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Σημάδια σταθεροποίησης εμφανίζουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τετάρτη, καθώς τα εντυπωσιακά οικονομικά αποτελέσματα της Nvidia προσφέρουν στήριξη στις τεχνολογικές μετοχές και καθησυχάζουν προσωρινά τους επενδυτές σχετικά με τη δυναμική των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται κοντά στα επίπεδα του προηγούμενου κλεισίματος, με οριακή άνοδο 0,01% στις 650,80 μονάδες, κοντά στα χαμηλά μίας εβδομάδας, μετά τις ισχυρές πιέσεις της προηγούμενης συνεδρίασης.

Την Τρίτη, ο δείκτης είχε καταγράψει βουτιά 1,75%, τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από τον Μάρτιο, καθώς οι ανησυχίες για τους αμερικανικούς περιορισμούς στις εξαγωγές τεχνολογίας και η πρωτοφανής κρίση εταιρικής διακυβέρνησης στη Silicon Valley προκάλεσαν κύμα ρευστοποιήσεων.

Στις επιμέρους αγορές, ο γερμανικός DAX και ο γαλλικός CAC 40 ενισχύονται κατά 0,2% και 0,1% αντίστοιχα, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά 0,3%, με τους επενδυτές να αξιολογούν τις εξελίξεις στον πληθωρισμό και τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής.

Στη Βρετανία, ο ετήσιος πληθωρισμός επιταχύνθηκε τον Οκτώβριο στο 3,6%, από 3,5% τον Σεπτέμβριο, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 12 μηνών. Οι επίμονες πληθωριστικές πιέσεις καταγράφονται μετά την απόφαση της Τράπεζας της Αγγλίας να αυξήσει τα επιτόκια νωρίτερα αυτόν τον μήνα, για πρώτη φορά έπειτα από τρία χρόνια. Στον απόηχο των στοιχείων, η απόδοση του δεκαετούς βρετανικού κρατικού ομολόγου εκτινάχθηκε στο 5,391%, προσεγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου μήνα.

Την ίδια ώρα, η Nvidia βρίσκεται στο επίκεντρο της επενδυτικής προσοχής, έχοντας ανακοινώσει αποτελέσματα τρίτου τριμήνου που ξεπέρασαν με σημαντική διαφορά τις εκτιμήσεις της Wall Street, τόσο σε επίπεδο εσόδων όσο και κερδών. Ακόμη μεγαλύτερη σημασία αποδίδουν οι επενδυτές στις προβλέψεις της εταιρείας για το τέταρτο τρίμηνο, καθώς οι εκτιμήσεις για τα έσοδα διαμορφώθηκαν υψηλότερα από τις προσδοκίες των αναλυτών. Οι ισχυρές προοπτικές της Nvidia λειτουργούν ως σημαντική ένδειξη ότι ο κύκλος των τεράστιων επενδύσεων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, μεγάλο μέρος των οποίων χρηματοδοτείται μέσω δανεισμού, μπορεί να διατηρήσει τη δυναμική του και το 2027.

Για τις ευρωπαϊκές τεχνολογικές εταιρείες, η ανθεκτικότητα της ζήτησης για τα προϊόντα της Nvidia φαίνεται να επισκιάζει, τουλάχιστον προσωρινά, την κρίση εταιρικής διακυβέρνησης που έχει ξεσπάσει στον αμερικανικό κολοσσό μετά την αιφνίδια αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου. Η μετοχή της Nvidia στη Φρανκφούρτη ενισχύεται κατά 4,2%, δίνοντας ώθηση στις ευρωπαϊκές εταιρείες του κλάδου των ημιαγωγών.

Οι ASML, Soitec και ASM International καταγράφουν κέρδη άνω του 2% η καθεμία, ενώ οι BE Semiconductor και STMicroelectronics ενισχύονται περισσότερο από 1,5%. Ανοδικά κινούνται επίσης οι Infineon και Capgemini, με κέρδη που ξεπερνούν το 1%, καθώς οι επενδυτές επιστρέφουν επιλεκτικά σε εταιρείες που συνδέονται με την ανάπτυξη των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Πέρα από τις εταιρικές εξελίξεις, το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται στα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό και στις επόμενες αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών. Αργότερα εντός της ημέρας αναμένεται η ανακοίνωση των τελικών στοιχείων για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη τον Οκτώβριο, με τους οικονομολόγους να προβλέπουν επιτάχυνση του γενικού δείκτη στο 4% σε ετήσια βάση, από 3,8% προηγουμένως. Ο δομικός πληθωρισμός, που εξαιρεί τις πιο ευμετάβλητες κατηγορίες τιμών, εκτιμάται ότι θα παραμείνει στο 2,5%, υποδηλώνοντας ότι οι υποκείμενες πληθωριστικές πιέσεις εξακολουθούν να επιμένουν.

Στη συνέχεια, οι επενδυτές θα επικεντρωθούν στη δημοσιοποίηση των πρακτικών της συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) του Οκτωβρίου, αναζητώντας ενδείξεις για την ένταση της νομισματικής σύσφιγξης που ενδέχεται να ακολουθήσει. Μετά τις τελευταίες ανακοινώσεις για τον αμερικανικό πληθωρισμό, οι οποίες ανέδειξαν ισχυρότερες από τις αναμενόμενες πιέσεις στις τιμές, οι αγορές θεωρούν σχεδόν βέβαιη μια αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο. Ωστόσο, το ενδιαφέρον στρέφεται και στο ενδεχόμενο μιας μεγαλύτερης παρέμβασης, καθώς οι επενδυτές θα εξετάσουν προσεκτικά τα πρακτικά για πιθανές διαφωνίες μεταξύ των αξιωματούχων της Fed σχετικά με μια αύξηση επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης.