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Σε τροχιά σταθεροποίησης κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τετάρτη, έπειτα από δύο συνεδριάσεις έντονων διακυμάνσεων, με τα θετικά εταιρικά αποτελέσματα να προσφέρουν στήριξη στις μετοχές. Ωστόσο, η πολιτική αναταραχή στη Γαλλία και η αναμονή για τις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων των μεγάλων αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών διατηρούν την επιφυλακτικότητα στο ταμπλό.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ενισχύεται κατά 0,1% στις 639,40 μονάδες, μετά την ιδιαίτερα νευρική συνεδρίαση της Τρίτης, κατά την οποία είχε υποχωρήσει έως και 1%, προτού περιορίσει τις απώλειές του και ολοκληρώσει τις συναλλαγές ουσιαστικά χωρίς μεταβολή.

Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 υποχωρεί κατά 0,12% στις 10.719,44 μονάδες, καθώς ο πληθωρισμός στη Βρετανία επιταχύνθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο, φτάνοντας σε ετήσια βάση το 3,5% τον Σεπτέμβριο.

Στο Παρίσι, ο CAC 40 σημειώνει κέρδη 0,27% στις 7.859,68 μονάδες, ενώ στη Φρανκφούρτη ο DAX κινείται κοντά στα επίπεδα της προηγούμενης συνεδρίασης, με ήπια άνοδο 0,08% στις 25.325,39 μονάδες.

Σημαντική ώθηση στον ευρωπαϊκό καταναλωτικό κλάδο προσφέρει η EssilorLuxottica, με τη μετοχή του ομίλου που κατασκευάζει τα γυαλιά Ray-Ban να πραγματοποιεί άλμα 11,2%, μετά την ανακοίνωση εσόδων τρίτου τριμήνου υψηλότερων από τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Οι περιορισμένες μεταβολές των βασικών ευρωπαϊκών δεικτών αποτυπώνουν το δύσκολο περιβάλλον που αντιμετωπίζουν οι αγορές αυτή την εβδομάδα. Οι επενδυτές εξακολουθούν να αξιολογούν τις συνέπειες των εκτεταμένων κοινωνικών ταραχών στη Γαλλία, όπου η επιβολή υποχρεωτικών νυχτερινών περιορισμών κυκλοφορίας στο Παρίσι και στη Νίκαια έχει αναδείξει το βάθος των πολιτικών και δημοσιονομικών πιέσεων.

Η αναταραχή έχει οδηγήσει σε άνοδο των αποδόσεων των γαλλικών κρατικών ομολόγων, καθώς και των περιθωρίων ασφάλισης έναντι πιστωτικού κινδύνου (CDS), επιβαρύνοντας τη διάθεση ανάληψης κινδύνου στις ευρωπαϊκές αγορές.

Παράλληλα, οι επενδυτές προσβλέπουν στην ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου, αναζητώντας νέους καταλύτες που θα μπορούσαν να δώσουν ώθηση στις ευρωπαϊκές μετοχές.

Σύμφωνα με το Reuters, τα κέρδη των εταιρειών του STOXX 600 αναμένεται να αυξηθούν κατά 20,7% σε ετήσια βάση το τρίτο τρίμηνο. Παρότι η εκτίμηση υποδηλώνει μια μικρή επιβράδυνση σε σχέση με τον ρυθμό αύξησης 24% του δεύτερου τριμήνου, η προβλεπόμενη επίδοση παραμένει μεταξύ των ισχυρότερων που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στην περιοχή.

Μάλιστα, εταιρείες που αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής χρηματιστηριακής κεφαλαιοποίησης του STOXX 600 πρόκειται να ανακοινώσουν τα τριμηνιαία οικονομικά τους μεγέθη μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, δημιουργώντας ένα κρίσιμο τεστ για τις αποτιμήσεις των ευρωπαϊκών μετοχών.

Στον τεχνολογικό κλάδο, οι ευρωπαϊκές μετοχές επιχειρούν να ανακτήσουν μέρος των πρόσφατων απωλειών τους, μετά το εκτεταμένο κύμα ρευστοποιήσεων που έπληξε τον κλάδο διεθνώς την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι BE Semiconductor, ASM International, ASML και STMicroelectronics καταγράφουν κέρδη άνω του 1% η καθεμία, καθώς οι επενδυτές προχωρούν σε συγκρατημένες τοποθετήσεις εν αναμονή σημαντικών εταιρικών ανακοινώσεων από τις ΗΠΑ.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τα αποτελέσματα των Meta Platforms και Tesla, που αναμένονται αργότερα μέσα στην ημέρα. Οι αγορές αναζητούν ενδείξεις για το κατά πόσο οι μεγάλοι τεχνολογικοί όμιλοι σκοπεύουν να συνεχίσουν να αυξάνουν τις δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι αυξανόμενες ανησυχίες για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων μέσω εταιρικού δανεισμού, αλλά και για τον χρόνο που απαιτείται ώστε οι υποδομές τεχνητής νοημοσύνης να αποφέρουν τις αναμενόμενες αποδόσεις, είχαν προκαλέσει τις έντονες πιέσεις στις τεχνολογικές μετοχές την προηγούμενη εβδομάδα.

Για τον λόγο αυτό, οι προβλέψεις των διοικήσεων σχετικά με τις μελλοντικές επενδυτικές δαπάνες αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς μπορούν να επηρεάσουν τη βραχυπρόθεσμη κατεύθυνση όχι μόνο του τεχνολογικού κλάδου, αλλά και των διεθνών χρηματιστηριακών αγορών.