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Σε τροχιά νέων ιστορικών υψηλών κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τα ισχυρά αποτελέσματα των εισηγμένων εταιρειών και την ανάκαμψη των τεχνολογικών μετοχών να ενισχύουν το επενδυτικό κλίμα. Η ανθεκτικότητα της ζήτησης για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης λειτουργεί υποστηρικτικά για τις αγορές, παρά τις ανησυχίες για τον επίμονο πληθωρισμό στις ΗΠΑ και το ενδεχόμενο νέας αύξησης των επιτοκίων από τη Federal Reserve.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται κατά 0,27%, στις 658,32 μονάδες, διατηρώντας την επαφή του με τα ιστορικά υψηλά, καθώς η θετική εικόνα των εταιρικών αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου αντισταθμίζει τις πρόσφατες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ομολόγων και ενέργειας.

Στα επιμέρους χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX καταγράφει άνοδο 0,31%, στις 26.347,45 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ενισχύεται κατά 0,55%, στις 8.278,59 μονάδες. Στην Ιταλία, ο FTSE MIB σημειώνει κέρδη 0,69%, στις 51.755,08 μονάδες, και στην Ισπανία ο IBEX 35 κινείται υψηλότερα κατά 0,98%, στις 19.936,40 μονάδες. Αντίθετα, στο Λονδίνο ο FTSE 100 υποχωρεί κατά 0,29%, στις 10.751,59 μονάδες.

Η ευρωπαϊκή αγορά εξακολουθεί να αντλεί στήριξη από την περίοδο ανακοίνωσης των εταιρικών αποτελεσμάτων, καθώς η πλειονότητα των εισηγμένων του Stoxx 600 έχει πλέον δημοσιεύσει τις επιδόσεις της για το τρίτο τρίμηνο.

Οι σχετικά ισχυροί ισολογισμοί των επιχειρήσεων έχουν συμβάλει στην απορρόφηση των κραδασμών από τις διακυμάνσεις στις αγορές ενέργειας και ομολόγων, επιτρέποντας στους θεσμικούς επενδυτές να διατηρήσουν την έκθεσή τους στις ευρωπαϊκές μετοχές.

Ράλι στους ημιαγωγούς μετά τα αποτελέσματα της CoreWeave

Βασικός μοχλός της ανόδου είναι η ανάκαμψη των τεχνολογικών μετοχών, μετά τα καλύτερα από το αναμενόμενο οικονομικά αποτελέσματα της αμερικανικής CoreWeave, η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή υπολογιστικών υποδομών cloud για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Η εταιρεία ανακοίνωσε έσοδα τρίτου τριμήνου υψηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη ισχυρή ζήτηση για τις υπηρεσίες της.

Τα αποτελέσματα αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς η CoreWeave θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους δείκτες για την πορεία των τεράστιων κεφαλαιουχικών δαπανών που απαιτούνται για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Το προηγούμενο διάστημα, η εταιρεία είχε βρεθεί στο επίκεντρο της επενδυτικής ανησυχίας για το αυξανόμενο χρέος που συνδέεται με τον κλάδο, καθώς και για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των επενδύσεων σε υπολογιστικά κέντρα.

Ωστόσο, η ισχυρή αύξηση των εσόδων και η συνεχιζόμενη ζήτηση περιόρισαν τους φόβους για άμεση επιβράδυνση των επενδύσεων σε υποδομές AI.

Το θετικό κλίμα μεταφέρθηκε στις ευρωπαϊκές εταιρείες ημιαγωγών. Η ASM International ενισχύεται κατά 5,65%, η BE Semiconductor Industries σημειώνει άνοδο 4,91%, ενώ η STMicroelectronics κερδίζει 4,25% και η ASML καταγράφει άνοδο 3%.

Συνολικά, ο ευρωπαϊκός τεχνολογικός κλάδος ενισχύεται κατά 4,38%, αντανακλώντας τη βελτίωση της επενδυτικής διάθεσης μετά τα αποτελέσματα της CoreWeave.

Fed: Στο τραπέζι ακόμη και αύξηση επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης

Παρά την άνοδο των ευρωπαϊκών μετοχών, οι επενδυτές εξακολουθούν να αξιολογούν τις επιπτώσεις από τα στοιχεία για τον αμερικανικό πληθωρισμό, τα οποία ανακοινώθηκαν την Τρίτη και ξεπέρασαν τις προβλέψεις.

Η ισχυρότερη από το αναμενόμενο αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή στις ΗΠΑ περιόρισε τις προσδοκίες για άμεση χαλάρωση των χρηματοπιστωτικών συνθηκών, ενισχύοντας το σενάριο νέας αύξησης των επιτοκίων από τη Federal Reserve στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.

Οι αγορές προεξοφλούν πλέον αύξηση τουλάχιστον 25 μονάδων βάσης, καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν επίμονες.

Παράλληλα, ο συνδυασμός του υψηλού δομικού πληθωρισμού και των ιδιαίτερα ισχυρών στοιχείων για την αμερικανική αγορά εργασίας την προηγούμενη εβδομάδα έχει οδηγήσει ορισμένους επενδυτές ομολόγων να εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης.

Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα αντανακλούσε την ανάγκη της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας να περιορίσει την ανθεκτική εγχώρια ζήτηση και να αντιμετωπίσει τον επίμονο πληθωρισμό.

Η αναπροσαρμογή των προσδοκιών για τα επιτόκια διατηρεί την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές, παρά τη βελτιωμένη εικόνα που παρουσιάζουν οι ευρωπαϊκές μετοχές.

Ανακάμπτει το πετρέλαιο – Στο επίκεντρο η Λαγκάρντ

Ανοδικά κινούνται την Τετάρτη και οι τιμές του πετρελαίου, ανακάμπτοντας από τα χαμηλά δύο μηνών που κατέγραψαν στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Οι επενδυτές προσπαθούν να σταθμίσουν τις προσδοκίες για διπλωματική αποκλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν με τις νέες ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού.

Οι πρόσφατες επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ έχουν επαναφέρει τους φόβους για διαταραχές στις φυσικές ροές πετρελαίου, περιορίζοντας την αισιοδοξία για αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών κινδύνων.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται παράλληλα η προγραμματισμένη ομιλία της προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, αργότερα μέσα στην ημέρα.

Οι επενδυτές αναμένεται να αναζητήσουν ενδείξεις για τον τρόπο με τον οποίο η ΕΚΤ σκοπεύει να διαχειριστεί τις αποκλίνουσες οικονομικές συνθήκες μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών.

Η επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας, οι διακυμάνσεις του ενεργειακού κόστους και η επιτάχυνση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ δημιουργούν ένα σύνθετο περιβάλλον για τις κεντρικές τράπεζες.

Προς το παρόν, πάντως, τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα και η ανάκαμψη της τεχνολογίας επιτρέπουν στις ευρωπαϊκές αγορές να διατηρούν την ανοδική τους δυναμική, με τον Stoxx 600 να παραμένει κοντά στα ιστορικά υψηλά.