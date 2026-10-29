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Σε στενό εύρος διακύμανσης κινούνται την Πέμπτη τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να αποφεύγουν τις μεγάλες τοποθετήσεις ενόψει της ανακοίνωσης των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τα επιτόκια.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη συνέντευξη Τύπου της προέδρου της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, καθώς οι αγορές αναζητούν ενδείξεις για τα επόμενα βήματα της νομισματικής πολιτικής, σε ένα περιβάλλον υψηλών ενεργειακών τιμών, αυξημένου κόστους δανεισμού και αβεβαιότητας γύρω από τις προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Την ίδια ώρα, οι επενδυτές επιχειρούν να αξιολογήσουν τα μηνύματα που άφησε η πρόσφατη συνεδρίαση της Federal Reserve, αλλά και τις διαφορετικές επιδόσεις των μεγάλων αμερικανικών εταιρειών τεχνολογίας, εν αναμονή των αποτελεσμάτων της Amazon και της Intel, που ανακοινώνονται μετά το κλείσιμο της Wall Street.

Στο ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ενισχύεται κατά 0,31% στις 646,12 μονάδες και ο γερμανικός DAX κερδίζει 0,37% στις 25.799,50 μονάδες. Ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει άνοδο 0,77% στις 7.947,74 μονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 κινείται υψηλότερα κατά 0,52% στις 10.750,25 μονάδες.

Η αγορά αναμένει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ θα διατηρήσει αμετάβλητο στο 2,50% το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων, μετά τις αυξήσεις που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο, ως απάντηση στις διαταραχές της ενεργειακής προσφοράς.

Ωστόσο, η αναμενόμενη παύση δεν περιορίζει το ενδιαφέρον για τις δηλώσεις της Λαγκάρντ. Με το πετρέλαιο να παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και τις τιμές των ευρωπαϊκών συμβολαίων φυσικού αερίου κοντά στα υψηλά του 2022, οι αγορές εξακολουθούν να αποτιμούν πιθανότητα 80% για νέα αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο.

Κρίσιμο ζήτημα αποτελεί το κατά πόσο η ΕΚΤ θα αναγνωρίσει ότι η άνοδος του κόστους δανεισμού των κρατών και η αυστηροποίηση των τραπεζικών πιστοδοτικών κριτηρίων περιορίζουν την ανάγκη για περαιτέρω νομισματική σύσφιξη μέχρι το τέλος του έτους.

Στις ΗΠΑ, η Fed διατήρησε την Τετάρτη αμετάβλητο το εύρος των βασικών επιτοκίων στο 3,75%-4%, χωρίς ωστόσο να δώσει σαφείς κατευθύνσεις για τη συνέχεια. Ο πρόεδρος της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας, Κέβιν Γουόρς, απέφυγε να δεσμευτεί για την επόμενη κίνηση της Fed, διατηρώντας την αβεβαιότητα σχετικά με το εάν ο κύκλος αύξησης των επιτοκίων έχει ολοκληρωθεί.

Το επόμενο σημαντικό τεστ για τις διεθνείς αγορές είναι η ανακοίνωση του δείκτη τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) στις ΗΠΑ για τον Σεπτέμβριο, ενός από τους βασικούς δείκτες πληθωρισμού που παρακολουθεί η Fed. Οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι ο δομικός δείκτης PCE θα αυξηθεί κατά 0,3% σε μηνιαία βάση, έναντι αύξησης 0,2% τον Αύγουστο, εξέλιξη που, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα υποδηλώνει επιτάχυνση των υποκείμενων πληθωριστικών πιέσεων.

Στο εταιρικό μέτωπο, τα αποτελέσματα δημιουργούν διαφορετικές τάσεις μεταξύ των επιμέρους κλάδων. Η μετοχή της Shell ενισχύεται κατά 2,6%, καθώς ο ενεργειακός όμιλος ανακοίνωσε καθαρά κέρδη υψηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών και αύξησε το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών. Αντίθετα, η γερμανική Volkswagen δέχεται πιέσεις, με τη μετοχή της να υποχωρεί κατά 1,6%, μετά τη βουτιά 98,7% των λειτουργικών κερδών της στο εννεάμηνο.

Ιδιαίτερα προσεκτική παραμένει η στάση των επενδυτών απέναντι στον τεχνολογικό κλάδο, καθώς τα αποτελέσματα των αμερικανικών κολοσσών αναζωπυρώνουν τη συζήτηση για το κόστος των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και τον χρόνο που θα απαιτηθεί για να αποδώσουν.

Η Alphabet απογοήτευσε τις αγορές, ανακοινώνοντας αυξημένες κεφαλαιουχικές δαπάνες για υποδομές AI, γεγονός που ενίσχυσε τους προβληματισμούς για τις επιπτώσεις στις ελεύθερες ταμειακές ροές και για τον χρονικό ορίζοντα απόδοσης των επενδύσεων.

Στον αντίποδα, η Microsoft ξεπέρασε τις προσδοκίες, με τις επιδόσεις της να στηρίζονται στην επιτάχυνση της δημιουργίας ταμειακών ροών και στην αυξημένη υιοθέτηση των υπηρεσιών επιχειρηματικού υπολογιστικού νέφους μέσω της πλατφόρμας Azure. Οι διαφορετικές αυτές επιδόσεις ανεβάζουν τον πήχη των προσδοκιών για τις ανακοινώσεις της Amazon και της Intel.

Στην Ευρώπη, οι εταιρείες εξοπλισμού ημιαγωγών ASML, ASM International και BE Semiconductor καταγράφουν απώλειες μεταξύ 0,9% και 2%, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για ενδεχόμενη επιβράδυνση των παραγγελιών εξοπλισμού για κέντρα δεδομένων.

Οι μετοχές των συγκεκριμένων επιχειρήσεων θεωρούνται ιδιαίτερα ευαίσθητες στις μεταβολές των παγκόσμιων επενδυτικών προϋπολογισμών για τεχνολογικές υποδομές, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε ένδειξη περιορισμού των σχετικών δαπανών να επηρεάζει άμεσα τις αποτιμήσεις τους.

Τέλος, η STMicroelectronics υποχωρεί κατά 2%, παρά το γεγονός ότι ανακοίνωσε λειτουργικά κέρδη τρίτου τριμήνου υψηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς, επιβεβαιώνοντας την επιφυλακτικότητα που επικρατεί στον ευρωπαϊκό τεχνολογικό κλάδο.