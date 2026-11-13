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Πτωτικά κινήθηκαν τα περισσότερα ασιατικά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί μετά την αναταραχή που προκάλεσε η αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ από την ηγεσία της Nvidia, ενώ οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό και την πορεία των επιτοκίων εξακολουθούν να επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα.

Εξαίρεση αποτέλεσε το χρηματιστήριο του Τόκιο, όπου ο Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 0,53% στις 61.142,35 μονάδες. Αντίθετα, στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng υποχώρησε κατά 1,53% στις 23.641,31 μονάδες, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο Shanghai Composite έχασε 0,59% στις 3.634,35 μονάδες.

Στη Νότια Κορέα, ο Kospi σημείωσε πτώση 0,98% στις 5.290,53 μονάδες, ενώ στην Ινδία ο Sensex υποχώρησε κατά 0,54% στις 81.468,48 μονάδες. Απώλειες 0,93% στις 5.233,59 μονάδες κατέγραψε και ο δείκτης Straits Times της Σιγκαπούρης. Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 0,62%.

Υποχωρούν τα futures της Wall Street μετά τις απώλειες της Nvidia

Το αρνητικό κλίμα μεταφέρθηκε και στα προθεσμιακά συμβόλαια των αμερικανικών χρηματιστηριακών δεικτών, τα οποία κινούνταν ελαφρώς πτωτικά στις πρώτες συναλλαγές.

Τα futures του S&P 500 υποχωρούσαν κατά 0,12%, ενώ εκείνα του τεχνολογικού Nasdaq 100 έχαναν 0,38%. Τα συμβόλαια του Dow Jones κατέγραφαν οριακές απώλειες.

Η επιφυλακτικότητα ακολούθησε την πτωτική συνεδρίαση της Πέμπτης στη Wall Street, όταν οι βασικοί δείκτες δέχθηκαν πιέσεις εξαιτίας της κρίσης στη Nvidia.

Ο Nasdaq Composite και ο S&P 500 υποχώρησαν περίπου 0,4%, ενώ ο Dow Jones έχασε σχεδόν 190 μονάδες, σημειώνοντας επίσης πτώση της τάξης του 0,4%.

Η Nvidia ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με απώλειες 4,3%, έχοντας προηγουμένως καταγράψει πολύ μεγαλύτερη ενδοσυνεδριακή πτώση, καθώς οι επενδυτές προσπάθησαν να αποτιμήσουν τις συνέπειες της αποχώρησης του ιδρυτή και επί χρόνια διευθύνοντος συμβούλου της.

Nvidia: Η αποχώρηση Χουάνγκ και οι φόβοι για νέα πτώση 20%

Ο Χουάνγκ αποχώρησε την Πέμπτη από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, εν μέσω αποκαλύψεων για εξωσυζυγικές σχέσεις, συμπεριλαμβανομένης σχέσης με γυναίκα την οποία Αμερικανοί αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών φέρονται να θεωρούν ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Η οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες, η οποία εργάζεται στην Nvidia για περισσότερο από μία δεκαετία, ανέλαβε προσωρινά την ηγεσία, ενώ το διοικητικό συμβούλιο αναζητεί μόνιμο αντικαταστάτη τόσο εντός όσο και εκτός της εταιρείας.

Σύμφωνα με αναλυτές που μίλησαν στο CNBC, η αποχώρηση του Χουάνγκ θα μπορούσε να προκαλέσει διόρθωση έως 20% στη μετοχή της Nvidia, λόγω της ιδιαίτερα ισχυρής σύνδεσης του προσώπου του με την ανάπτυξη και τη στρατηγική του τεχνολογικού κολοσσού.

Πετρέλαιο και πληθωρισμός εντείνουν την αβεβαιότητα

Πρόσθετη πίεση στις αγορές ασκεί η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για την εξέλιξη της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Το Brent ενισχύθηκε την Πέμπτη κατά περισσότερο από 3%, κλείνοντας στα 95,82 δολάρια το βαρέλι, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με την Τεχεράνη.

Οι δηλώσεις αυτές ενίσχυσαν τους φόβους για παράταση της σύγκρουσης και περαιτέρω διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά ενέργειας.

Το επόμενο κρίσιμο τεστ για τις αγορές είναι η ανακοίνωση του δείκτη τιμών παραγωγού (PPI) των ΗΠΑ για τον Οκτώβριο.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones προβλέπουν μηνιαία αύξηση 0,4% και ετήσια άνοδο 6,6%, στοιχεία που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις προσδοκίες για την επόμενη κίνηση της Fed.

Παρά τις πιέσεις, η Wall Street οδεύει προς την καλύτερη εβδομάδα από τον Αύγουστο

Παρά την τελευταία αναταραχή, οι τρεις βασικοί αμερικανικοί δείκτες παραμένουν σε τροχιά σημαντικών εβδομαδιαίων κερδών.

Ο Nasdaq καταγράφει άνοδο 3,2% σε εβδομαδιαία βάση, ενώ ο S&P 500 ενισχύεται κατά 2,9% και ο Dow Jones οδεύει προς κέρδη σχεδόν 2%.

Εφόσον διατηρηθούν οι επιδόσεις αυτές, οι τρεις δείκτες θα ολοκληρώσουν την καλύτερη χρηματιστηριακή εβδομάδα τους από τις αρχές Αυγούστου, παρά την κρίση στη Nvidia, τις πληθωριστικές πιέσεις και τη γεωπολιτική αβεβαιότητα.