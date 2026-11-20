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Η αμφισβήτηση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη πυροδοτεί κύμα ρευστοποιήσεων στα διεθνή χρηματιστήρια, παρά την ιστορική IPO της Anthropic – Στροφή στα αμερικανικά ομόλογα, πτώση σε πετρέλαιο και χρυσό.

Οι παγκόσμιες μετοχές δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις, ενώ τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα ενισχύθηκαν, καθώς η εμπιστοσύνη των επενδυτών στο επενδυτικό στοίχημα της τεχνητής νοημοσύνης (AI) άρχισε να εμφανίζει ρωγμές.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq υποχώρησαν κατά 1,15%, διευρύνοντας τις έντονες απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης. Τα futures του S&P 500 σημείωσαν πτώση 0,5%, ενώ εκείνα του Dow Jones Industrial Average υποχώρησαν κατά 0,1%. Οι βασικοί αμερικανικοί χρηματιστηριακοί δείκτες οδεύουν προς τη χειρότερη εβδομάδα τους από τον Απρίλιο του 2025, όταν η ανακοίνωση των δασμών της «Ημέρας Απελευθέρωσης» από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προκάλεσε αναταράξεις στο παγκόσμιο εμπόριο.

Η ιστορική IPO της Anthropic δεν ανέκοψε τις ρευστοποιήσεις

Η αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της Anthropic, που κατέρριψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ, δεν κατάφερε να ανακόψει το κύμα μαζικών πωλήσεων στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές.

Οι μετοχές των κατασκευαστών ημιαγωγών, των τεχνολογικών κολοσσών και των εταιρειών υπολογιστικού νέφους (cloud computing) υποχώρησαν στις προσυνεδριακές συναλλαγές στις ΗΠΑ, μετά τις εκτεταμένες ρευστοποιήσεις στις ασιατικές τεχνολογικές μετοχές.

Ο νοτιοκορεατικός Kospi, στον οποίο έχουν μεγάλη βαρύτητα οι κατασκευαστές τσιπ μνήμης, έκλεισε με πτώση 5,2%, ενώ ο ιαπωνικός Nikkei έχασε επίσης περισσότερο από 5%.

Στην Ταϊβάν, ο Taiex κατρακύλησε κατά 6,2%, ανεβάζοντας τις εβδομαδιαίες απώλειές του σε περισσότερο από 17%, στη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοσή του από το 1990.

Το κύμα πωλήσεων επεκτάθηκε και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Η ASML, η εταιρεία με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία στην Ευρώπη, σημείωσε πτώση άνω του 5%, καθώς ένας δείκτης ευρωπαϊκών τεχνολογικών μετοχών ξεκίνησε τη συνεδρίαση με απώλειες 3%. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρούσε κατά 1,2%.

Σύμφωνα με τον Ρότζερ Λι, επικεφαλής στρατηγικής μετοχών της Cavendish, η ισχυρή ζήτηση για την IPO της Anthropic στρέφει την προσοχή των επενδυτών στη βιωσιμότητα της μεγάλης επενδυτικής επέκτασης στην τεχνητή νοημοσύνη, ενώ ταυτόχρονα απορροφά ρευστότητα από την ευρύτερη αγορά.

Πτώση στο πετρέλαιο και στροφή στα αμερικανικά ομόλογα

Το αρνητικό κλίμα στις χρηματιστηριακές αγορές επικρατεί παρά τη νέα υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent, που αποτελεί διεθνές σημείο αναφοράς, υποχώρησαν περίπου 1,25%, στα 90,85 δολάρια το βαρέλι. Τα συμβόλαια του αμερικανικού West Texas Intermediate (WTI) σημείωσαν πτώση 1,7%, με την τιμή να διαμορφώνεται κοντά στα 81,80 δολάρια το βαρέλι.

Η αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας (EIA) ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι οι μεταφορές πετρελαίου μέσω των σημαντικότερων θαλάσσιων διαδρομών της Μέσης Ανατολής αυξήθηκαν κατά 19% το τρίτο τρίμηνο.

Η πτώση των τιμών του πετρελαίου, σε συνδυασμό με τη στροφή των επενδυτών προς ασφαλέστερα περιουσιακά στοιχεία, ενίσχυσε τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου υποχώρησε ξανά κάτω από το 5%, ενώ η απόδοση του 2ετούς μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης, στο 4,720%. Η απόδοση του 30ετούς υποχώρησε κατά 3,1 μονάδες βάσης, διαμορφούμενη κοντά στο 5,370%.

Βουτιά σχεδόν 3% στον χρυσό – Το δολάριο παραμένει ισχυρό

Οι πιέσεις συνεχίστηκαν και στην αγορά μετάλλων, με τον χρυσό να καταγράφει πτώση σχεδόν 3%, στα 3.580 δολάρια ανά ουγγιά.

Το δολάριο διατηρήθηκε κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων μηνών, ενώ το bitcoin ανέκαμψε ελαφρώς, παραμένοντας ωστόσο κοντά στα χαμηλά του Ιουλίου, λίγο κάτω από τα 62.000 δολάρια.