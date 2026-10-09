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Τα hedge funds που βρέθηκαν στη λάθος πλευρά της έντονης πτώσης των γαλλικών ομολόγων αυτή την εβδομάδα αναγκάστηκαν να κλείσουν εσπευσμένα τις επενδυτικές τους θέσεις, εντείνοντας τις αναταράξεις σε μια αγορά που δυσκολεύτηκε να απορροφήσει τις μαζικές κινήσεις, σύμφωνα με αναλυτές.

Τα επενδυτικά κεφάλαια είχαν τοποθετηθεί σε στρατηγικές τύπου carry trade, επιδιώκοντας να αποκομίσουν κέρδη από τη διαφορά μεταξύ των επιτοκιακών swaps και των αποδόσεων των γαλλικών ομολόγων. Οι συγκεκριμένες συναλλαγές ήταν ιδιαίτερα επικερδείς μέχρι πρόσφατα. Ωστόσο, όταν οι τιμές των ομολόγων κατέρρευσαν την Πέμπτη, οι επενδυτές έσπευσαν να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους.

«Οι περισσότερες από τις συνήθεις στρατηγικές των hedge funds βρίσκονται πλέον σε φάση περιορισμού του κινδύνου», δήλωσε ο Κάσπαρ Χένσε, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου της RBC BlueBay Asset Management.

Όπως εξήγησε, «έχουν επίσης ενεργοποιηθεί όρια αυτόματου περιορισμού ζημιών (stop-loss), εν μέρει σε συναλλαγές που βασίζονταν στη διεύρυνση της διαφοράς αποδόσεων μεταξύ βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων τίτλων, αλλά πλέον και σε θέσεις που πόνταραν στην άνοδο των γαλλικών ομολόγων».

Στις 154 μονάδες βάσης το spread Γαλλίας – Γερμανίας

Η διαφορά απόδοσης μεταξύ των 10ετών ομολόγων της Γαλλίας και της Γερμανίας εκτινάχθηκε την Παρασκευή στις 154 μονάδες βάσης, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2011.

Πρόκειται για επίπεδα που είχαν καταγραφεί κατά τη διάρκεια της ελληνικής κρίσης χρέους, όταν η αναταραχή στις ευρωπαϊκές αγορές είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία και τελικά οδήγησε την ΕΚΤ σε παρεμβάσεις για τη στήριξη του ευρώ.

Ισχυρές πωλήσεις είχαν προηγηθεί και την Πέμπτη, μετά την παρουσίαση της πρότασης προϋπολογισμού της γαλλικής κυβέρνησης, την οποία η αρμόδια δημοσιονομική εποπτική αρχή της χώρας χαρακτήρισε «αισιόδοξη».

Οι ανησυχίες για το δημοσιονομικό έλλειμμα και την αυξανόμενη επιβάρυνση από το δημόσιο χρέος της Γαλλίας δεν είναι καινούργιες. Ωστόσο, η συσσώρευση βραχυπρόθεσμων κερδοσκοπικών τοποθετήσεων και η αυξημένη συγκέντρωση κινδύνου μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά τις διακυμάνσεις σε περιόδους πίεσης στις αγορές.

Fidelity: Τα hedge funds ευθύνονται για περίπου το 50% των κινήσεων στο spread

«Στη Γαλλία έχουμε πλέον μια πολύ μεγάλη παρουσία hedge funds, κάτι που δεν βοηθά, καθώς δημιουργεί πρόσθετες πιέσεις», δήλωσε η Μαριόν Λε Μορεντέκ, επικεφαλής επενδύσεων σταθερού εισοδήματος της Fidelity International.

Σύμφωνα με την ίδια, η δραστηριότητα των hedge funds εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύει περίπου το 50% των σημερινών κινήσεων στο spread.

«Αν εξετάσει κανείς τις ροές, η δραστηριότητα των hedge funds αντιστοιχεί πιθανότατα στο 50% όσων συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στο spread. Τα στοιχεία της Eurex δείχνουν πόσο έντονη ήταν η δραστηριότητα αυτών των επενδυτών στις τελευταίες συνεδριάσεις, γεγονός που ασκεί πιέσεις στις κυβερνήσεις», πρόσθεσε.

Προειδοποιήσεις για τη μόχλευση και την αστάθεια στις αγορές

Η αναταραχή στα γαλλικά ομόλογα αναδεικνύει τους κινδύνους που δημιουργεί η αυξημένη χρήση δανεισμού από τα hedge funds για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών τους θέσεων.

Την Τετάρτη, η Τράπεζα της Αγγλίας προειδοποίησε ότι η υψηλή μόχλευση των hedge funds στην αγορά βρετανικών κρατικών ομολόγων καθιστά την αγορά περισσότερο ευάλωτη σε πιέσεις που ενδέχεται να εκδηλωθούν ταυτόχρονα.

Ανάλογο φαινόμενο είχε παρατηρηθεί και τον Μάρτιο, όταν το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν προκάλεσε ισχυρές αναταράξεις στις ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων.

Τότε, οι διακυμάνσεις είχαν ενταθεί εξαιτίας του επιθετικού κλεισίματος δημοφιλών επενδυτικών θέσεων από hedge funds, τα οποία είχαν αξιοποιήσει δανειακά κεφάλαια προκειμένου να ενισχύσουν τις αποδόσεις τους.

Η ένταση των πιέσεων στη γαλλική αγορά αυτή την εβδομάδα ήταν τέτοια ώστε, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την κατάσταση, ορισμένες τράπεζες αρνήθηκαν σε κάποια φάση να δώσουν τιμές για γαλλικά ομόλογα, καθώς η μεταβλητότητα είχε φτάσει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα.

Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει πόσο γρήγορα μπορούν να ενισχυθούν οι πιέσεις σε μια αγορά κρατικού χρέους, όταν η επιδείνωση του επενδυτικού κλίματος συμπίπτει με το μαζικό κλείσιμο θέσεων από μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια.

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