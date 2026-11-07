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Η προσδοκία ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα εξασφαλίσει πολυετή αύξηση κερδών και επενδύσεων δοκιμάζεται πλέον στα χρηματιστηριακά ταμπλό. Το κύμα ρευστοποιήσεων που εξαφάνισε περισσότερα από 3 τρισ. δολάρια στη Wall Street μεταδόθηκε στην Ασία και στην Ευρώπη, αποκαλύπτοντας πόσο στενά συνδέονται οι διεθνείς αγορές με την ίδια επενδυτική υπόθεση.

Η αναταραχή δεν περιορίζεται στις εταιρείες που κατασκευάζουν επεξεργαστές ή αναπτύσσουν εφαρμογές AI. Επεκτείνεται σε διαφορετικούς κλάδους, καθώς οι επενδυτές περιορίζουν συνολικά την έκθεσή τους σε μετοχές. Η διόρθωση των τεχνολογικών αποτιμήσεων μετατρέπεται έτσι σε ευρύτερη απομάκρυνση από τον κίνδυνο, με την προσοχή να στρέφεται πλέον στις συνέπειες για την πραγματική οικονομία.

Η επενδυτική υπόθεση που δέχεται αμφισβήτηση

Στο επίκεντρο βρίσκεται η χρηματοδότηση και η απόδοση των τεράστιων επενδύσεων σε κέντρα δεδομένων. Οι υψηλές αποτιμήσεις προϋποθέτουν ότι οι δαπάνες θα μετατραπούν σε μελλοντικά έσοδα και κέρδη. Όταν εμφανίζονται εμπόδια στην υλοποίηση των υποδομών, η αγορά επανεξετάζει όχι μόνο την ταχύτητα ανάπτυξης, αλλά και την αξία που έχει ήδη αποδώσει στις επιχειρήσεις.

Η επικράτηση των Δημοκρατικών στις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές λειτούργησε ως καταλύτης αυτής της επανεκτίμησης. Αρχικά προκάλεσε αισιοδοξία για περιορισμό των γεωπολιτικών εντάσεων. Στη συνέχεια, όμως, οι επενδυτές εστίασαν στις δεσμεύσεις για αυστηρότερους περιορισμούς στην κατασκευή data centers, εξαιτίας της ενεργειακής κατανάλωσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Οι ανησυχίες αυτές προστέθηκαν στα ερωτήματα για τον δανεισμό που χρηματοδοτεί την επέκταση της AI. Η συγκέντρωση μεγάλων κεφαλαίων στις ίδιες εταιρείες ενισχύει τις αντιδράσεις: ακόμη και μια καθυστέρηση στις αναμενόμενες αποδόσεις μπορεί να προκαλέσει δυσανάλογες πωλήσεις. Η ταχύτητα της υποχώρησης παραπέμπει επίσης σε μείωση μόχλευσης και πιθανές αναγκαστικές ρευστοποιήσεις.

Η Ασία πληρώνει τη συγκέντρωση στην τεχνολογία

Οι ασιατικοί δείκτες αποτύπωσαν έντονα την πίεση στους τίτλους που είχαν επωφεληθεί από την τεχνολογική ευφορία. Ο Nikkei 225 και ο Kospi υποχώρησαν περίπου 6%, ενώ οι απώλειες κορυφαίων επιχειρήσεων ήταν ακόμη μεγαλύτερες.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei κατέγραψε τη χειρότερη ημερήσια επίδοση από τον Απρίλιο του 2025. Η απόστασή του από το υψηλό του Ιουνίου ξεπέρασε το 20%, τοποθετώντας τον σε bear market. Η SoftBank Group, με σημαντική επενδυτική έκθεση στην OpenAI, έχασε περίπου 10%.

Στη Νότια Κορέα, ο Kospi βρέθηκε 44% χαμηλότερα από την κορυφή του, με τις εταιρείες ημιαγωγών να δέχονται ισχυρό πλήγμα. Η SK Hynix υποχώρησε περισσότερο από 10%, αναδεικνύοντας την ευαισθησία της αγοράς στην αναθεώρηση των προσδοκιών για τις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Η έκταση των απωλειών δείχνει ότι η διεθνής διασπορά δεν αρκεί όταν διαφορετικές αγορές εξαρτώνται από κοινές προσδοκίες κερδοφορίας. Εταιρείες διαφορετικών χωρών συμμετέχουν στην ίδια αλυσίδα επενδύσεων και επηρεάζονται ταυτόχρονα όταν αυτή αμφισβητείται.

Η Wall Street και η εξάπλωση των πωλήσεων

Η αμερικανική συνεδρίαση της Πέμπτης είχε δώσει το σήμα. Ο Nasdaq Composite έχασε 5,5%, ο S&P 500 υποχώρησε 4,4% και ο Dow Jones κατέγραψε πτώση 1.833 μονάδων ή 3,4%. Ήταν η μεγαλύτερη ημερήσια υποχώρηση και των τριών από τις 4 Απριλίου 2025.

Οι Magnificent Seven απώλεσαν συνολικά πάνω από 1 τρισ. δολάρια χρηματιστηριακής αξίας. Η Nvidia έχασε περισσότερα από 440 δισ. δολάρια κεφαλαιοποίησης, με πτώση άνω του 9%, περνώντας σε αρνητικό έδαφος για το 2026.

Ωστόσο, η εικόνα ξεπερνούσε τους τεχνολογικούς πρωταγωνιστές. Και οι 11 κλάδοι του S&P 500 έκλεισαν χαμηλότερα, ενώ οι πτωτικές μετοχές στη Νέα Υόρκη ήταν σχεδόν εξαπλάσιες από τις ανοδικές. Ο VIX ανέβηκε στις 28,18 μονάδες, καταγράφοντας την αυξημένη ανησυχία.

Αντίστοιχη διάχυση εμφανίστηκε στην ευρωπαϊκή συνεδρίαση της Παρασκευής. Ο Stoxx 600 υποχωρούσε 1,6%, στις 644,72 μονάδες, με περισσότερο από το 90% των μετοχών του χαμηλότερα. DAX και FTSE 100 έχαναν περίπου 1,5%, ενώ CAC 40 και IBEX περισσότερο από 1%. Στην Αθήνα, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε αισθητά κάτω από τις 2.600 μονάδες.

Οι ισχυρότερες ευρωπαϊκές πιέσεις εντοπίζονταν σε μέσα ενημέρωσης, υγεία και λιανεμπόριο, με απώλειες άνω του 2%. Κοινή ωφέλεια και τηλεπικοινωνίες εμφάνιζαν σχετική ανθεκτικότητα, χωρίς να αντιστρέφουν το γενικό κλίμα.

Πετρέλαιο και επιτόκια δυσκολεύουν την εξίσωση

Η κίνηση του Brent κοντά στα 100 δολάρια πρόσθετε ακόμη μία πηγή αβεβαιότητας. Οι προσδοκίες γρήγορης αποκλιμάκωσης στο Ιράν εξασθενούσαν, επαναφέροντας τον κίνδυνο ενεργειακών ανατιμήσεων και νέων πληθωριστικών πιέσεων.

Για τη Federal Reserve, αυτό δημιουργεί δυσκολότερο περιβάλλον αποφάσεων. Μια ισχυρή αγορά εργασίας μπορεί να συντηρήσει τις ανησυχίες για υψηλότερα επιτόκια, ενώ μια απότομη επιδείνωσή της θα ενισχύσει τους φόβους επιβράδυνσης.

Τα αμερικανικά futures, πριν από τη συνεδρίαση της Παρασκευής, δεν έδιναν ενιαίο σήμα σταθεροποίησης. Ο Nasdaq 100 επιχειρούσε οριακή αντίδραση, ενώ S&P 500 και Dow Jones παρέμεναν υπό πίεση.

Το βασικό ερώτημα είναι πλέον εάν οι αγορές διορθώνουν υπερβολικές αποτιμήσεις ή αναθεωρούν βαθύτερα τις προοπτικές ανάπτυξης. Μια επιβράδυνση των επενδύσεων στην AI θα επηρέαζε ημιαγωγούς, ενέργεια και βιομηχανικές υποδομές. Γι’ αυτό η εξέλιξη του τεχνολογικού κύκλου αποκτά ευρύτερη οικονομική σημασία: οι προσδοκίες που στήριξαν το ράλι συνδέονται με επενδυτικές αποφάσεις πολύ πέρα από το χρηματιστήριο.