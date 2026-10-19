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Με αρνητικό πρόσημο ξεκίνησαν την εβδομάδα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς το κύμα βίαιων διαδηλώσεων που συγκλόνισε τη Γαλλία το Σαββατοκύριακο προκαλεί έντονη ανησυχία στους επενδυτές. Το Παρίσι καταγράφει τις μεγαλύτερες απώλειες μεταξύ των βασικών ευρωπαϊκών αγορών, με την πολιτική και κοινωνική αστάθεια στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης να προστίθεται στους ήδη αυξημένους κινδύνους για την ανάπτυξη.

Ο γαλλικός CAC 40 υποχωρεί κατά 1,18%, στις 7.862,81 μονάδες, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις επιπτώσεις των εκτεταμένων επεισοδίων, που συνοδεύτηκαν από συλλήψεις, καταστροφές περιουσιών και λεηλασίες καταστημάτων.

Η ανησυχία επεκτείνεται και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές, με τον πανευρωπαϊκό Stoxx 600 να χάνει 0,57%, στις 641,05 μονάδες, έπειτα από άνοδο μεγαλύτερη του 2% την προηγούμενη εβδομάδα.

Στο κόκκινο οι ευρωπαϊκοί δείκτες

Πτωτικά κινούνται τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρώπης, με τις απώλειες να είναι ιδιαίτερα αισθητές στον ευρωπαϊκό Νότο.

O CAC 40 στις 7.862,81 μονάδες, με απώλειες-1,18%, ο γερμανικός DAX στις 25.444,76 μονάδες, με πτώση -0,69%, ο FTSE 100 στο Λονδίνο στις 10.823,30 μονάδες, με πτώση -0,54%.

Ο FTSE MIB στο Μιλάνο στις 49.355,71 μονάδες, με πτώση -1,01%, ενώ ο IBEX 35 στη Μαδρίτη βρίσκεται στις 19.096,90 μονάδες, με απώλειες -1,19%.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 είναι στις 641,05 μονάδες, με απώλειες-0,57%.

Ο τραπεζικός κλάδος δέχεται τις ισχυρότερες πιέσεις, με τον σχετικό ευρωπαϊκό δείκτη να υποχωρεί κατά 1,4%, καθώς η αυξημένη αβεβαιότητα ενισχύει την επιφυλακτικότητα απέναντι στις χρηματοοικονομικές μετοχές.

Γαλλία: Οι ταραχές δοκιμάζουν τις αντοχές της οικονομίας και του Μακρόν

Στο επίκεντρο της ανησυχίας βρίσκεται η Γαλλία, η οποία βίωσε το Σαββατοκύριακο ένα από τα σοβαρότερα κύματα κοινωνικών ταραχών των τελευταίων ετών.

Χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν τους δρόμους μεγάλων γαλλικών πόλεων, εκφράζοντας την οργή τους για το αυξημένο κόστος ζωής, τον πληθωρισμό και την υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών. Οι κινητοποιήσεις εξελίχθηκαν σε εκτεταμένα επεισόδια, με μαζικές συλλήψεις και σημαντικές υλικές ζημιές.

Η αναταραχή αναδεικνύει τη βαθιά κοινωνική δυσαρέσκεια απέναντι στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος διανύει την τελευταία του προεδρική θητεία ενόψει των εκλογών του 2027.

Παράλληλα, η γαλλική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με υποτονικούς ρυθμούς ανάπτυξης και αυξανόμενο δημόσιο χρέος, γεγονός που εντείνει τους προβληματισμούς για τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας.

Για τις χρηματοπιστωτικές αγορές, οι εξελίξεις ενισχύουν τον πολιτικό κίνδυνο σε μία από τις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης, την ώρα που οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις δημοσιονομικές προοπτικές της.

Στο μικροσκόπιο τα εταιρικά αποτελέσματα και η τεχνητή νοημοσύνη

Πέρα από τη γαλλική κρίση, το επενδυτικό ενδιαφέρον στρέφεται στην ανακοίνωση εταιρικών αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου, με μεγάλους ευρωπαϊκούς και αμερικανικούς ομίλους να δίνουν αυτή την εβδομάδα νέα στοιχεία για την πορεία της οικονομίας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν οι ανακοινώσεις από τον κλάδο των ειδών πολυτελείας, έπειτα από τα απογοητευτικά στοιχεία πωλήσεων της LVMH, τα οποία ανέδειξαν τις πιέσεις στην καταναλωτική ζήτηση, ιδιαίτερα στην κινεζική αγορά.

Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον οι γαλλικοί όμιλοι EssilorLuxottica και Kering, με τους επενδυτές να αναζητούν ενδείξεις για την ανθεκτικότητα της ζήτησης στα προϊόντα υψηλής αξίας.

Παράλληλα, η προσοχή στρέφεται στον ευρωπαϊκό τεχνολογικό κλάδο, μετά τις έντονες ρευστοποιήσεις της προηγούμενης εβδομάδας στις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι ανησυχίες για την αύξηση του δανεισμού που χρηματοδοτεί τις τεράστιες επενδύσεις σε υποδομές AI έχουν προκαλέσει αναταράξεις στις αγορές, καθιστώντας ιδιαίτερα σημαντικά τα αποτελέσματα των SAP και BE Semiconductor.

Στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, οι επενδυτές αναμένουν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Meta Platforms την Τετάρτη, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις προβλέψεις για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες του ομίλου.

Το πετρέλαιο περιορίζει τις πιέσεις στις αγορές

Έναν παράγοντα συγκράτησης των απωλειών αποτελεί η υποχώρηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, με το Brent να καταγράφει πτώση άνω του 2%.

Η πτώση συνδέεται με την απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει σε εξαιρέσεις από συγκεκριμένες κυρώσεις και δασμούς που αφορούν τις ενεργειακές συναλλαγές με τη Ρωσία.

Η κίνηση εκτιμάται ότι μπορεί να διευκολύνει την αύξηση των ρωσικών ενεργειακών εξαγωγών στις διεθνείς αγορές, περιορίζοντας τις ανησυχίες για τις πληθωριστικές πιέσεις από το υψηλό ενεργειακό κόστος.

Ωστόσο, η αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας δεν αρκεί, προς το παρόν, για να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα που προκαλούν η γαλλική κρίση και οι αβεβαιότητες γύρω από τις εταιρικές επιδόσεις.

Στο επίπεδο των μεμονωμένων μετοχών, η νορβηγική Mowi ενισχύεται κατά 4,1%, μετά την ανακοίνωση ιστορικά υψηλών ποσοτήτων συγκομιδής σολομού για το τρίτο τρίμηνο, διαφοροποιούμενη από τη γενικότερη πτωτική τάση.