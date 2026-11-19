Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεων για την κερδοφορία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το 2026 προαναγγέλλει η Alpha Finance-AXIA, μετά τα αποτελέσματα εννεαμήνου που ξεπέρασαν τόσο τις δικές της προβλέψεις όσο και τις προσδοκίες της αγοράς. Η χρηματιστηριακή διατηρεί τη σύσταση αγοράς και την τιμή στόχο στα 55,20 ευρώ, που αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου περίπου 29% από τα 42,80 ευρώ της 18ης Νοεμβρίου.

Η χρηματιστηριακή χαρακτηρίζει τις επιδόσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εξαιρετικές, επισημαίνοντας ότι το τρίτο τρίμηνο ήταν το ισχυρότερο στην ιστορία του ομίλου σε επίπεδο καθαρών κερδών και το δεύτερο καλύτερο σε λειτουργική κερδοφορία.

Η ανάπτυξη προήλθε από τις κατασκευές, τις παραχωρήσεις και την ενέργεια, με τον όμιλο να επωφελείται από την εκτέλεση έργων υψηλής κερδοφορίας, τη μεγαλύτερη συνεισφορά των παραχωρήσεων και τις επιδόσεις της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής στην Κομοτηνή.

Άλμα 61% στα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη

Τα έσοδα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αυξήθηκαν κατά 20,1% στο εννεάμηνο, φτάνοντας τα 3,45 δισ. ευρώ από 2,87 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Τα προσαρμοσμένα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 23,6%, στα 573,4 εκατ. ευρώ, ενώ το περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας βελτιώθηκε στο 16,6% από 16,1%.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αύξηση στην τελική γραμμή των αποτελεσμάτων, με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη, εξαιρουμένων μη λειτουργικών στοιχείων, να διαμορφώνονται στα 171,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 61,3% έναντι των 106,6 εκατ. ευρώ του περσινού εννεαμήνου.

Τα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν στα 158,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 48,8%.

Η υπέρβαση των προβλέψεων οδηγεί την Alpha Finance-AXIA στην απόφαση να αναθεωρήσει ανοδικά τις εκτιμήσεις της για το σύνολο του 2026. Οι υφιστάμενες προβλέψεις κάνουν λόγο για προσαρμοσμένα EBITDA 678,6 εκατ. ευρώ και προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 166,1 εκατ. ευρώ.

Κατασκευές και παραχωρήσεις στηρίζουν την ανάπτυξη

Ο κατασκευαστικός τομέας συνέχισε να καταγράφει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, με έσοδα 1,46 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 22,1%.

Τα EBITDA των κατασκευών ανήλθαν στα 177,9 εκατ. ευρώ, έναντι 123,4 εκατ. ευρώ πέρυσι, καταγράφοντας αύξηση 44,2%. Το περιθώριο κερδοφορίας διαμορφώθηκε στο 12,2%, ενισχυμένο κατά 180 μονάδες βάσης.

Η χρηματιστηριακή αποδίδει την επίδοση στην αποτελεσματική εκτέλεση έργων και στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραμένει κοντά στα ιστορικά υψηλά, στα 8,6 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 7,1 δισ. ευρώ αφορούν ήδη υπογεγραμμένες συμβάσεις.

Στις παραχωρήσεις, τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 35,3%, στα 361,8 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης της Εγνατίας Οδού και της ανθεκτικής κυκλοφορίας στους υπόλοιπους αυτοκινητοδρόμους.

Η μεγαλύτερη συμμετοχή των παραχωρήσεων στα αποτελέσματα συμβάλλει στη βελτίωση του συνολικού περιθωρίου κερδοφορίας.

Η ενέργεια και η εικόνα του δανεισμού

Στη συμβατική ενέργεια, τα EBITDA του εννεαμήνου διαμορφώθηκαν στα 52,9 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 38,5% σε ετήσια βάση, καθώς η περσινή περίοδος είχε ενισχυθεί από έκτακτο έσοδο.

Ωστόσο, το τρίτο τρίμηνο καταγράφηκε αύξηση 88%, με EBITDA 27,8 εκατ. ευρώ, χάρη στην ανταγωνιστικότητα του παραγωγικού χαρτοφυλακίου και την καθετοποιημένη δραστηριότητα του ομίλου.

Παράλληλα, η μονάδα της Κομοτηνής συνεισέφερε 29 εκατ. ευρώ στα κέρδη από συμμετοχές κατά το εννεάμηνο, εκ των οποίων 20 εκατ. ευρώ μόνο στο τρίτο τρίμηνο.

Σε επίπεδο ισολογισμού, ο συνολικός προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 4,15 δισ. ευρώ, από 3,82 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου, συμπεριλαμβανομένου του δανεισμού έργων χωρίς αναγωγή στη μητρική.

Ο καθαρός δανεισμός με αναγωγή στη μητρική ανήλθε στα 161 εκατ. ευρώ, ενώ τα διαθέσιμα του ομίλου, μετά την πρόσφατη έκδοση ευρωομολόγου, διαμορφώνονται σε 2,67 δισ. ευρώ.

Η Alpha Finance-AXIA επισημαίνει ότι το 91% του συνολικού δανεισμού έχει σταθερό επιτόκιο ή καλύπτεται μέσω αντιστάθμισης κινδύνου, περιορίζοντας την έκθεση στις μεταβολές των επιτοκίων.

Η ισχυρή πορεία των κατασκευών, η σταδιακή ωρίμανση των παραχωρήσεων και η βελτίωση της συνεισφοράς από την ενέργεια στηρίζουν τη θετική αξιολόγηση της χρηματιστηριακής, η οποία αναμένει πλέον υψηλότερη κερδοφορία για το 2026.