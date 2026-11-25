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Σε θετικό έδαφος κινούνται τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τετάρτη, με τις μετοχές των καταναλωτικών αγαθών και του λιανεμπορίου να στηρίζουν την ανοδική αντίδραση, παρά τις συνεχιζόμενες πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο και την αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους τόσο στη σημερινή συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στη Φλόριντα, όσο και στις κρίσιμες μακροοικονομικές ανακοινώσεις από τις ΗΠΑ, οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν τις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική της Federal Reserve.

Στο άνοιγμα των συναλλαγών, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται ανοδικά κατά 0,52% στις 636,06 μονάδες και ο γερμανικός DAX ενισχύεται κατά 0,17% στις 25.048,89 μονάδες. Στο Παρίσι, ο CAC 40 καταγράφει κέρδη 1% στις 8.120,72 μονάδες, με τη LVMH να ξεχωρίζει στο +2,14%, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 σημειώνει άνοδο 0,46% στις 10.515,74 μονάδες, με τη Sainsbury να ενισχύεται κατά 2,08%.

Θετική είναι και η εικόνα για τον Euro Stoxx 50, ο οποίος κερδίζει 0,14%, με τη Sanofi να ενισχύεται κατά 1,71%.

Στο Λονδίνο, οι καταναλωτικές μετοχές πρωταγωνιστούν στην άνοδο. Compass, Unilever και Kingfisher σημειώνουν κέρδη περίπου 2,1%, ενώ Coca-Cola HBC και JD Sports ενισχύονται κατά 2%.

Η βελτίωση του κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές έρχεται παρά την υποχώρηση των τεχνολογικών μετοχών στη Wall Street και την Ασία, καθώς οι επενδυτές εξακολουθούν να αξιολογούν τις προοπτικές του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης.

Απογοητεύει η γερμανική οικονομία – Αδύναμη η κατανάλωση στη Γαλλία

Στο μακροοικονομικό μέτωπο, η γερμανική οικονομία εμφάνισε χαμηλότερη ανάπτυξη από την αρχικά εκτιμώμενη κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026.

Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας της χώρας, το γερμανικό ΑΕΠ αυξήθηκε μόλις κατά 0,1% σε τριμηνιαία βάση, έναντι της προκαταρκτικής εκτίμησης για ανάπτυξη 0,2%.

Η αναθεώρηση αποδίδεται στις ασθενέστερες επιδόσεις των εξαγωγών και των λιανικών πωλήσεων. Πρόκειται για επιβράδυνση σε σχέση με το πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο, όταν η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης είχε αναπτυχθεί κατά 0,4% και 0,3% αντίστοιχα.

Στη Γαλλία, η καταναλωτική εμπιστοσύνη παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, παρά την οριακή βελτίωση του σχετικού δείκτη τον Νοέμβριο.

Η στατιστική υπηρεσία Insee διαπιστώνει ότι η εμπιστοσύνη των νοικοκυριών εξακολουθεί να βρίσκεται αισθητά χαμηλότερα από τον μακροχρόνιο μέσο όρο της, καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις και η παρατεταμένη κοινωνική αναταραχή επιβαρύνουν τις προσδοκίες των καταναλωτών.

Οι ανησυχίες έχουν ενισχυθεί μετά την έναρξη της σύγκρουσης ΗΠΑ – Ιράν, η οποία προκάλεσε νέα αναζωπύρωση του πληθωρισμού, ενώ οι κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο στη Γαλλία εξελίχθηκαν σε ευρύτερο κύμα διαδηλώσεων και απεργιών.

Στο επίκεντρο τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ

Καθοριστικό σημείο της σημερινής συνεδρίασης αποτελεί η ανακοίνωση του δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) στις ΗΠΑ για τον Οκτώβριο, ενός από τους βασικότερους δείκτες που παρακολουθεί η Fed για την πορεία του πληθωρισμού.

Οι αναλυτές αναμένουν ότι ο δομικός πληθωρισμός PCE θα επιταχυνθεί στο 3,2% σε ετήσια βάση, από 3,1%, ενώ ο γενικός δείκτης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 3,8%, από 3,6% τον προηγούμενο μήνα.

Στο ημερολόγιο περιλαμβάνονται επίσης τα στοιχεία για το αμερικανικό ΑΕΠ, με τους επενδυτές να αναζητούν νέες ενδείξεις για την ανθεκτικότητα της οικονομίας.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι προγραμματισμένες τοποθετήσεις του διοικητή της Τράπεζας της Αγγλίας, Άντριου Μπέιλι, καθώς και των μελών της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής, Κάθριν Μαν και Σουάτι Ντίνγκρα.

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ υποχωρεί κατά 0,28%, στα 1,09358 δολάρια, ενώ η βρετανική λίρα χάνει 0,33%, στα 1,30697 δολάρια.

Πτώση για πετρέλαιο και χρυσό παρά τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή

Στις αγορές εμπορευμάτων, οι τιμές του πετρελαίου κινούνται πτωτικά, παρά τη διατήρηση των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Το Brent υποχωρεί κατά 1,8%, στα 87,16 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI σημειώνει απώλειες 2,13%, στα 80,30 δολάρια.

Την ίδια στιγμή, ο χρυσός υποχωρεί κατά 1,13%, στα 3.521,80 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια Δεκεμβρίου στις ΗΠΑ χάνουν 0,92%, στα 3.523,71 δολάρια.

Η προσοχή παραμένει στραμμένη στις εξελίξεις στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε πλήγματα στο λιμάνι Χοντέιντα της Υεμένης και σε βόρειες επαρχίες της χώρας, έπειτα από προειδοποιήσεις των Χούθι για επιθέσεις σε σαουδαραβικά λιμάνια.

Παράλληλα, το Ιράν διατηρεί υψηλούς τους τόνους. Ο επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης, Αχμάντ Βαχιντί, δήλωσε ότι οι ιρανικές δυνάμεις είναι ισχυρότερες και καλύτερα προετοιμασμένες από ποτέ.

Ο αναπληρωτής διοικητής, Μοσταφά Ιζαντί, προειδοποίησε για απάντηση με επιπτώσεις πέραν της περιοχής σε περίπτωση συνέχισης εχθρικών κινήσεων, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι το Ιράν διατηρεί πλήρη έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.