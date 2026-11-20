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Σε τροχιά για το μεγαλύτερο σερί απωλειών των τελευταίων τριών και πλέον ετών βρίσκονται τα παγκόσμια χρηματιστήρια, καθώς η απότομη ανατροπή του επενδυτικού κλίματος γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη προκαλεί μαζικές ρευστοποιήσεις, έπειτα από το εντυπωσιακό ράλι του 2026. Οι επενδυτές περιορίζουν την έκθεσή τους σε μετοχές και αναζητούν ασφάλεια στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα και στο δολάριο, ενώ ακόμη και το ιστορικό χρηματιστηριακό ντεμπούτο της Anthropicαποδείχθηκε ανεπαρκές για να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στον κλάδο της AI.

Ο παγκόσμιος δείκτης MSCI All Country World υποχωρεί κατά 0,5%, οδεύοντας προς την έβδομη διαδοχική πτωτική συνεδρίαση, το μεγαλύτερο αρνητικό σερί από τον Σεπτέμβριο του 2023.

Ακόμη μεγαλύτερες είναι οι πιέσεις στην Ασία, όπου ο δείκτης MSCI Asia Pacific χάνει 2,9%, με τις αγορές της περιοχής να βρίσκονται αντιμέτωπες με τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοση από τον Μάρτιο του 2020.

Παράλληλα, ο δείκτης των αναδυόμενων αγορών έχει διευρύνει τις απώλειές του στο 20% από το υψηλό του Ιουνίου, πλησιάζοντας την είσοδο σε τεχνική πτωτική αγορά (bear market).

Anthropic: Το ιστορικό ντεμπούτο δεν σταμάτησε το sell-off της AI

Η Anthropic, η εταιρεία πίσω από το Claude, βρέθηκε στο επίκεντρο της αναταραχής, παρά την ολοκλήρωση της μεγαλύτερης αρχικής δημόσιας προσφοράς στην ιστορία των χρηματιστηρίων.

Η μετοχή της υποχώρησε κατά 4,7% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές, στα 92,60 δολάρια, πέφτοντας χαμηλότερα από το κατώτατο επίπεδο που είχε καταγράψει κατά το ντεμπούτο της την Πέμπτη.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε παρά το γεγονός ότι η μετοχή είχε ολοκληρώσει την πρώτη κανονική συνεδρίασή της με άνοδο 17% σε σχέση με την τιμή διάθεσης της IPO.

Η εισαγωγή της Anthropic δεν κατάφερε να περιορίσει τις ευρύτερες ανησυχίες για τις προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι επενδυτές αμφισβητούν ολοένα περισσότερο κατά πόσον οι μελλοντικές αποδόσεις θα δικαιολογήσουν τα τεράστια κεφάλαια που επενδύονται στον κλάδο.

Στο επίκεντρο των προβληματισμών βρίσκεται το γεγονός ότι μεγάλο μέρος της ανάπτυξης της AI χρηματοδοτείται με υψηλές κεφαλαιουχικές δαπάνες και αυξανόμενο δανεισμό, που έχουν συμβάλει στην εκτόξευση των χρηματιστηριακών αποτιμήσεων σε ιστορικά υψηλά.

«Η αγορά είναι ξεκάθαρα δυσαρεστημένη και η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται στο επίκεντρο των πωλήσεων», δήλωσε ο Κρις Γουέστον, επικεφαλής έρευνας της Pepperstone Group.

«Το ευρύτερο περιβάλλον των αγορών είναι ανησυχητικό», πρόσθεσε.

Βουτιά άνω του 5% στην Ταϊβάν – Ισχυρές πιέσεις σε Σεούλ και Τόκιο

Οι μεγαλύτερες απώλειες καταγράφονται στις ασιατικές αγορές που έχουν ισχυρή έκθεση στην αλυσίδα παραγωγής τεχνολογίας και ημιαγωγών.

Στην Ταϊβάν, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει πτώση 5,2%, ενώ στη Νότια Κορέα οι απώλειες φτάνουν το 4,4%. Πρόκειται για δύο αγορές που θεωρούνται ιδιαίτερα αντιπροσωπευτικές της πορείας των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και δέχονται ισχυρό πλήγμα από τη μεταστροφή του επενδυτικού κλίματος.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 υποχωρεί κατά 4,3%, οδεύοντας προς το χαμηλότερο κλείσιμο από τον Απρίλιο.

Η αγορά της Ταϊβάν βρίσκεται σε τροχιά για τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοση από το 1991, ενώ ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ πλησιάζει επίσης την είσοδο σε bear market.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Bloomberg, ο ευρύτερος παγκόσμιος δείκτης MSCI World οδεύει προς τη χειρότερη εβδομάδα από τον Απρίλιο του 2025.

«Η Ασία βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση πλήρους αποφυγής κινδύνου», δήλωσε ο Τιμ Γουότερερ, επικεφαλής αναλυτής αγορών της KCM Trade.

«Πολλές ανησυχίες επιβαρύνουν ταυτόχρονα το κλίμα, συμπεριλαμβανομένων των ερωτημάτων που εξακολουθούν να περιβάλλουν τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Βλέπουμε μια ξεκάθαρη μετατόπιση προς ασφαλέστερα περιουσιακά στοιχεία, καθώς οι επενδυτές περιορίζουν την ανάληψη κινδύνου», σημείωσε.

Ο ίδιος εκτιμά ότι η περιορισμένη θετική επίδραση της εισαγωγής της Anthropic και η αυστηρή στάση αξιωματούχων της Federal Reserve εντείνουν τις πιέσεις.

Wall Street: Νέες απώλειες δείχνουν τα futures

Η αρνητική εικόνα στις διεθνείς αγορές επεκτείνεται και στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών χρηματιστηριακών δεικτών.

Τα futures του S&P 500 υποχωρούν κατά 0,2%, προμηνύοντας νέα πτώση για τον βασικό δείκτη της Wall Street, ο οποίος έχει ήδη καταγράψει το μεγαλύτερο σερί απωλειών από το 2024.

Αντίστοιχα, τα συμβόλαια του Nasdaq 100 σημειώνουν πτώση 0,5%, μετά το κλείσιμο του δείκτη στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο.

Πτωτικό άνοιγμα προμηνύεται και για τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να απομακρύνονται από τις τοποθετήσεις υψηλότερου κινδύνου.

Δολάριο και αμερικανικά ομόλογα τα ασφαλή καταφύγια

Η επιδείνωση του επενδυτικού κλίματος ενισχύει τη ζήτηση για κρατικά ομόλογα και δολάρια.

Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου υποχώρησε κατά δύο μονάδες βάσης, στο 5,02%, καθώς οι αγορές ομολόγων προσελκύουν κεφάλαια από επενδυτές που αναζητούν ασφαλέστερες επιλογές.

Παράλληλα, ο δείκτης του Bloomberg για την πορεία του αμερικανικού νομίσματος διατηρείται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2025, ενώ τα νομίσματα των αναδυόμενων οικονομιών δέχονται πιέσεις.

Το δολάριο οδεύει προς την τέταρτη διαδοχική εβδομάδα ανόδου, με τη ζήτηση να ενισχύεται και από τη μεγάλη χρηματιστηριακή εισαγωγή της Anthropic.

Η δημόσια προσφορά-ρεκόρ προκάλεσε πρόσθετη ζήτηση για αμερικανικό νόμισμα, καθώς επενδυτές από όλο τον κόσμο προχώρησαν σε μετατροπή των κεφαλαίων τους σε δολάρια προκειμένου να αποκτήσουν μετοχές της εταιρείας.

Πετρέλαιο: Πάνω από τα 92 δολάρια το Brent, αλλά με εβδομαδιαίες απώλειες

Στην αγορά πετρελαίου, οι τιμές κινούνται ελαφρώς ανοδικά, ωστόσο οδεύουν προς την τρίτη διαδοχική εβδομαδιαία πτώση, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τον κίνδυνο νέων αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν έναντι της επαρκούς προσφοράς στην παγκόσμια αγορά.

Το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 92 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας εβδομαδιαίες απώλειες άνω του 3%.

Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI), στο συμβόλαιο με τη μεγαλύτερη συναλλακτική δραστηριότητα, κινείται κοντά στα 83 δολάρια το βαρέλι.

Παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή, η επαρκής διαθεσιμότητα πετρελαίου εξακολουθεί να περιορίζει τις ανοδικές πιέσεις στις τιμές.

Χρυσός και ασήμι: Η χειρότερη εβδομάδα από τον Μάρτιο

Ισχυρές ρευστοποιήσεις καταγράφονται και στην αγορά πολύτιμων μετάλλων, παρά το γενικότερο κλίμα αποφυγής κινδύνου.

Ο χρυσός υποχωρεί κατά 2,1% την Παρασκευή, στα 3.550 δολάρια ανά ουγγιά, οδεύοντας προς εβδομαδιαίες απώλειες σχεδόν 9%.

Πρόκειται για τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοση από τον Μάρτιο, με το πολύτιμο μέταλλο να έχει ήδη υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2025.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η πτώση στο ασήμι, το οποίο έχει χάσει περίπου 14% μέσα στην ίδια εβδομάδα.

Η αυστηρή στάση της Fed και η ενίσχυση του δολαρίου ασκούν πρόσθετες πιέσεις στις τιμές των πολύτιμων μετάλλων.

Nvidia και Apple προσθέτουν νέα ερωτήματα για την AI

Οι αναταράξεις στις τεχνολογικές μετοχές έχουν ενισχυθεί τις τελευταίες εβδομάδες από μια σειρά εξελίξεων που επηρεάζουν τις προοπτικές του κλάδου.

Μεταξύ αυτών βρίσκεται η αβεβαιότητα γύρω από τη Nvidia, μετά την αποχώρηση του επί σειρά ετών επικεφαλής της, Τζένσεν Χουάνγκ, η οποία έχει προκαλέσει ερωτήματα για τον ρόλο της εταιρείας ως βασικού πυλώνα του παγκόσμιου οικοσυστήματος τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, η επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ ενδέχεται να μεταβάλει το ρυθμιστικό περιβάλλον για τον τεχνολογικό κλάδο.

Νέο παράγοντα προβληματισμού αποτελεί και η είδηση ότι η Apple αναπτύσσει τον δικό της πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος θα μπορεί να ελέγχει συσκευές, να αλληλεπιδρά με εφαρμογές, να πραγματοποιεί περιήγηση στο διαδίκτυο και να υποστηρίζει εργασίες προγραμματισμού.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τις ανησυχίες για την ένταση του ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών που αναπτύσσουν προηγμένα μοντέλα AI.

«Οι επενδυτές αναρωτιούνται αν η προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται σε μια εξαιρετικά επιτυχημένη τεχνολογία, αλλά ταυτόχρονα σε μια επιχειρηματική δραστηριότητα στην οποία γίνεται ολοένα δυσκολότερο να εξασφαλιστούν ελκυστικές αποδόσεις», δήλωσε η Τσάρου Τσανάνα, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της Saxo Markets.

«Η πληροφορία ότι η Apple αναπτύσσει τον δικό της πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης ενισχύει αυτές τις ανησυχίες», πρόσθεσε.