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Συνεχίζει την ισχυρή ανοδική του πορεία ο χρυσός, ξεπερνώντας τα 4.100 δολάρια ανά ουγγιά, καθώς η σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ ασκεί πιέσεις στο δολάριο και στις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για το πολύτιμο μέταλλο.

Η τιμή του χρυσού ενισχύθηκε έως και 2,1%, προσεγγίζοντας τα 4.146 δολάρια η ουγγιά, μετά το άλμα άνω του 3% που κατέγραψε την Τετάρτη, τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από τον Αύγουστο. Η χθεσινή ανάκαμψη είχε επαναφέρει την τιμή πάνω από το κρίσιμο επίπεδο στήριξης των 4.000 δολαρίων.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων και το δολάριο συνέχισαν να υποχωρούν την Πέμπτη, καθώς το εκλογικό αποτέλεσμα ενίσχυσε τις προσδοκίες ότι τα σχέδια της κυβέρνησης Τραμπ για τη φορολογία και τις δημόσιες δαπάνες ενδέχεται να περιοριστούν.

Η πτώση των αποδόσεων ευνοεί συνήθως τον χρυσό, καθώς το πολύτιμο μέταλλο δεν προσφέρει τόκο, ενώ η εξασθένηση του δολαρίου καθιστά την αγορά του φθηνότερη για επενδυτές που χρησιμοποιούν άλλα νομίσματα.

«Προς το παρόν, μεγάλο μέρος της αντίδρασης της αγοράς εξακολουθεί να βασίζεται στις προσδοκίες και όχι σε συγκεκριμένες αλλαγές πολιτικής», δήλωσε ο Κρίστοφερ Γουόνγκ, στρατηγικός αναλυτής της Oversea-Chinese Banking Corp.

Η πτώση του πετρελαίου και ο ρόλος της Fed

Πρόσθετη στήριξη στον χρυσό προσφέρει η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent συνέχισαν την έντονη υποχώρησή τους, αφού την Τετάρτη έπεσαν κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τις αρχές Οκτωβρίου.

Η πτώση ακολούθησε τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποβάθμισε το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών επιθέσεων κατά του Ιράν μετά την εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών.

Η ανάκαμψη του χρυσού αποτελεί τη σημαντικότερη μέχρι στιγμής προσπάθεια εξόδου από την πολύμηνη πτωτική του πορεία. Ωστόσο, η τιμή του παραμένει περισσότερο από 20% χαμηλότερα σε σχέση με την έναρξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, στα τέλη Φεβρουαρίου.

Η σύγκρουση είχε προκαλέσει απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας, ενισχύοντας τις πληθωριστικές πιέσεις και οδηγώντας σε αυστηρότερη νομισματική πολιτική.

Σύμφωνα με τον Γουόνγκ, η διατήρηση του πετρελαίου σε χαμηλότερα επίπεδα θα μπορούσε να συγκρατήσει τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό και να περιορίσει τις εκτιμήσεις για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve.

«Παραμένουμε συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι ο χρυσός μπορεί να διαμορφώνει ένα επίπεδο στήριξης», ανέφερε, προσθέτοντας ότι μια πιο διατηρήσιμη ανάκαμψη θα απαιτούσε περαιτέρω υποχώρηση των προσδοκιών για νομισματική σύσφιγξη από τη Fed και συνεχιζόμενη πτώση των πραγματικών αποδόσεων των ομολόγων.

Στο επίκεντρο τα στοιχεία απασχόλησης στις ΗΠΑ

Οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στα στοιχεία για την αμερικανική απασχόληση, που αναμένεται να δημοσιευθούν την Παρασκευή, αναζητώντας ενδείξεις για την πορεία της οικονομίας και των επιτοκίων.

Ενδείξεις ότι ο πληθωρισμός βρίσκεται υπό έλεγχο θα μπορούσαν να προσφέρουν στη Fed μεγαλύτερα περιθώρια χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής.

Στις 12:18 μ.μ. ώρα Σιγκαπούρης, η τιμή spot του χρυσού ενισχυόταν κατά 1,9%, στα 4.139,29 δολάρια ανά ουγγιά.

Ανοδικά κινούνταν και τα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, με το ασήμι να κερδίζει 1,7%, στα 53,11 δολάρια, μετά την άνοδο σχεδόν 5% της Τετάρτης. Κέρδη κατέγραφαν επίσης η πλατίνα και το παλλάδιο.

Την ίδια ώρα, ο Bloomberg Dollar Spot Index υποχωρούσε κατά 0,2%, μετά τις απώλειες 0,4% της προηγούμενης συνεδρίασης.