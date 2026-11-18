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Τον κώδωνα του κινδύνου για τις υψηλές αποτιμήσεις των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, τις δημοσιονομικές ανισορροπίες και τις γεωοικονομικές εντάσεις κρούει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), προειδοποιώντας ότι ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων ενδέχεται να προκαλέσει απότομες αναταράξεις στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές.

Στην εξαμηνιαία Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας του Νοεμβρίου 2026, που δημοσιεύθηκε σήμερα, η ΕΚΤ επισημαίνει ότι οι κίνδυνοι για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ευρωζώνης παραμένουν αυξημένοι, παρά την ανθεκτικότητα που εξακολουθούν να επιδεικνύουν η οικονομία και ο τραπεζικός κλάδος.

«Οι κίνδυνοι για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην Ευρωζώνη παραμένουν αυξημένοι, δεδομένης της επίμονης γεωοικονομικής αβεβαιότητας και της αυξανόμενης έκθεσης στην τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ, Μπόρις Βούιτσιτς.

Όπως υπογράμμισε, οι τράπεζες βρίσκονται σε καλή θέση για να αντεπεξέλθουν σε ενδεχόμενους κραδασμούς, ενώ οι ευπάθειες είναι εντονότερες σε ορισμένα μη τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπου οι κίνδυνοι αυξάνονται και οι μακροπροληπτικές δικλίδες προστασίας είναι λιγότερο ανεπτυγμένες.

Η οικονομία της Ευρωζώνης έχει συνεχίσει να εμφανίζει ανθεκτικότητα, παρά το ενεργειακό σοκ, τις εμπορικές αντιπαραθέσεις και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Ωστόσο, η ΕΚΤ προειδοποιεί ότι παρατεταμένες διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό και η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα γύρω από την εμπορική πολιτική θα μπορούσαν να δοκιμάσουν αυτή την ανθεκτικότητα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις εξελίξεις γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία έχει τροφοδοτήσει σημαντικά κέρδη στις παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές, παρά την πρόσφατη αύξηση της μεταβλητότητας.

Σύμφωνα με την ΕΚΤ, ο ενθουσιασμός για τις δυνατότητες της νέας τεχνολογίας έχει οδηγήσει τις αποτιμήσεις των σχετικών εταιρειών σε επίπεδα που προϋποθέτουν ιδιαίτερα φιλόδοξες προσδοκίες για τη μελλοντική κερδοφορία τους.

Οι προσδοκίες αυτές ενδέχεται να δοκιμαστούν είτε από δυσκολίες στη χρηματοδότηση των επενδύσεων είτε από την εμφάνιση φθηνότερων και ανταγωνιστικότερων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Η ΕΚΤ εστιάζει ιδιαίτερα στο γεγονός ότι οι επενδύσεις σε υποδομές AI χρηματοδοτούνται ολοένα και περισσότερο μέσω δανεισμού. Αυτό σημαίνει ότι μια πιθανή αλλαγή του επενδυτικού κλίματος δεν θα περιοριζόταν απαραίτητα στις χρηματιστηριακές αγορές, αλλά θα μπορούσε να μεταφέρει τις απώλειες και στην αγορά ομολόγων.

Ένα απότομο κύμα επαναξιολόγησης των προοπτικών του κλάδου θα μπορούσε, επομένως, να προκαλέσει ευρύτερες αναταράξεις, επηρεάζοντας τόσο τις μετοχές όσο και τους τίτλους χρέους που συνδέονται με τη χρηματοδότηση των μεγάλων τεχνολογικών επενδύσεων.

Σημαντική πηγή κινδύνου αποτελούν επίσης οι δημοσιονομικές ανισορροπίες στις μεγάλες ανεπτυγμένες οικονομίες, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε γενικευμένη επανατιμολόγηση του κινδύνου που συνδέεται με το κρατικό χρέος.

Στην Ευρωζώνη, τα υψηλά επίπεδα χρέους, οι αυξανόμενες ανάγκες δανεισμού των κρατών και η μεγαλύτερη παρουσία επενδυτών που αντιδρούν έντονα στις ειδήσεις ή χρησιμοποιούν υψηλή μόχλευση ενισχύουν τον κίνδυνο απότομων μεταβολών στις αποτιμήσεις των κρατικών ομολόγων.

Παρότι οι αγορές κρατικού χρέους εξακολουθούν να λειτουργούν ομαλά, η ΕΚΤ προειδοποιεί ότι η γεωοικονομική αβεβαιότητα, οι υψηλότερες τιμές ενέργειας και η ασθενής οικονομική ανάπτυξη θα μπορούσαν να επιδεινώσουν περαιτέρω τη δημοσιονομική κατάσταση.

Μια τέτοια εξέλιξη θα περιόριζε τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια των κυβερνήσεων, μειώνοντας την ικανότητά τους να στηρίξουν τις οικονομίες τους σε περίπτωση νέων κρίσεων.

Οι κίνδυνοι αυτοί επηρεάζουν τόσο τις τράπεζες όσο και τα μη τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, λόγω της έκθεσής τους στη χρηματοδότηση επενδύσεων τεχνητής νοημοσύνης και στις αγορές κρατικών ομολόγων.

Η ΕΚΤ επισημαίνει ότι, αν και η ποιότητα των τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων παραμένει ικανοποιητική, οι υψηλότερες ενεργειακές τιμές και η ενδεχόμενη επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών θα μπορούσαν να δυσκολέψουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην εξυπηρέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων.

Παράλληλα, η ενίσχυση των διασυνδέσεων μεταξύ τραπεζών και μη τραπεζικών χρηματοπιστωτικών φορέων αυξάνει τον κίνδυνο μετάδοσης και ενίσχυσης ενδεχόμενων κραδασμών σε ολόκληρο το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Παρά τις προκλήσεις, η ΕΚΤ διαπιστώνει ότι ο τραπεζικός τομέας της Ευρωζώνης παραμένει σε ισχυρή θέση, διαθέτοντας υψηλή κερδοφορία, επαρκή κεφαλαιακά αποθέματα και άφθονη ρευστότητα.

Τα χαρακτηριστικά αυτά προσφέρουν σημαντική προστασία απέναντι σε πιθανές αναταράξεις, καθιστώντας τις τράπεζες περισσότερο ανθεκτικές σε σχέση με άλλους χρηματοπιστωτικούς φορείς.

Η διατήρηση αυτής της ανθεκτικότητας αποτελεί βασική προτεραιότητα της μακροπροληπτικής πολιτικής, παράλληλα με την αντιμετώπιση των αδυναμιών που συνδέονται με τη ρευστότητα και τον υψηλό δανεισμό ορισμένων μη τραπεζικών ιδρυμάτων.

Η ΕΚΤ υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη επιτάχυνσης της προόδου προς την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να ενισχυθούν η οικονομική ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η χρηματοπιστωτική σταθερότητα.