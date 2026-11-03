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Η πτώση του χρυσού στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας χρονιάς πρόσφατα φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με τις ανησυχίες για πιθανές νέες αναταραχές στη Μέση Ανατολή μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Στο παρελθόν, οι επενδυτές στρέφονταν σταθερά προς την ασφάλεια του χρυσού, των κρατικών ομολόγων και του δολαρίου ΗΠΑ όταν οι περιφερειακές συγκρούσεις ή οι πόλεμοι μεταξύ κρατών φαινόταν επικείμενοι ή πιθανό να ενταθούν. Ωστόσο, κατά τη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, πολλές από τις παραδοσιακές κινήσεις αναζήτησης ασφαλούς επενδυτικού καταφυγίου έχουν ανατραπεί.

Τα κέρδη που προέρχονται κυρίως από τον τεχνολογικό κλάδο και που οδήγησαν στην τετραετή ανοδική πορεία των αμερικανικών μετοχών — καθώς και τυχόν απότομες ανατροπές — φαίνεται επίσης να ανατρέπουν τα δεδομένα σε σχέση με τα προηγούμενα σενάρια «φυγής προς την ασφάλεια».

Μια απότομη πτώση των μετοχών «προκάλεσε παράπλευρες ζημίες στις αγορές των πολύτιμων μετάλλων λόγω μιας φυγής προς ασφαλείς επενδύσεις που οφείλεται σε ζητήματα ρευστότητας», δήλωσε η Ντάνα Σάμουελσον, πρόεδρος της American Gold Exchange. Με άλλα λόγια, οι επενδυτές που υπέστησαν ζημίες στο χρηματιστήριο αναζητούσαν απεγνωσμένα μετρητά και βρήκαν κάποια πωλώντας χρυσό.

Οι τιμές του χρυσού έκλεισαν πρόσφατα στα 3.898,90 δολάρια ανά ουγγιά στο Comex, με το πιο ενεργό συμβόλαιο Δεκεμβρίου να σημειώνει πτώση 3,3% κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, σύμφωνα με τα στοιχεία της Dow Jones Market Data. Κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου, κατέγραψαν απώλεια 10%. Αυτή ήταν η χαμηλότερη τιμή κλεισίματος από τις 2 Οκτωβρίου 2025.

«Όταν οι χρηματιστηριακές αγορές σημειώνουν απότομη πτώση, οι επενδυτές αναζητούν ρευστότητα», δήλωσε ο Μάικλ Άρμπρουστερ, συνιδρυτής και διευθύνων εταίρος της χρηματιστηριακής εταιρείας μελλοντικών συμβολαίων Altavest.

Ωστόσο, οι αγορές σε γενικές γραμμές φαίνεται να «προλαβαίνουν τις αυξανόμενες ανησυχίες ότι ενδέχεται να σημειωθούν σημαντικές και αποσταθεροποιητικές στρατιωτικές εντάσεις στον Περσικό Κόλπο σύντομα», δήλωσε η Σάμουελσον.

Πράγματι, οι πρόσφατες δηλώσεις του Τραμπ δικαιολογούν την ανησυχία της. Σε μια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Τραμπ απέκλεισε τη στρατιωτική δράση των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν πριν από τις αμερικανικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, αλλά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι έχουν καταρτιστεί σχέδια για πιθανή μεγάλη στρατιωτική επίθεση.

Παρά τους υψηλούς κινδύνους κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή και την επανέναρξη ενός πολέμου στο εγγύς μέλλον, ο χρυσός δέχεται συνεχή πίεση και δυσκολεύεται να διατηρήσει μια ευρύτερη ανάκαμψη, δήλωσε ο Σαμέρ Χαν, ανώτερος αναλυτής αγοράς στην XS.com.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η επιδείνωση της κατάστασης στην περιοχή, σε συνδυασμό με την ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας, ενδέχεται να σημαίνει ότι η Fed θα διατηρήσει μια πολιτική υψηλότερων επιτοκίων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και θα κρατήσει τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων σε υψηλά επίπεδα — εμποδίζοντας έτσι το χρυσό να ανακάμψει με βιώσιμο τρόπο.

Μακροπρόθεσμα, ο Άρμπρουστερ της Altavest υπογράμμισε ότι οι τιμές του χρυσού ενδέχεται να κινηθούν ανοδικά, ιδίως αν η Fed κλίνει προς μειώσεις επιτοκίων το 2027.

Η κατάσταση όπου ο χρυσός και η χρηματιστηριακή αγορά πέφτουν ταυτόχρονα θυμίζει πολύ το 2008, ανέφερε. Εκείνη τη χρονιά, ο χρυσός έφτασε στο χαμηλότερο σημείο του τον Οκτώβριο και στη συνέχεια οι τιμές του χρυσού ανέβηκαν κατά περισσότερο από 250% τα επόμενα τρία χρόνια, προσέθεσε, σύμφωνα με το MarketWatch.