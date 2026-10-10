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Από την προσέλκυση εύπορων φορολογικών κατοίκων η Ελλάδα περνά στην εγκατάσταση διεθνών επενδυτικών οργανισμών. Η μεγάλη είδηση των ημερών δεν είναι ότι ο Κρις Ρόκος, ένας από τους ισχυρότερους διαχειριστές κεφαλαίων παγκοσμίως, επέλεξε την Ελλάδα ως φορολογική του κατοικία, αξιοποιώντας το ελληνικό καθεστώς Non Dom για τους επενδυτές υψηλής οικονομικής επιφάνειας. Το σημαντικό είναι ότι, μαζί με τον ιδρυτή της, η Rokos Capital Management σχεδιάζει να αποκτήσει παρουσία, γραφείο, εργαζομένους και επαγγελματικές υπηρεσίες στη χώρα μας.

Την πόρτα εισόδου για να έρθουν hedge funds στην Ελλάδα άνοιξε πρώτη, πάντως, από τα τέλη Σεπτεμβρίου η Millennium Capital Management, ένα από τα κορυφαία hedge funds στον κόσμο, το οποίο διαχειρίζεται επενδυτικά κεφάλαια 100 δισ. δολαρίων. Η εταιρεία ανακοίνωσε την απόφασή της να ανοίξει γραφείο στην Αθήνα μετά τις επαφές της διοίκησής της με τον πρωθυπουργό και το οικονομικό επιτελείο.

Και αυτά είναι μόνο η αρχή. Rokos Capital και Millennium ανοίγουν τον δρόμο για τους επόμενους: σύμφωνα με πληροφορίες , στον προθάλαμο αναμονής του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχουν βρεθεί για τον ίδιο λόγο το τελευταίο διάστημα και οι εκπρόσωποι τουλάχιστον 8 άλλων διεθνών επενδυτικών εταιριών.

Στην παρούσα φάση οι επαφές είναι διερευνητικές. «Ερχονται από το Ντουμπάι και το Αμπού Ντάμπι έρχονται από την Ελβετία και το Λονδίνο, έρχονται και από τη Νέα Υόρκη», αναφέρει χαρακτηριστικά πηγή που συνομιλεί με τους ενδιαφερόμενους. Αφετηρία και κοινή συνισταμένη όλων είναι το νέο καθεστώς εγκατάστασης εταιρειών εναλλακτικών επενδύσεων, το οποίο εισήγαγε τον Ιούνιο το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.

Στόχος τώρα είναι να γίνει η χώρα μας «μέρος της επόμενης γενιάς ευρωπαϊκών επενδυτικών κέντρων». Ο κ. Κυριάκος Πιερρακάκης το θέτει πιο απλά: «Δεν θέλουμε η Ελλάδα να είναι απλά ένας τόπος κατανάλωσης κεφαλαίων. Θέλουμε να γίνει τόπος διαχείρισης κεφαλαίων, τόπος λήψης αποφάσεων, τόπος παραγωγής οικονομικής αξίας».

To City της Αθήνας

Το σχέδιο προσέλκυσης hedge funds στην Ελλάδα αποτελεί μετεξέλιξη του καθεστώτος Non Dom: από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας εύπορων ιδιωτών από το εξωτερικό, το οικονομικό επιτελείο προχωρά στην προσέλκυση και εγκατάσταση εταιρειών επενδύσεων που διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια τρισεκατομμυρίων.

Η στρατηγική της κυβέρνησης δεν στοχεύει σε μια θεαματική ανακοίνωση ψήφου εμπιστοσύνης για τη χώρα από επενδυτικούς κολοσσούς. Στοχεύει πιο μακριά: «Αν εγκατασταθούν περίπου 10 μεγάλοι διεθνείς παίκτες στη χώρα μας ως το 2028 μπορεί να έχουν φτάσει τους 100 σε 5-6 χρόνια» ώστε, όπως προβλέπουν αρμόδιοι παράγοντες, να αρχίσει να δημιουργείται γύρω τους ένα χρηματοοικονομικό οικοσύστημα στη χώρα μας.

Κερδίζουν όλοι

Οσες εταιρείες μεταφέρουν στην Ελλάδα πραγματική δραστηριότητα, θα μισθώσουν γραφεία, θα απασχολήσουν εργαζομένους και θα χρησιμοποιούν ελληνικές επαγγελματικές υπηρεσίες. Η παρουσία τους δημιουργεί ζήτηση για στελέχη οικονομικής ανάλυσης και τεχνολογίας, traders, δικηγόρους, λογιστές, φοροτεχνικούς, συμβούλους και προσωπικό διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης. Οι εργαζόμενοι που θα προσλαμβάνονται στην Ελλάδα θα φορολογούνται στη χώρα μας για τις αποδοχές τους και θα καταβάλλονται οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές.

Το κέρδος για την Ελλάδα συνεχίζεται με την αγορά ακινήτων και υπηρεσιών (γραφεία, τεχνικές εργασίες, εξοπλισμός, νομικές και λογιστικές υπηρεσίες, τραπεζικές και ασφαλιστικές εργασίες, θεματοφυλακή, έλεγχοι και τεχνολογία), ενώ επεκτείνεται με τις προσλήψεις Ελλήνων, την επιστροφή στελεχών και τη μεταφορά τεχνογνωσίας.

Το μεγάλο όφελος: οι money makers

Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι οι αποφάσεις θα λαμβάνονται εδώ! Μέχρι σήμερα, στα matrix των traders ή διαχειριστών χαρτοφυλακίου (portfolio managers), η Ελλάδα φάνταζε πάντα πολύ μακριά από το Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη ή άλλα διεθνή χρηματοοικονομικά κέντρα.

Αν, όμως, οι διαχειριστές κεφαλαίων που αναζητούν καθημερινά ευκαιρίες σε μετοχές, ομόλογα, τεχνολογία, ναυτιλία, ακίνητα, υποδομές και νεοφυείς επιχειρήσεις κατοικούν στην Ελλάδα, η ελληνική οικονομία βρίσκεται πιο κοντά στα ραντάρ τους. Μια τεχνολογική ιδέα μπορεί να γίνει επένδυση, όχι επειδή παρουσιάστηκε σε μια διεθνή έκθεση ή ένα roadshow στο Λονδίνο ή τη Νέα Υόρκη, αλλά σε μια τυχαία συνάντηση ή απλά μια βόλτα στην πόλη.

Πώς θα συμβεί αυτό; Οι εταιρείες αυτές ανοίγουν γραφεία με σκοπό να έρχονται να εργαστούν στην Ελλάδα στελέχη που μέσα από τις οθόνες των υπολογιστών τους θα κινούν επενδύσεις δισεκατομμυρίων σε Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο.

Αν και δεν θέτουν άμεσα ως στόχο επενδύσεων τη χώρα μας, μακροπρόθεσμα αυτό θα συμβεί, καθώς θα ζουν στην Ελλάδα, θα γνωρίζουν καλύτερα και την εγχώρια αγορά. Ακόμα και μέσα από τυχαίες γνωριμίες ή απλή παρατήρηση, στις περιοχές όπου εργάζονται και κατοικούν, εκεί όπου θα στέλνουν τα παιδιά τους σχολείο ή όπου ταξιδεύουν, θα συναντούν ανθρώπους της ελληνικής οικονομίας στην καθημερινότητά τους, βάζοντας στο οπτικό τους πεδίο ευκαιρίες επένδυσης και ανάπτυξης τις οποίες, δουλεύοντας στο Λονδίνο ή στη Νέα Υόρκη, δεν θα ανακάλυπταν ποτέ.

Ενας διαχειριστής κεφαλαίων που αναζητά συνεχώς επενδύσεις (σχεδόν όπως αναπνέει) μπορεί, για παράδειγμα, να εντοπίσει την αξία σε μια παραγωγική ιδέα που δεν τη στηρίζει κανείς, να οραματιστεί κάποιον διαφορετικό τρόπο αξιοποίησης για ένα εγκαταλειμμένο εργοστάσιο ή ξενοδοχείο, να δει άλλες προοπτικές σε μια εταιρεία ή μια τεχνολογική καινοτομία που μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Για τους επαγγελματίες του είδους η απόσταση από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι την ανάληψη ρίσκου για να τη χρηματοδοτήσει ή να τη συστήσει σε κάποιον ειδικευμένο επενδυτή του δικτύου πελατών του είναι μικρή. Ακόμη και αν δεν επενδύσει ο ίδιος, μπορεί να παραπέμψει την πρόταση σε κάποιον επενδυτή-πελάτη του, σε έναν συνεργάτη ή σε άλλο γραφείο του ομίλου που εξειδικεύεται σε επενδύσεις στον συγκεκριμένο κλάδο.

Ψάχνουν νέους στα πανεπιστήμια προτού εγκατασταθούν

Από το άνοιγμα των γραφείων τους μέχρι την πρώτη επένδυση το όφελος για το ευρύτερο οικοσύστημα που δημιουργούν οι εταιρείες στη χώρα είναι απτό: νέες δουλειές για όλους.

Ηδη, προτού καν εγκατασταθούν, τα πρώτα hedge funds έχουν χτυπήσει την πόρτα στα καλύτερα ελληνικά πανεπιστήμια. Η αναζήτηση για προσλήψεις αποφοίτων οικονομικών σχολών σε θέσεις αναλυτών έχει ξεκινήσει. Κάθε εταιρεία που σχεδιάζει να έρθει Ελλάδα το 2027 ή 2028 βρίσκεται σε επαφή με 3-4 λογιστικά και δικηγορικά γραφεία για να συνεργαστεί. Ενα fund χρειάζεται εξειδικευμένους Ελληνες που μέχρι τώρα έφευγαν – και πληρώνουν αδρά.

Οπως ανέφερε σε συνομιλητές του εκπρόσωπος hedge fund που δηλώνει ότι σκοπεύει να ανοίξει γραφείο στη χώρα μας το 2028, η εταιρεία του στο Λονδίνο προσλαμβάνει μηχανικούς που δεν έχουν «ούτε τα μισά» προσόντα των αποφοίτων ελληνικών πολυτεχνικών σχολών, δίνοντας πενταπλάσιους μισθούς από τους αντίστοιχους στην Ελλάδα.

Ωστόσο δεν κυνηγούν μόνο πτυχιούχους και μεταπτυχιακούς. Τα γραφεία που ανοίγουν έχουν ειδικές απαιτήσεις προδιαγραφών για ηχομόνωση, θερμομόνωση, τεχνική υποστήριξη, ασφάλεια δεδομένων κ.λπ. Αυτό σημαίνει ότι αναζητούν τεχνίτες και επαγγελματίες που έχουν σχέση με κατασκευές, μισθώσεις, συντηρήσεις, όπως ψυκτικούς, ηλεκτρολόγους, τεχνικούς υπολογιστών κ.λπ.

Γιατί τώρα

Με αυτά τα δεδομένα, το όραμα της κυβέρνησης είναι να γίνει η Ελλάδα το City της Ανατολής στην Ευρώπη, μια πύλη εισόδου από την Ασία κι ένα διεθνές κέντρο αναφοράς και λήψεως αποφάσεων για επενδύσεις.

Διαχρονικά το μειονέκτημα της χώρας ήταν το μικρό μέγεθος και η μεγάλη απόσταση σε σχέση με τα οικονομικά κέντρα της Ευρώπης. Το σχέδιο της κυβέρνησης επιχειρεί να αλλάξει την εικόνα: για την Ε.Ε., η Ευρώπη τελειώνει στην Ελλάδα, για την Αραβία και την Ασία όμως στην Ελλάδα αρχίζει η Ευρώπη.

Μια τέτοια τεκτονική αλλαγή και μετατόπιση αλλάζει τον χάρτη των επενδύσεων. Δεν μπορούσε να συμβεί, όμως, αν δεν άλλαζε ο γεωπολιτικός χάρτης λόγω των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή.

Η Αθήνα, λοιπόν, συνέλαβε το timing:

■ από τη μια, το Λονδίνο «κλείνει»: μετά το Brexit, το Ηνωμένο Βασίλειο κατήργησε το καθεστώς Νon Dom. Αύξησε φόρους σε επενδύσεις, κληρονομιές, κεφαλαιακά κέρδη. Ο Κρις Ρόκος δεν είναι ο μόνος που φεύγει. Είναι ο πιο διάσημος. Hδη πάνω από 120 Eλληνες -υψηλόβαθμα στελέχη τραπεζών- έχουν επιστρέψει από το εξωτερικό στην Ελλάδα. Μάλιστα έχουν αποκτήσει το ανεπίσημο προσωνύμιο «Ιθακήσιοι» (Ithacans) και έχουν κοινή ομάδα επικοινωνίας στα social media. Μέχρι σήμερα πάνω από 240 εύποροι έχουν μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, οι περισσότεροι από το Λονδίνο.

■ από την άλλη, η Μέση Ανατολή συνταράσσεται από πολέμους: πολλά funds, ιδίως αμερικανικά, είχαν δομές διαχείρισης στο Ντουμπάι και το Aμπού Ντάμπι. Η φορολόγηση εκεί ήταν χαμηλή, ειδικά για τα στελέχη με αποδοχές 150.000-300.000 δολαρίων τον χρόνο, τα περισσότερα εκ των οποίων από μπόνους υψηλών επιδόσεων. Ο πόλεμος, όμως, ανέτρεψε μέσα σε 100 ημέρες όλες τις σταθερές στην περιοχή: κλειστά λιμάνια και αεροδρόμια, κίνδυνοι αεροπειρατείας και τρομοκρατίας, επιθέσεις με πυραύλους και drones σε κτίρια και ξενοδοχεία. «Ψάχνονται όλοι να φύγουν», όπως αναφέρει πηγή που συνομιλεί με τους ενδιαφερόμενους.

Απέναντι σε αυτά, η Ελλάδα παίζει το χαρτί της ως ασφαλές καταφύγιο: κράτος-μέλος της Ε.Ε. και της Ευρωζώνης, οικονομική άνοδος και σταθερότητα, πολύ κοντά στην πηγή των αραβικών και ασιατικών κεφαλαίων – αλλά αρκετά μακριά και καλύτερα προστατευμένη από τους κινδύνους.

Πώς θα φορολογηθούν οι εταιρείες

Ασφάλεια και σταθερότητα για να έρθουν στη χώρα μας, υπόσχεται όμως και το νέο ελληνικό πλαίσιο προσέλκυσης εταιρειών και στελεχών επενδύσεων από το εξωτερικό.

Τον περασμένο Ιούνιο, εν μέσω διεθνούς κρίσης και πολέμου στη Μέση Ανατολή, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θέσπισε έναν νέο νόμο (ν.5313/2026) που παρέχει φορολογική και νομική ασφάλεια στις ξένες εταιρείες που θα εγκαθιστούν ομάδες εργαζομένων στην Ελλάδα.

Βασικό εμπόδιο για τις εταιρείες αυτές ήταν η φορολογική αβεβαιότητα για τη δραστηριότητά της που θα ασκείται στην Ελλάδα, με ευρύτερες συνέπειες για τη μητρική εταιρεία που εδρεύει στις ΗΠΑ, στο Λονδίνο ή αλλού.

Το πλαίσιο για τη μόνιμη εγκατάσταση ήρθε να άρει τις ανησυχίες αυτές για τους όρους λειτουργίας και φορολόγησης. Ο νέος νόμος ξεκαθάρισε ότι:

■ Οι διεθνείς όμιλοι θα γνωρίζουν εκ των προτέρων ποια δραστηριότητα φορολογείται στην Ελλάδα, χωρίς τον κίνδυνο μιας διαφορετικής ερμηνείας από τη φορολογική διοίκηση έπειτα από κάποια χρόνια.

■ Το ελληνικό γραφείο θα μπορεί να παρέχει υπηρεσίες προς τη μητρική εταιρεία του εξωτερικού, καλύπτοντας συγκεκριμένο μέρος της παγκόσμιας δραστηριότητάς της.

■ Η μητρική εταιρεία θα χρηματοδοτεί τα λειτουργικά έξοδα του ελληνικού γραφείου και θα το αμείβει για τις υπηρεσίες που της παρέχει.

■ Η φορολόγηση της εταιρείας στην Ελλάδα θα υπολογίζεται με τη μέθοδο cost plus, σύμφωνα με τους κανόνες των ενδοομιλικών συναλλαγών που είναι διεθνώς αποδεκτή.

Με τη μέθοδο αυτή, στα λειτουργικά έξοδα της ελληνικής εταιρείας προστίθεται ένα συμφωνημένο περιθώριο κέρδους, πάνω στο οποίο επιβάλλεται ο εταιρικός φόρος, βάσει κανόνων του ΟΟΣΑ.

Ενδεικτικά, αν το ελληνικό γραφείο έχει έξοδα, π.χ., 50 εκατ. ευρώ και εφαρμοστεί περιθώριο 10%, θα εμφανίσει φορολογητέο κέρδος 5 εκατ. ευρώ.

Το deal με τους dealers

Κλειδί της επιτυχίας αποτελεί, όμως, και το δέλεαρ για διαχειριστές κεφαλαίων εταιρειών που αποκτούν παρουσία στην Ελλάδα: προβλέπεται ειδικό ποσοστό 5% στα bonus ή έξτρα αμοιβές απόδοσης (performance fees) που -για τους μετρ του είδους- αποτελούν το μέγιστο μέρος των ετήσιων αποδοχών τους.

Το κίνητρο αυτό αναμένεται να αξιοποιηθεί και από τις ίδιες τις εταιρείες επενδύσεων για να προσελκύσουν στη χώρα μας Ελληνες ή ξένους επαγγελματίες που σήμερα εργάζονται σε χρηματοοικονομικά κέντρα του εξωτερικού. Μια εταιρεία θα μπορεί, για παράδειγμα, να προτείνει σε στέλεχος που εργάζεται στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη ή σε ανταγωνιστικό fund να μετακινηθεί στο ελληνικό της γραφείο. Για να διεκδικήσουν ή να κρατήσουν τα στελέχη αυτά οι αντίπαλες εταιρείες θα μπουν στη διαδικασία να προσφέρουν κι εκείνες αντίστοιχα ελκυστικά πακέτα για εργασία και φορολόγηση στην Ελλάδα.

Αν και φαντάζει θεωρητικό, αυτός είναι ο τρόπος ανταγωνισμού με τον οποίο αναπτύχθηκαν και άλλα χρηματοοικονομικά κέντρα: όχι με μια μεγάλη μαζική μετακόμιση, αλλά με την εγκατάσταση ενός μικρού γραφείου δύο ή τριών ανθρώπων στην αρχή, το οποίο στη συνέχεια άνοιξε τον δρόμο για μεγαλύτερες ομάδες εργαζομένων, όπως στο Αμπού Ντάμπι,, όπου η αρχική παρουσία περιορισμένου αριθμού στελεχών συνέβαλε στην προσέλκυση εκατοντάδων επενδυτικών σχημάτων.

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