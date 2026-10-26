Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε το νέο επταετές ευρωομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ με το οποίο βγήκε σήμερα στις διεθνείς αγορές ομολόγων η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με το βιβλίο να κλείνει προ ολίγου και τις προσφορές να φτάνουν τα 2,3 δισ. ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι το ζητούμενο ποσό υπερκαλύφθηκε κατά 4,6 φορές. Το κουπόνι, με το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών διαμορφώθηκε στο 4,75%.

Η έκδοση αναμενόταν να έχει απόδοση έως 5,1%, ωστόσο το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον και η ισχυρή υπερκάλυψη συμπίεσαν το κουπόνι.

H ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί για τις 2 Νοεμβρίου 2026. Το ομόλογο θα έχει ημερομηνία λήξης στις 2 Νοεμβρίου 2033, θα φέρει σταθερό επιτόκιο με ετήσια καταβολή τόκων και θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Η κίνηση εντάσσεται στον ευρύτερο χρηματοδοτικό σχεδιασμό του ομίλου, μετά την προετοιμασία προγράμματος έκδοσης μεσοπρόθεσμων ομολογιακών τίτλων (EMTN) συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι, εντός δωδεκαμήνου, αν το επιθυμεί η εταιρεία, μπορεί να σηκώσει επιπλέον 500 εκατομμύρια ευρώ με νέο ευρωομολόγο.

Η επενδυτική βαθμίδα και οι χρήσεις των κεφαλαίων

Σημαντικό στοιχείο για την έξοδο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στις αγορές αποτελεί η πιστοληπτική αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας που διαθέτει ο όμιλος. Ειδικότερα, η Moody’s αξιολογεί τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με Baa3, ενώ η S&P με BBB-. Και οι δύο οίκοι διατήρησαν σταθερές προοπτικές.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση προορίζονται για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, ενισχύοντας τη χρηματοδοτική ευελιξία του ομίλου και τη δυνατότητά του να υποστηρίξει τις επιχειρηματικές και επενδυτικές του ανάγκες.

Τον συντονισμό της έκδοσης έχουν αναλάβει οι BNP Paribas, J.P. Morgan και Mediobanca, ενώ στο σχήμα των αναδόχων συμμετέχουν επίσης μεγάλοι διεθνείς και ελληνικοί τραπεζικοί όμιλοι.