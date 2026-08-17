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Με υψηλό τζίρο και κέρδη ρεκόρ η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου «γιορτάζει» τα 22 χρόνια της. Από τον αξέχαστο Αύγουστο του 2004, όταν παραμονές της έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας και έχοντας ολοκληρωθεί νωρίτερα από το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα, δόθηκε για πρώτη φορά στην κυκλοφορία.

Με αυτή τη γέφυρα η Ελλάδα έκανε πραγματικότητα το όραμα του Χαρίλαου Τρικούπη, εγκαινιάζοντας ένα έργο που άλλαξε ριζικά τη συνδεσιμότητα και την καθημερινότητα στη Δυτική Ελλάδα.

Η εταιρεία «Γαλλο-Ελληνικός Φορέας Υπερθαλάσσιας ζεύξης Ρίου-Αντιρρίου Ανώνυμη Εταιρία»(«Γ.Ε.Φ.Υ.Ρ.Α. Α.Ε.») κατέγραψε για τη χρήση του 2025 βελτιωμένες οικονομικές επιδόσεις, ενώ παράλληλα απέχει ελάχιστα από την συνολική αποπληρωμή του δανείου που είχε λάβει από την ΕΤΕπ, ύψους 370 εκατ. ευρώ.

Οι επιδόσεις

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών για το 2025 διαμορφώθηκε στα 58,1 εκατ. ευρώ, έναντι 54,7 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα κέρδη προ φόρων έφτασαν στα 33,13 εκατ. ευρώ, έναντι 27,88 εκατ. ευρώ και τα καθαρά μετά φόρων κέρδη στα 25,81 εκατ. ευρώ, έναντι 21,71 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Πρόκειται για την υψηλότερη κερδοφορία που έχει καταγράψει η εταιρεία σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας της μέχρι σήμερα. Όσον αφορά τον κύκλο εργασιών θα πρέπει να σημειωθεί ότι το 2022 ήταν ελαφρά υψηλότερος, στα 58,35 εκατ. ευρώ, αλλά τα κέρδη σαφώς μικρότερα (προ φόρων 18,7 εκατ. και μετά φόρων 14,63 εκατ.). Για να γίνει αντιληπτή η σταδιακή, αλλά εντυπωσιακή αύξηση των οικονομικών επιδόσεων αρκεί να αναφερθεί ότι προ δεκαετίας, στη χρήση του 2016, ο τζίρος ήταν 37,54 εκατ. ευρώ.

Επίσης, η κυκλοφορία των οχημάτων εμφανίζεται ελαφρά αυξημένη κατά το 2025 με 4.452.469, έναντι 4.396.870 το 2024. Έτσι, η κυκλοφορία αυξήθηκε κατά 1,26% σε σύγκριση με το 2024, ενώ η μέση ημερήσια κυκλοφορία έφθασε τις 12.199 διελεύσεις. Τονίζεται ωστόσο η υψηλή εποχικότητα, καθώς το 23,9% της συνολικής ετήσιας κυκλοφορίας καταγράφεται τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Όπως σημειώνεται, τα έσοδα από διόδια αυξήθηκαν κατά 6,24% σε σύγκριση με το 2024, ενώ το ποσοστό που αντιστοιχεί στα ελαφρά οχήματα (Ι.Χ. και μοτοσυκλέτες) ανέρχεται στο 68,90% των συνολικών εσόδων. Η κυκλοφορία των φορτηγών αντιστοιχεί στο 24,41% και των λεωφορείων στο 6,69%.

Ακόμη, ο αριθμός των συνδρομητών e-pass που επωφελούνται από τα διάφορα εκπτωτικά προγράμματα συνέχισε να αυξάνεται και το 2025 (+7,82% μεταξύ Δεκεμβρίου 2024 και Δεκεμβρίου 2025), φθάνοντας τους 42.993 εγγεγραμμένους συνδρομητές.

Η «Γέφυρα Α.Ε.» διαθέτει ιδιαίτερα ισχυρή οικονομική βάση, με τα συσσωρευμένα κέρδη να ανέρχονται σε 74,72 εκατ. ευρώ και τα ταμειακά διαθέσιμα σε 24,4 εκατ. ευρώ (έναντι 22,6 εκατ. την προηγούμενη χρήση). Και τούτο παρότι οι εκροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες το 2025 έφτασαν στα 38,39 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών τα 27,74 εκατ. ευρώ αφορούσαν πληρωμή του δανείου προς την ΕΤΕπ και 10,65 εκατ. ευρώ μέρισμα προς τους μετόχους ως διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων (αφορά τις χρήσεις 2021 και 2022).

Εξοφλείται ο δανεισμός

Σχετικά με την πορεία του δανεισμού, όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις, το 1997 η εταιρεία σύναψε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, δάνειο για την χρηματοδότηση του έργου, ύψους 370 εκατ. ευρώ. Το επιτόκιο του δανείου ήταν κυμαινόμενο, και η αποπληρωμή προβλεπόταν να ολοκληρωθεί το αργότερο 25 έτη από την τελευταία εκταμίευση, αρχής γενομένης από το 2008. Ήδη όμως λόγω της ικανοποιητικής ρευστότητας που πέτυχε μέσα στο 2005, η Γέφυρα Α.Ε. κατέβαλε εντός εκείνης της χρήσης μία δόση μερικής αποπληρωμής ποσού 20 εκατ. ευρώ, με το υπόλοιπο του δανείου την 31/12/2005 να μειώνεται σε 350 εκατ. ευρώ.

Κατά την διάρκεια της χρήσης 2006 η εταιρεία προέβη στην επαναδιαπραγμάτευση των όρων, με αποτέλεσμα το επιτόκιο των 100 εκατ. ευρώ να είναι σταθερό (50 εκατ. ευρώ με 3,783% και 50 εκατ. ευρώ με 3,793%), και το επιτόκιο των υπολοίπων κατά την 31/12/2006, 250 εκατ. ευρώ να είναι κυμαινόμενο.

Έκτοτε και μέχρι το τέλος του 2025, είχε αποπληρώσει συνολικά ποσό δανείου ύψους 327.050.000 ευρώ και έτσι το υπόλοιπο μειώθηκε σε 42.950.000 ευρώ.

«Την 31η Δεκεμβρίου 2025 ποσό 20.670.000 ευρώ μεταφέρθηκε στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις καθόσον το ποσό αυτό θα πληρωθεί εντός της χρήσεως 2026, με συνέπεια το υπόλοιπο ποσό του δανείου που παραμένει στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις την 31/12/2025 να είναι πλέον 22.280.000 ευρώ».

Αυτό σημαίνει ότι η Γέφυρα Α.Ε. θα ολοκληρώσει την συνολική αποπληρωμή του δανείου των 370 εκατ. ευρώ φέτος ή το αργότερο το 2027, δηλαδή αρκετά νωρίτερα της συμβατικής υποχρέωσης.

Το προφίλ

Η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου είναι η μεγαλύτερη γέφυρα στην Ελλάδα, ενώ πήρε το όνομα του Χαρίλαου Τρικούπη, ο οποίος ως πρωθυπουργός οραματίσθηκε τη γεφύρωση των περίπου τριών χιλιομέτρων που χωρίζουν το Ρίο από το Αντίρριο.

Πρόκειται για έναν τεχνικό και κατασκευαστικό άθλο που πραγματοποιήθηκε από κοινοπραξία ομίλων. Επικεφαλής της μελέτης και κατασκευής ήταν ο γαλλικός όμιλος Vinci σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες (Άκτωρ, J&P και Αθηνά), ενώ μέτοχοι της Γέφυρα Α.Ε. είναι σήμερα η Vinci Concessions (72,30%) και η Aktor Παραχωρήσεις (27,70%). Σημειώνεται ότι η περίοδος παραχώρησης λήγει το 2039.

Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε μήκος καλωδιωτή γέφυρα πολλαπλών ανοιγμάτων στον κόσμο, με συνεχές και πλήρως αναρτημένο κατάστρωμα 2.252 μέτρων και με συνολικό μήκος 2.883 μέτρων. Η μεγαλύτερη είναι από τον Ιανουάριο του 2013, η γέφυρα Ρούσκι στη Ρωσία που ενώνει το Βλαδιβοστόκ με το νησί Ρούσκι και έχει μήκος 3.100 μέτρων.

Η «Χαρίλαος Τρικούπης» στηρίζεται σε 4 πυλώνες ύψους έως 164 μέτρων, ενώ τα θεμέλιά της βρίσκονται στη θάλασσα σε βάθος μέχρι και 65 μέτρα και η διάμετρός τους φτάνει τα 90 μέτρα, μεγέθη που και τα δύο αποτελούν παγκόσμια ρεκόρ. Το κόστος της έφτασε τα 800 εκατ. ευρώ και είναι σχεδιασμένη να αντέξει σεισμό έντασης 7,4 βαθμών. Κάτι που διαπιστώθηκε στο πραγματικό «κρασ-τεστ», στις 14 Αυγούστου 2003, όταν η υπό κατασκευή ακόμη γέφυρα ήρθε αντιμέτωπη με σεισμική δόνηση 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Παρά τον ισχυρό κλυδωνισμό δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός ούτε καταστράφηκε κάποιο από τα τμήματα της.

Η ολοκλήρωσή της τέσσερις μήνες νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα ήταν αποτέλεσμα της εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογιών και πρωτοποριακών τεχνικών λύσεων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν κατασκευαστικές δυσκολίες και προκλήσεις, όπως το μεγάλο βάθος του πυθμένα σε συνδυασμό με το χαλαρό υπόβαθρο, η υψηλή σεισμικότητα, οι τεκτονικές μετακινήσεις και οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.

Κάθε χρόνο, 3.342 δομικά στοιχεία της Γέφυρας ελέγχονται εξονυχιστικά, μέσα από ένα πρωτοποριακό μείγμα καινοτομίας, τεχνολογίας αιχμής και ανθρώπινης εξειδίκευσης, με τη χρήση λογισμικών, αισθητήρων, ρομποτικών οχημάτων, drones και φυσικά ειδικών ομάδων (εναεριτών, δυτών κ.ά.).

Κατά το 2025, η εταιρεία πραγματοποίησε διάφορες εκστρατείες παρακολούθησης, περιλαμβανομένων οπτικών επιθεωρήσεων, δοκιμών υλικών και ανάλυσης δεδομένων ενόργανης παρακολούθησης. Οι δραστηριότητες αυτές επιβεβαίωσαν τη συνολικά καλή δομική κατάσταση της Γέφυρας, χωρίς σημαντικά νέα ευρήματα που να επηρεάζουν τη δομική της επάρκεια ή τη γενικότερη ανθεκτικότητά της.

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