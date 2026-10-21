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Το κόστος δανεισμού της Γαλλίας βρίσκεται ένα βήμα πριν από το ψυχολογικό όριο του 5% για πρώτη φορά από το 2002, καθώς οι επενδυτές εκφράζουν ολοένα μεγαλύτερη ανησυχία για την πολιτική σταθερότητα της χώρας και την κατάσταση των δημόσιων οικονομικών της.

Το νέο κύμα πωλήσεων στην αγορά ομολόγων σήμερα οδήγησε την απόδοση του γαλλικού δεκαετούς ομολόγου στο 4,98%, σημειώνοντας άνοδο κατά 6 μονάδες βάσης. Συνολικά, από την αρχή της εβδομάδας, η απόδοση έχει ενισχυθεί κατά 19 μονάδες βάσης, αντανακλώντας την αυξανόμενη επιφυλακτικότητα των επενδυτών.

Η νέα άνοδος στο κόστος δανεισμού έρχεται έπειτα από ημέρες κοινωνικής αναταραχής και έντονων πολιτικών αντιπαραθέσεων στη Γαλλία. Οι αρχικά ειρηνικές διαδηλώσεις για την ακρίβεια και την εκπαίδευση εξελίχθηκαν σε εκτεταμένα επεισόδια, ταραχές και λεηλασίες, επιβαρύνοντας περαιτέρω το πολιτικό και οικονομικό κλίμα.

Από το 3,2% στο 4,98% μέσα σε λίγους μήνες

Η απόδοση του γαλλικού δεκαετούς έχει εκτιναχθεί από το 3,2% στα τέλη Φεβρουαρίου, με τη Γαλλία να δέχεται τις ισχυρότερες πιέσεις στο πλαίσιο των μαζικών ρευστοποιήσεων που πλήττουν τις αγορές κρατικών ομολόγων της G7.

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει ενισχύσει τις πληθωριστικές πιέσεις, φέρνοντας σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση τις οικονομίες με υψηλό δημόσιο χρέος και μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα.

Σημειώνεται ότι οι αποδόσεις των ομολόγων κινούνται αντίστροφα από τις τιμές τους, γεγονός που σημαίνει ότι οι αυξημένες πωλήσεις τίτλων οδηγούν σε υψηλότερο κόστος δανεισμού για τα κράτη.

«Η πολιτική βούληση για οποιαδήποτε δημοσιονομική προσαρμογή ενόψει των εκλογών είναι εξαιρετικά περιορισμένη», δήλωσε ο Τζεφ Μίλερ, συνεπικεφαλής επενδύσεων σταθερού εισοδήματος της Morgan Stanley Investment Management.

Όπως προειδοποίησε, υπάρχουν σημαντικά περιθώρια «η κατάσταση να επιδεινωθεί περαιτέρω από εδώ και πέρα».

Πλησιάζει τις 160 μονάδες βάσης το spread με τη Γερμανία

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η διεύρυνση της διαφοράς αποδόσεων μεταξύ των γαλλικών και των γερμανικών δεκαετών ομολόγων.

Το λεγόμενο spread Γαλλίας – Γερμανίας πλησίασε σήμερα τις 160 μονάδες βάσης, αγγίζοντας σχεδόν το υψηλό που είχε καταγραφεί κατά τη διάρκεια των έντονων διακυμάνσεων στις αγορές νωρίτερα μέσα στον μήνα.

Πρόκειται για επίπεδα που, πριν από την πρόσφατη αναταραχή, είχαν να εμφανιστούν από την κρίση χρέους της Ευρωζώνης, πριν από περισσότερο από μία δεκαετία.

«Η πολιτική κατάσταση είναι ιδιαίτερα δυσμενής και είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς προοπτικές ουσιαστικής βελτίωσης στο άμεσο μέλλον», ανέφερε ο Τζον Στόπφορντ, επικεφαλής στρατηγικών εισοδήματος πολλαπλών κατηγοριών ενεργητικού στη διαχειρίστρια επενδύσεων Ninety One.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το πιθανότερο σενάριο είναι η περαιτέρω διεύρυνση του γαλλικού spread όσο πλησιάζουν οι προεδρικές εκλογές του Απριλίου.

Ο Στόπφορντ εκτιμά επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δύσκολα θα παρέμβει στις αγορές, εκτός εάν σημειωθεί σημαντική επιδείνωση σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα.

Στο επίκεντρο η Moody’s – Ορατός ο κίνδυνος υποβάθμισης

Το επόμενο κρίσιμο ορόσημο για τις γαλλικές αγορές είναι η αξιολόγηση της Moody’s την Παρασκευή, η οποία ενδέχεται να προσθέσει νέα πίεση στα γαλλικά κρατικά ομόλογα.

Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης διατηρεί σήμερα την πιστοληπτική διαβάθμιση της Γαλλίας στο Aa3, με αρνητικές προοπτικές, γεγονός που καθιστά την υποβάθμιση ένα υπαρκτό ενδεχόμενο.

Με το κόστος δανεισμού να προσεγγίζει ιστορικά υψηλά επίπεδα, το δημοσιονομικό πρόβλημα της Γαλλίας και η πολιτική αβεβαιότητα εξακολουθούν να βρίσκονται στο μικροσκόπιο των επενδυτών, οι οποίοι παρακολουθούν στενά τόσο τις εξελίξεις στο εσωτερικό της χώρας όσο και τις επόμενες κινήσεις των οίκων αξιολόγησης.