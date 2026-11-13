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Σε ήπια πτωτική τροχιά κινούνται την Παρασκευή τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, τα οποία απομακρύνονται από τα ιστορικά υψηλά της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις αυξανόμενες πιθανότητες επιθετικότερης νομισματικής πολιτικής από τη Federal Reserve, αλλά και τις αναταράξεις που προκαλεί στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης η αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ από την ηγεσία της Nvidia.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά 0,18% στις 662,80 μονάδες, διακόπτοντας ένα ανοδικό σερί τεσσάρων συνεδριάσεων, το οποίο τον οδήγησε την Πέμπτη σε νέα ιστορικά υψηλά.

Στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX χάνει 0,31% στις 26.732,29 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 υποχωρεί κατά 0,1% στις 8.352,60 μονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 κινείται πτωτικά κατά -0,08% στις 10.854,24 μονάδες.

Η επιφυλακτικότητα στις συναλλαγές αντανακλά την επαναξιολόγηση του κόστους δανεισμού διεθνώς, τις μεταβαλλόμενες γεωπολιτικές ισορροπίες στη Μέση Ανατολή και την αναμονή κρίσιμων στοιχείων για την ανάπτυξη της οικονομίας της Ευρωζώνης.

Προς την ισχυρότερη εβδομάδα από τον Ιούνιο

Παρά τη σημερινή υποχώρηση, οι ευρωπαϊκές μετοχές διατηρούν σημαντικά κέρδη σε εβδομαδιαία βάση, με τον Stoxx 600 να οδεύει προς άνοδο 2,4%, επίδοση που, εφόσον διατηρηθεί, θα είναι η καλύτερη από τον περασμένο Ιούνιο.

Η ευρωπαϊκή αγορά έχει επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα απέναντι στις έντονες διακυμάνσεις που πλήττουν τις διεθνείς τεχνολογικές μετοχές, στον απόηχο της αιφνιδιαστικής παραίτησης του Τζένσεν Χουάνγκ από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia.

Η εξέλιξη έχει προκαλέσει ισχυρές αναταράξεις στις επενδύσεις που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, με τη μετοχή της Nvidia να οδεύει προς εβδομαδιαίες απώλειες 11%.

Ωστόσο, η μικρότερη συγκέντρωση εταιρειών τεχνολογίας πολύ υψηλής κεφαλαιοποίησης στους ευρωπαϊκούς δείκτες έχει περιορίσει την έκθεση των αγορών της ηπείρου στις έντονες ανακατατάξεις που παρατηρούνται στον συγκεκριμένο κλάδο.

Αντίθετα, οι παραδοσιακοί κλάδοι αξίας και οι αμυντικές μετοχές έχουν λειτουργήσει ως στήριγμα για τις ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίες επωφελούνται επίσης από τις θετικές επιδόσεις των εταιρικών αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου.

Πρόσθετη στήριξη προσφέρει η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου σε εβδομαδιαία βάση, καθώς η αγορά ενέργειας οδεύει προς δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών. Η εξέλιξη περιορίζει τις πιέσεις στο λειτουργικό κόστος των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και δημιουργεί ευνοϊκότερες συνθήκες για τα περιθώρια κερδοφορίας τους.

Fed: Οι αγορές προεξοφλούν αύξηση επιτοκίων τον Δεκέμβριο

Στο επίκεντρο της επενδυτικής προσοχής βρίσκεται η νομισματική πολιτική της Federal Reserve, καθώς οι αγορές ομολόγων έχουν αναπροσαρμόσει σημαντικά τις προσδοκίες τους για την τελευταία συνεδρίαση της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας μέσα στο 2026.

Τα υψηλότερα από τα αναμενόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Οκτωβρίου, σε συνδυασμό με τις αυστηρότερες δηλώσεις αξιωματούχων της Fed, έχουν ενισχύσει τις εκτιμήσεις ότι θα απαιτηθεί περαιτέρω σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής.

Οι επενδυτές έχουν πλέον προεξοφλήσει πλήρως αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο, ενώ παράλληλα αποδίδουν πιθανότητα 15% σε μια μεγαλύτερη αύξηση κατά 50 μονάδες βάσης.

Πρόκειται για σημαντική μεταβολή των προσδοκιών, καθώς μόλις την προηγούμενη εβδομάδα το ενδεχόμενο μιας τόσο επιθετικής κίνησης θεωρούνταν πρακτικά μηδενικό.

Η αναθεώρηση των εκτιμήσεων για τα αμερικανικά επιτόκια έχει προκαλέσει αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ομολόγων, ενισχύοντας τις ανησυχίες για το κόστος χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και τις αποτιμήσεις των μετοχών.

Στο επίκεντρο και τα Στενά του Ορμούζ

Πέρα από τις εξελίξεις στη νομισματική πολιτική, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, μετά τις νέες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται πλέον μια επίσημη διπλωματική συμφωνία με την Τεχεράνη, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν αποκτήσει σημαντική οικονομική διαπραγματευτική ισχύ έναντι του Ιράν και έχουν εξασφαλίσει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

Οι δηλώσεις αυτές επαναφέρουν στο προσκήνιο τους κινδύνους για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, δεδομένης της στρατηγικής σημασίας του συγκεκριμένου θαλάσσιου περάσματος για τις διεθνείς μεταφορές πετρελαίου.

Η γεωπολιτική αβεβαιότητα προστίθεται στις ανησυχίες για τη νομισματική πολιτική, δημιουργώντας ένα σύνθετο περιβάλλον για τις διεθνείς αγορές.

Το ΑΕΠ της Ευρωζώνης και τα στοιχεία από τις ΗΠΑ

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στις κρίσιμες μακροοικονομικές ανακοινώσεις της Παρασκευής, οι οποίες ενδέχεται να καθορίσουν την εικόνα των αγορών στο κλείσιμο της εβδομάδας.

Στην Ευρώπη αναμένονται τα προκαταρκτικά στοιχεία για το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Ευρωζώνης κατά το τρίτο τρίμηνο, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για ανάπτυξη 0,4%, έναντι 0,6% το προηγούμενο τρίμηνο.

Οι ανακοινώσεις θα αξιολογηθούν σε συνδυασμό με τις προγραμματισμένες τοποθετήσεις των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Φρανκ Έλντερσον και Ίζαμπελ Σνάμπελ, από τις οποίες οι αγορές αναζητούν ενδείξεις για την περαιτέρω πορεία των ευρωπαϊκών επιτοκίων.

Αργότερα μέσα στην ημέρα, στις ΗΠΑ, αναμένεται η δημοσίευση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού (PPI), ενός σημαντικού δείκτη για την πορεία του πληθωρισμού σε επίπεδο χονδρικής.

Το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί επίσης στις δηλώσεις των αξιωματούχων της Fed, Σούζαν Κόλινς και Λόρι Λόγκαν, οι οποίες ενδέχεται να ενισχύσουν ή να περιορίσουν τις ανησυχίες για μια πιθανή αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο.