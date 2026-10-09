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Με επενδύσεις 25 εκατ. ευρώ μέσα στο 2026 και ένα νέο κέντρο διανομής 21.000 τετραγωνικών μέτρων στον Ταύρο, ο όμιλος Σκλαβενίτη ανεβάζει ταχύτητα και στη χονδρική, μέσω της The Mart. Η εταιρεία, που ξεπέρασε τα 450 εκατ. ευρώ σε πωλήσεις το 2025, ενισχύει τις υποδομές της με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη στην αγορά επαγγελματικού εφοδιασμού, έχοντας παράλληλα εξασφαλίσει νέο ομολογιακό δάνειο 40 εκατ. ευρώ για τις χρηματοδοτικές της ανάγκες.

Το επενδυτικό πρόγραμμα αποτυπώνεται στις οικονομικές καταστάσεις της The Mart για τη χρήση 2025, οι οποίες εγκρίθηκαν από τη γενική συνέλευση στις 5 Οκτωβρίου και καταχωρίστηκαν στο ΓΕΜΗ στις 9 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με την έκθεση της διοίκησης, οι επενδύσεις ανήλθαν πέρυσι σε περίπου 14 εκατ. ευρώ, ενώ για τη φετινή χρονιά προβλέπεται να φθάσουν τα 25 εκατ. ευρώ, με αιχμή την ανάπτυξη των υποδομών αποθήκευσης και διανομής.

Το νέο κέντρο

Η μεγαλύτερη κίνηση αφορά το νέο κέντρο διανομής στον Ταύρο Αττικής, το οποίο αναπτύχθηκε σε οικόπεδο περίπου 25,3 στρεμμάτων. Οι εγκαταστάσεις έχουν συνολική επιφάνεια 21.000 τετραγωνικών μέτρων, εκ των οποίων περίπου 7.000 τετραγωνικά μέτρα αφορούν χώρους συντήρησης και κατάψυξης, ενισχύοντας τις δυνατότητες διαχείρισης και διανομής προϊόντων που απαιτούν ελεγχόμενες θερμοκρασίες.

Η κατασκευή του ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2026, ενώ η έναρξη λειτουργίας του προγραμματίζεται για τους πρώτους μήνες του 2027. Πρόκειται για μια σημαντική προσθήκη στις υποδομές της The Mart, η οποία εξυπηρετεί επαγγελματίες της εστίασης, του τουρισμού, της μεταπώλησης και άλλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Παράλληλα, η εταιρεία ολοκλήρωσε το 2025 την ανανέωση των ψυκτικών εγκαταστάσεών της, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες φιλικότερες προς το περιβάλλον. Συνεχίζεται επίσης η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, με στόχο εντός του 2026 να καλυφθούν όλα τα ακίνητα στα οποία είναι τεχνικά εφικτή η τοποθέτησή τους.

Νέο ομολογιακό

Το επενδυτικό πρόγραμμα συνοδεύεται από σημαντικές κινήσεις στη χρηματοδότηση της εταιρείας. Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις, μέσα στο 2025 η The Mart προχώρησε στη σύναψη νέου ομολογιακού δανείου ύψους 40 εκατ. ευρώ, από το οποίο έως το τέλος Δεκεμβρίου είχαν εκδοθεί ομολογίες συνολικής αξίας 10 εκατ. ευρώ. Μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης, το καθαρό προϊόν της συγκεκριμένης άντλησης διαμορφώθηκε σε 9,86 εκατ. ευρώ.

Η κίνηση προστίθεται στην προηγούμενη χρηματοδότηση ύψους 72,5 εκατ. ευρώ, που είχε εξασφαλίσει η εταιρεία το 2022 προκειμένου να αποκτήσει ακίνητα τα οποία μέχρι τότε μίσθωνε και στα οποία στεγάζονται εννέα καταστήματα και τα γραφεία της.

Στο τέλος του 2025 ο συνολικός ανεξόφλητος ομολογιακός δανεισμός, σε ονομαστικές αξίες, ανερχόταν σε 108,17 εκατ. ευρώ, έναντι 96,91 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Από το ποσό αυτό, 13,7 εκατ. ευρώ είναι πληρωτέα εντός ενός έτους, 50,37 εκατ. ευρώ σε ορίζοντα δύο έως πέντε ετών και 44,09 εκατ. ευρώ σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η επενδυτική δραστηριότητα αποτυπώνεται και στις ταμειακές ροές, με τις πληρωμές για αγορές παγίων να φθάνουν τα 24,67 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι 9,23 εκατ. ευρώ το 2024. Την ίδια περίοδο, οι καθαρές λειτουργικές ταμειακές εισροές αυξήθηκαν σε 16,15 εκατ. ευρώ από 8,94 εκατ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν σε 6,57 εκατ. ευρώ.

Πωλήσεις και κέρδη

Στο μέτωπο των οικονομικών επιδόσεων, η The Mart κατέγραψε το 2025 κύκλο εργασιών 450,44 εκατ. ευρώ, έναντι 444,86 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 1,3%. Από το σύνολο των εσόδων, τα 417,68 εκατ. ευρώ προήλθαν από πωλήσεις εμπορευμάτων και τα 32,70 εκατ. ευρώ από παροχή υπηρεσιών.

Η αύξηση του τζίρου συνοδεύτηκε από βελτίωση των μικτών κερδών, τα οποία ενισχύθηκαν σε 92,62 εκατ. ευρώ από 88,05 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η άνοδος των λειτουργικών δαπανών απορρόφησε το μεγαλύτερο μέρος αυτής της βελτίωσης.

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 8 εκατ. ευρώ, έναντι 8,25 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα καθαρά κέρδη περιορίστηκαν οριακά σε 6,14 εκατ. ευρώ από 6,20 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κινήθηκαν κοντά στα 21 εκατ. ευρώ.

Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της κερδοφορίας διαδραμάτισε το κόστος προσωπικού, το οποίο αυξήθηκε κατά περίπου 1,85 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 42,57 εκατ. ευρώ.

Για το 2026 η διοίκηση αναμένει περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων και ενίσχυση του μεριδίου αγοράς. Προβλέπει, ωστόσο, μείωση της κερδοφορίας, την οποία αποδίδει κυρίως στη βελτίωση των παροχών προς τους εργαζομένους.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση διαχείρισης, η εταιρεία διατηρεί πολιτική αποδοχών σημαντικά υψηλότερων από τα νομοθετικά καθορισμένα επίπεδα για τους νεοεισερχόμενους εργαζομένους, ενώ πραγματοποιεί αυξήσεις στις μισθολογικές κλίμακες σύμφωνα με τους δείκτες πληθωρισμού.

Η οικονομική εικόνα

Η ενίσχυση των επενδύσεων και του δανεισμού συνοδεύτηκε από αύξηση των συνολικών υποχρεώσεων, ενώ τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ενισχύθηκαν σε 47,03 εκατ. ευρώ, από 40,85 εκατ. ευρώ το 2024.

Το κυκλοφορούν ενεργητικό διαμορφώθηκε σε 77,70 εκατ. ευρώ, έναντι βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 118,97 εκατ. ευρώ. Η διαφορά μεταξύ των δύο μεγεθών περιορίστηκε σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, αν και το κεφάλαιο κίνησης παραμένει αρνητικό, όπως συμβαίνει συχνά σε επιχειρήσεις με σημαντική χρηματοδότηση από προμηθευτές.

Στις συναλλαγές με συνδεδεμένες επιχειρήσεις, οι αγορές και τα λοιπά έξοδα ανήλθαν σε 8,36 εκατ. ευρώ, έναντι 8,50 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ οι πωλήσεις και τα λοιπά έσοδα περιορίστηκαν σε περίπου 1 εκατ. ευρώ από 1,77 εκατ. ευρώ. Οι υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες διαμορφώθηκαν σε 2,99 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, οι συνολικές αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυξήθηκαν σε 2 εκατ. ευρώ, έναντι 1,3 εκατ. ευρώ το 2024, σύμφωνα με τις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων.

Η The Mart, η οποία ανήκει στον όμιλο Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης, αποτελεί τον βασικό βραχίονα της οικογένειας στη χονδρική αγορά. Με την ανάπτυξη του νέου κέντρου διανομής, την αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και τη συνέχιση των επενδύσεων, ενισχύει την παρουσία της σε μια αγορά όπου οι ανάγκες επαγγελματικού εφοδιασμού και η δραστηριότητα της εστίασης και του τουρισμού δημιουργούν σημαντικές απαιτήσεις σε υποδομές και διανομή.

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