυλακτικότητας που επικρατεί μεταξύ των επενδυτών, οι οποίοι περιορίζουν την έκθεσή τους στα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές.