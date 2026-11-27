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Την έγκριση της διασυνοριακής συγχώνευσης της AXIA Ventures Group με απορρόφηση από την Alpha Finance, καθώς και την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 25.000 ευρώ στις εταιρείες Exclusive Markets και Χρυσελ Δανμαρ Συμβούλοι Επιχειρήσεων, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη συνεδρίασή του την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1110η/27.11.2026 συνεδρίασή του αποφάσισε:

Την έγκριση της διασυνοριακής συγχώνευσης διά απορροφήσεως της εταιρείας με την επωνυμία ΑΧΙΑ VENTURES GROUP LTD από την εταιρεία ΑΛΦΑ FINANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 1 περ. ιδ), στοιχ. β) του v. 1969/1991, όπως η εν λόγω περίπτωση προστέθηκε με το άρθρο 244 παρ. 2 του ν. 5222/2025 και ισχύει.

Την επιβολή προστίμου ύψους € 10.000 στην εταιρεία EXCLUSIVE MARKETS LTD για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 39 του ν. 4514/2018 («εγκατάσταση υποκαταστήματος» – άρθρο 39 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ), λόγω παροχής επενδυτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα από επιχείρηση τρίτης χώρας χωρίς την προηγούμενη εγκατάσταση υποκαταστήματος στην Ελλάδα και τη λήψη της απαιτούμενης άδειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Την επιβολή προστίμου ύψους € 15.000 στην εταιρεία ΧΡΥΣΕΛ ΔΑΝΜΑΡ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ (πρώην CFS Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ) σε σχέση με υποχρεώσεις που απορρέουν από την προηγούμενη ιδιότητα της ως εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 16 παρ. 6 του ν. 4514/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 και 2, του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/565, που σχετίζονται με τη διαρκή υποχρέωση για τήρηση αρχείου κατά τρόπο που να επιτρέπει στην εποπτική αρχή να ασκεί τις αρμοδιότητές της.