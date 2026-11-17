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Ισχυρές πιέσεις δέχεται η μετοχή της Deutsche Bank στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης, μετά τις νέες αποκαλύψεις των Financial Times για τη διαχείριση ύποπτων χρηματοοικονομικών συναλλαγών συνολικού ύψους 582 εκατ. δολαρίων, οι οποίες συνδέονταν με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν.

Η μετοχή της μεγαλύτερης γερμανικής τράπεζας υποχώρησε έως και 6,2% στις πρώτες συναλλαγές της Τρίτης (17/11), καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ενδοσυνεδριακή πτώση από τον περασμένο Μάρτιο, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις επιπτώσεις μιας εκτεταμένης διαρροής εμπιστευτικών εγγράφων.

Το νέο δημοσίευμα εντάσσεται στη διεθνή δημοσιογραφική έρευνα «Inside Deutsche Bank», η οποία βασίζεται σε περισσότερα από 15 εκατομμύρια εσωτερικά αρχεία της τράπεζας και φέρνει στο προσκήνιο σοβαρά ερωτήματα για τη λειτουργία των μηχανισμών ελέγχου και τη διαχείριση πελατών υψηλού κινδύνου.

Στο ίδιο πλαίσιο, οι Financial Times αποκαλύπτουν ένα άγνωστο μέχρι σήμερα περιστατικό από το 2017, όταν η Deutsche Bank απέστειλε κατά λάθος φορολογικά στοιχεία του Ντόναλντ Τραμπ σε εξωτερικό παραλήπτη, μαζί με πληροφορίες για περισσότερους από 1.500 άλλους λογαριασμούς.

Οι ύποπτες συναλλαγές των 582 εκατ. δολαρίων

Σύμφωνα με τους Financial Times, εσωτερικά έγγραφα δείχνουν ότι η Deutsche Bank υπέβαλε το 2019 στις αμερικανικές αρχές αναφορές ύποπτης δραστηριότητας (Suspicious Activity Reports – SARs) για μεταφορές κεφαλαίων συνολικού ύψους 582 εκατ. δολαρίων, οι οποίες σχετίζονταν με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Οι αναφορές αυτές αποτελούν μέρος των υποχρεώσεων των τραπεζών στο πλαίσιο της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και υποβάλλονται όταν εντοπίζονται συναλλαγές που δημιουργούν υποψίες ή απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση.

Η υποβολή μιας τέτοιας αναφοράς δεν σημαίνει αυτομάτως ότι έχει διαπιστωθεί παράνομη δραστηριότητα. Ωστόσο, το μέγεθος των ποσών και η σχέση τους με τον Έπσταϊν επαναφέρουν ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των εσωτερικών ελέγχων της τράπεζας.

Η Deutsche Bank είχε διατηρήσει τραπεζική σχέση με τον Έπσταϊν, παρά το ιδιαίτερα επιβαρυμένο ποινικό παρελθόν του, γεγονός που είχε ήδη προκαλέσει έντονη κριτική και ρυθμιστικές παρεμβάσεις τα προηγούμενα χρόνια.

Οι νέες αποκαλύψεις προσθέτουν στοιχεία για την έκταση των συναλλαγών που είχαν εντοπιστεί από τους μηχανισμούς ελέγχου της τράπεζας και είχαν αναφερθεί στις αμερικανικές αρχές.

Η κατά λάθος διαρροή των φορολογικών στοιχείων του Τραμπ

Μια δεύτερη σημαντική αποκάλυψη αφορά στον τρόπο με τον οποίο η Deutsche Bank διαχειριζόταν εμπιστευτικές πληροφορίες πελατών της.

Σύμφωνα με τη δημοσιογραφική έρευνα, τον Μάρτιο του 2017, στέλεχος της τράπεζας που ήταν υπεύθυνο για τη διαχείριση πελατειακών σχέσεων απέστειλε κατά λάθος σε εξωτερικό παραλήπτη φορολογικές καταστάσεις που αφορούσαν 1.586 λογαριασμούς.

Ανάμεσά τους περιλαμβάνονταν και φορολογικά στοιχεία του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε μόλις αναλάβει την πρώτη προεδρική θητεία του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα έγγραφα στάλθηκαν στον λογιστή ενός πελάτη της τράπεζας, αντί να περιοριστούν στις πληροφορίες που αφορούσαν τον συγκεκριμένο πελάτη.

Όπως αναφέρουν οι Financial Times, ο λογιστής ενημέρωσε την Deutsche Bank για το λάθος και διέγραψε το αρχείο που είχε λάβει.

Η έρευνα αναφέρει επίσης ότι ο σημερινός διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Κρίστιαν Σέβινγκ, γνώριζε το περιστατικό.

Η συγκεκριμένη αποκάλυψη εγείρει ερωτήματα για τις διαδικασίες προστασίας εμπιστευτικών δεδομένων και την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων της γερμανικής τράπεζας.

Deutsche Bank: «Οι υποθέσεις ανάγονται ακόμη και δύο δεκαετίες πίσω»

Απαντώντας στα δημοσιεύματα, η Deutsche Bank υποστηρίζει ότι οι περισσότερες από τις υποθέσεις που αναδεικνύονται αφορούν παλαιότερες περιόδους και ότι η τράπεζα έχει πλέον αλλάξει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας της.

«Τα ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο των δημοσιευμάτων ανάγονται πολλά χρόνια πίσω και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και δύο δεκαετίες», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Η τράπεζα διευκρίνισε ότι, όπου κρίθηκε αναγκαίο, οι συγκεκριμένες υποθέσεις εξετάστηκαν κατά τον χρόνο που προέκυψαν, σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές.

Παράλληλα, υπερασπίστηκε τον μετασχηματισμό που έχει πραγματοποιηθεί υπό τη διοίκηση του Κρίστιαν Ζέβινγκ.

«Υπό την ηγεσία του Κρίστιαν Σέβινγκ, η Deutsche Bank έχει υποστεί έναν θεμελιώδη μετασχηματισμό», σημείωσε, προσθέτοντας ότι έχει προχωρήσει σε σημαντικές επενδύσεις για την ενίσχυση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.

Όπως επισημαίνει, οι αλλαγές αυτές πραγματοποιήθηκαν παράλληλα με την επιστροφή της τράπεζας σε βιώσιμη κερδοφορία, γεγονός που αποτυπώνεται στα κέρδη-ρεκόρ του 2025, καθώς και στις ισχυρές οικονομικές επιδόσεις των τελευταίων τριμήνων.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, οι επενδύσεις στους εσωτερικούς ελέγχους συνοδεύτηκαν από αυστηρότερη προσέγγιση στον εντοπισμό και στη διαχείριση κινδύνων, αλλά και από ουσιαστική αλλαγή της εταιρικής κουλτούρας.

Οι πρωτοβουλίες αυτές, όπως τονίζει, συνέβαλαν στην αντιμετώπιση προβλημάτων του παρελθόντος και στην ολοκλήρωση σημαντικών διαδικασιών συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των εποπτικών αρχών.