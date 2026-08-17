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Με ήπια άνοδο ξεκινούν την εβδομάδα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, αντλώντας στήριξη από την υποχώρηση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων και την εξασθένηση του αμερικανικού δολαρίου, καθώς οι επενδυτές προεξοφλούν σε μεγάλο βαθμό ότι η Fed θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια τον επόμενο μήνα.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά 0,2%, ανακτώντας έδαφος μετά τον τερματισμό του θετικού σερί τεσσάρων εβδομάδων την περασμένη Παρασκευή. Η εικόνα στις επιμέρους αγορές ήταν μικτή. Ο μεταλλευτικός κλάδος και η τεχνολογία ηγούνται των σημερινών κερδών, καταγράφοντας άνοδο άνω του 1%. Τα τρόφιμα & ποτά σημειώνουν τις μεγαλύτερες πιέσεις, υποχωρώντας κατά 0,9%. Ο γερμανικός DAX ενισχύεται κατά 0,2%, ο βρετανικός FTSE 100 σημειώνει άνοδο 0,4%, ενώ ο γαλλικός CAC 40 παρέμεινε αμετάβλητος.

Η αποκλιμάκωση των αποδόσεων στα ευρωπαϊκά ομόλογα από τα υψηλά πολλών εβδομάδων προσέφερε «ανάσα» στις μετοχές. Παράλληλα, οι αγορές τιμολογούν πλέον πιθανότητα περίπου 70% η Fed να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

Η στροφή αυτή των επενδυτών οφείλεται σε μια σειρά από ηπιότερα οικονομικά δεδομένα στις ΗΠΑ που αποδυνάμωσαν τα επιχειρήματα των αυστηρών (hawkish) φωνών της κεντρικής τράπεζας. Ασθενέστερη των εκτιμήσεων ήταν η έκθεση για τις θέσεις εργασίας τον Ιούλιο. Εντός στόχων ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) και στάσιμος ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI). Οι λιανικές πωλήσεις κατέγραψαν μείωση-έκπληξη κατά 0,6% για τον Ιούλιο.

Καθώς το οικονομικό ημερολόγιο της Ευρώπης είναι ιδιαίτερα φτωχό αυτή την εβδομάδα, οι ευρωπαϊκοί δείκτες καθοδηγούνται κυρίως από τις διεθνείς μακροοικονομικές τάσεις. Ωστόσο, η περαιτέρω άνοδος συγκρατείται από αστάθμητους παράγοντες, Η διπλωματική εμπλοκή μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ διατηρεί τις τιμές του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα, επιβαρύνοντας το ενεργειακό κόστος της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Τέλος, με την περίοδο ανακοίνωσης των εταιρικών αποτελεσμάτων β’ τριμήνου να ολοκληρώνεται, η αγορά χάνει το θετικό στήριγμα των εταιρικών μεγεθών και εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από τα μακροοικονομικά στοιχεία.

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