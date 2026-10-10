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Η πρόσφατη αναταραχή στις ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων αποτελεί «σαφές προειδοποιητικό σημάδι» ότι οι επενδυτές ανησυχούν ολοένα περισσότερο για την ικανότητα των κυβερνήσεων να περιορίσουν το δημόσιο χρέος, σύμφωνα με ένα από τα κορυφαία στελέχη της γερμανικής Bundesbank.

«Οι τρέχουσες εξελίξεις –αναφερθήκατε στη Γαλλία, αλλά παρακολουθούμε επίσης τις Ηνωμένες Πολιτείες– δείχνουν ότι η δημοσιονομική και πολιτική αβεβαιότητα μπορεί να επηρεάσει τις αγορές κρατικών ομολόγων», δήλωσε ο Μίχαελ Τόιρερ, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Bundesbank, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Deutschlandfunk. «Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συστημική κρίση κρατικού χρέους, ωστόσο οι κίνδυνοι έχουν αυξηθεί σημαντικά», προειδοποίησε.

Η Γαλλία βρίσκεται στο επίκεντρο των πιέσεων στις αγορές ομολόγων, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για τις πολιτικές και οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα. Η αναταραχή έχει επεκταθεί και σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης με υψηλό δημόσιο χρέος, τροφοδοτώντας εκτιμήσεις ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ενδέχεται τελικά να χρειαστεί να παρέμβει προκειμένου να περιορίσει τις επιπτώσεις.

Ο Τόιρερ υποστήριξε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στη Γαλλία και συνολικά στην Ευρωζώνη φαίνεται να έχουν «πλήρη επίγνωση του διακυβεύματος».

Ο προϋπολογισμός που παρουσίασε ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ προβλέπει μέτρα ύψους 43 δισ. ευρώ, με στόχο τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος και τον καθησυχασμό των επενδυτών.

Στην Ιταλία, η κυβέρνηση περιόρισε τις αμυντικές δαπάνες με τροποποίηση της τελευταίας στιγμής στον προϋπολογισμό της, στο πλαίσιο των προσπαθειών για τη συρρίκνωση του δημοσιονομικού ελλείμματος.

Δεν συντρέχουν ακόμη λόγοι παρέμβασης της ΕΚΤ

Παρά την αυξανόμενη ανησυχία στις αγορές, ο Γερμανός κεντρικός τραπεζίτης εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στο ενδεχόμενο παρέμβασης της ΕΚΤ. «Δεν είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή για να συζητήσουμε τον ρόλο της ΕΚΤ», δήλωσε ο Τόιρερ. «Δεν διαπιστώνουμε ενδείξεις μιας θεμελιωδώς μη βιώσιμης τάσης στις χρηματοπιστωτικές αγορές, η οποία θα μπορούσε να δικαιολογήσει παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές παρακολουθούν με αυξανόμενη ανησυχία τις δημοσιονομικές εξελίξεις στις μεγαλύτερες οικονομίες, καθώς η άνοδος των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων αυξάνει το κόστος δανεισμού και δυσχεραίνει τις προσπάθειες περιορισμού του χρέους.

ΔΝΤ και Bundesbank ζητούν άμεση δημοσιονομική δράση

Ο Τόιρερ επανέλαβε την έκκληση που απηύθυνε αυτή την εβδομάδα η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, προς τις κυβερνήσεις να αναλάβουν επειγόντως δράση για την αντιμετώπιση των οικονομικών προκλήσεων, μεταξύ των οποίων και τα επίπεδα-ρεκόρ του δημόσιου χρέους.

Η Γκεοργκίεβα είχε επισημάνει, σε συνέντευξή της στο Bloomberg Television, ότι η αύξηση των δημόσιων δαπανών μετά την πανδημία της Covid-19, σε συνδυασμό με τους πολέμους στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, έχει οδηγήσει ορισμένες χώρες «εκτός της ζώνης ασφαλείας».

Όπως και το ΔΝΤ, η Bundesbank έχει ζητήσει την υιοθέτηση μιας μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής στρατηγικής, η οποία θα περιλαμβάνει επανεξέταση των δημόσιων δαπανών και προτεραιότητα σε επενδύσεις που ενισχύουν την οικονομική ανάπτυξη.

«Αυτή ακριβώς είναι και η σύσταση της Bundesbank», δήλωσε ο Τόιρερ. «Η Γερμανία βρίσκεται σε σημαντικά καλύτερη δημοσιονομική θέση σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου. Ωστόσο, και το δικό μας χρέος αυξάνεται και, ως εκ τούτου, πρέπει να κινηθούμε επειγόντως προς την κατεύθυνση της δημοσιονομικής εξυγίανσης», κατέληξε.

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