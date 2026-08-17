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Μικρότερη προσφορά με μειωμένο αριθμό καταλυμάτων, μεγαλύτερη ζήτηση και αύξηση στις τιμές υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο αλλά και τις υπόλοιπες αγορές της Μεσογείου καταγράφουν τα ελληνικά «Airbnb» εφέτος το καλοκαίρι.

H Eλλάδα «πλασάρεται» καλύτερα από τις ανταγωνίστριές της τουριστικές αγορές στη Μεσόγειο αν ληφθεί υπόψη ότι παρουσιάζει καλύτερες επιμέρους επιδόσεις τόσο ως προς τη μέση τιμή όσο και ως προς τα έσοδα των για τους ιδιοκτήτες/ διαχειριστές, την ίδια στιγμή όπου συνεχίζεται κι εφέτος πανευρωπαϊκά η τάση για επιμήκυνση της σεζόν μέσα στο φθινόπωρο.

«Πρωταθλήτρια» στη Μεσόγειο

Ειδικότερα, από τα στοιχεία της γνωστής εταιρείας παροχής δεδομένων για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις AirDNA προκύπτει ότι εφέτος το καλοκαίρι για το μήνα Ιούλιο, οι Ελληνες οικοδεσπότες αύξησαν σημαντικά τις τιμές σε σύγκριση με πέρυσι, με τη μέση ημερήσια τιμή (ADR) πανελλαδικά να ενισχύεται σε ετήσια βάση κατά 12,8%, στα 200,35 ευρώ, ποσοστό αισθητά υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του +8,2% με μέση τιμή στα 159 ευρώ. Σε σχέση με πέρυσι οι τιμές στα ελληνικά «Airbnb» έχουν αυξηθεί σε μεγαλύτερο ποσοστό σε σύγκριση με τις άλλες μεγάλες τουριστικές αγορές στη Νότια Ευρώπη και τη Μεσόγειο: Ενδεικτικά στη μεγαλύτερη τουριστική αγορά, αυτή της Ισπανίας, η αύξηση ως προς τη μέση τιμή για το μήνα Ιούλιο διαμορφώνεται στο 10,1%, στην Κροατία κοντά στο 8,5%, ενώ στη Γαλλία, το αντίστοιχο ποσοστό αύξησης είναι χαμηλότερο κοντά στο 8% και στην Ιταλία κοντά στο 6%. Σε ένα σύνολο 20 ευρωπαϊκών χωρών, η Ελλάδα καταγραφεί εφέτος το καλοκαίρι την 6η μεγαλύτερη άνοδο ως προς τη μέση τιμή στην ευρωπαϊκή αγορά βραχυχρόνιας μίσθωσης με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να σημειώνονται σε λιγότερο παραδοσιακούς καλοκαιρινούς προορισμούς όπως η Ουγγαρία με άνοδο κατά 19,2% σε σύγκριση με το καλοκαίρι του 2025, το Βέλγιο με κοντά στο 13,8% κι εν συνεχεία έπονται η Νορβηγία, η Σουηδία και η Δανία με ένα ποσοστό κοντά στο 13% και στο 12,8% η χώρα μας.

Την ίδια στιγμή, οι διαθέσιμες καταχωρίσεις ανά την Ελλάδα για το μήνα Ιούλιο μειώθηκαν κατά 2% σε σχέση με πέρυσι αγγίζοντας τις 162.000, «μία εξέλιξη που φαίνεται ότι συνδέεται με τις ρυθμίσεις που έχουν τεθεί σε ισχύ σε θεσμικό επίπεδο ήδη από πέρυσι, τον Οκτώβριο του 2025, θέτοντας συγκεκριμένους όρους λειτουργίας για την αναβάθμιση της ποιότητας των ελληνικών καταλυμάτων», όπως σχολιάζεται από τη γνωστή εταιρεία δεδομένων.

Οι διανυκτερεύσεις στους ελληνικούς προορισμούς αυξήθηκαν κατά 1,9%, φθάνοντας τα 2,68 εκατομμύρια κι επομένως, «με λιγότερα καταλύματα να ανταγωνίζονται για την ίδια ζήτηση, η πληρότητα αυξήθηκε κατά 1 ποσοστιαία μονάδα, στο 71,3%», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά από την ανάλυση της εταιρείας. Ο συνδυασμός της αύξησης στις τιμές αλλά και της ανόδου ως προς το ποσοστό πληρότητας οδήγησε τους Ελληνες οικοδεσπότες να επιτυγχάνουν εφέτος από τις ισχυρότερες επιδόσεις στην Ευρώπη ως προς τα έσοδα ανά διαθέσιμη διανυκτέρευση (RevPAR), με άνοδο 14,3% σε ετήσια βάση φτάνοντας τα 142,8 ευρώ έναντι του +7,7% και των 110,1 ευρώ του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Ελλάδα vs Ευρώπη

Η AirDNA επισημαίνει ότι η μείωση των προσφερόμενων καταλυμάτων στη χώρα μας εφέτος, αποτελεί μία από τις βασικές διαφοροποιήσεις της ελληνικής αγοράς σε σχέση με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή εικόνα: Συνολικά στην Ευρώπη οι διαθέσιμες καταχωρίσεις αυξήθηκαν τον Ιούλιο κατά 1,9%, στα 4,18 εκατομμύρια, ενώ στην Ελλάδα υποχώρησαν κατά 1,99%. Πάντως, η πτώση της προσφοράς στη χώρα μας εμφανίζεται πλέον ηπιότερη σε σχέση με τον περασμένο Ιούνιο, στοιχείο που παραπέμπει σε σταδιακή σταθεροποίηση.

Συνολικά στην Ευρώπη η ζήτηση έφτασε τα 61,68 εκατ. διανυκτερεύσεις με ήπια άνοδο κατά 0,8%, ενώ η μέση τιμή ενισχύθηκε κατά 8,2% στα 159,2 ευρώ, χαμηλότερα από το +13% της Ελλάδας. Υψηλότερο έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου είναι στη χώρα μας και το ποσοστό της πληρότητας, που έφτασε ανά την Ευρώπη το 69,2%, εμφανίζοντας οριακή πτώση σε σχέση με το καλοκαίρι του 2025.

Η εικόνα στις νέες κρατήσεις είναι σαφώς πιο συγκρατημένη: Οι διανυκτερεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα τον Ιούλιο αυξήθηκαν κατά 1,9%, ωστόσο οι νέες διανυκτερεύσεις που μπήκαν στα βιβλία κρατήσεων μέσα στον ίδιο μήνα υποχώρησαν κατά 3,4% σε σχέση με πέρυσι. Η απόκλιση δεν αποτελεί αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο: σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι πραγματοποιηθείσες διανυκτερεύσεις αυξήθηκαν κατά 0,8%, ενώ οι νέες κρατήσεις μειώθηκαν κατά 3,9%.

Το ευρωπαϊκό στοίχημα για το φθινόπωρο

Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει πλέον η πορεία της αγοράς μετά την κορύφωση του Αυγούστου, καθώς τα πρώτα στοιχεία των κρατήσεων δείχνουν ενίσχυση της ζήτησης για ταξίδια εκτός της περιόδου αιχμής με την περίοδο του φθινοπώρου να εμφανίζει μεγαλύτερη δυναμική σε σύγκριση με το καλοκαίρι.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι κρατήσεις που είχαν πραγματοποιηθεί έως τις 11 Αυγούστου έδειχναν αύξηση της ζήτησης κατά μόλις 1,6% για το μήνα Αύγουστο, αλλά κατά 6,9% για το Σεπτέμβριο και 6% για τον Οκτώβριο έναντι του 2025. Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η εικόνα των εσόδων ανά διαθέσιμη διανυκτέρευση, τα οποία εμφανίζονταν αυξημένα κατά 16,9% για τον Σεπτέμβριο και 15,9% για τον Οκτώβριο.

Παράλληλα, η ισχυρότερη αύξηση πληρότητας τον Σεπτέμβριο καταγράφεται στις υψηλότερες κατηγορίες καταλυμάτων, στοιχείο που δείχνει ότι το κοινό των μηνών εκτός αιχμής εμφανίζεται διατεθειμένο να πληρώσει για ποιοτικότερο προϊόν.

Πιο αναλυτικά, από τα στοιχεία που συγκεντρώνει η AirDNA, προκύπτει ότι ο Αύγουστος παραμένει θετικός μεν, αλλά όχι ιδιαίτερα …εντυπωσιακός σε επίπεδο επιδόσεων: Οι διανυκτερεύσεις κινούνται 1,6% υψηλότερα από πέρυσι, ενώ η πληρότητα υπολείπεται κατά 1,1 ποσοστιαία μονάδα, στο 67,5%. Την επίδοση του μήνα στηρίζουν κυρίως οι τιμές, με τη μέση ημερήσια τιμή πανευρωπαϊκά να αυξάνεται κατά 9,4%, στα 162 ευρώ, οδηγώντας σε άνοδο του RevPAR κατά 7,7%.

Η εικόνα γίνεται σαφώς πιο ενδιαφέρουσα για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο όπου και στους δύο μήνες η πληρότητα εμφανίζεται αυξημένη, κατά 1,1 και 0,2 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα. Ακόμη ισχυρότερη είναι η εικόνα στα έσοδα ανά διαθέσιμη διανυκτέρευση, με το RevPAR να εμφανίζεται αυξημένο κατά 16,9% τον Σεπτέμβριο και κατά 15,9% τον Οκτώβριο, τις καλύτερες επιδόσεις μεταξύ των προκρατήσεων για τους επόμενους μήνες.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η ενίσχυση της ζήτησης δεν συνοδεύεται από εκπτώσεις: Η μέση ημερήσια τιμή για το Σεπτέμβριο διαμορφώνεται ήδη στα 152 ευρώ, αυξημένη κατά 12,9% σε σχέση με πέρυσι και υψηλότερη ακόμη και από τα περίπου 150 ευρώ που καταγράφηκαν ανά την Ευρώπη τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, μέσα στον Ιούνιο. Για τον Οκτώβριο η μέση τιμή βρίσκεται στα 149 ευρώ, αυξημένη κατά 14,3%.

Επομένως, οι ταξιδιώτες είναι διατεθειμένοι να πληρώνουν τιμές κοντά στα επίπεδα της υψηλής περιόδου ακόμη και για διαμονές στους μήνες εκτός αιχμής, στοιχείο που δείχνει ότι η ισχυρή ζήτηση του φθινοπώρου δεν στηρίζεται τόσο σε φθηνότερες τιμές όσο σε μια ουσιαστική μετατόπιση μέρους της ταξιδιωτικής κίνησης προς το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Η συγκεκριμένη τάση έχει ιδιαίτερη σημασία και για την ελληνική αγορά, δεδομένου του διαχρονικού στόχου για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

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