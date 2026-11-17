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Με σημαντικές απώλειες ξεκίνησαν τη συνεδρίαση της Τρίτης τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι νέοι περιορισμοί των Ηνωμένων Πολιτειών στην πρόσβαση της Κίνας σε προηγμένους επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης εντείνουν την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές, σε μια περίοδο κατά την οποία η Nvidia βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με σοβαρή κρίση ηγεσίας.

Το νέο κύμα ρευστοποιήσεων πλήττει κυρίως τις τεχνολογικές εταιρείες και τους κατασκευαστές ημιαγωγών, καθώς οι επενδυτές περιορίζουν την έκθεσή τους σε μετοχές που συνδέονται με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί κατά 0,70% στις 657,69 μονάδες, ενώ στη Φρανκφούρτη ο DAX χάνει 0,85% στις 26.373,28 μονάδες. Στο Παρίσι, ο CAC 40 σημειώνει πτώση 0,58% στις 8.303,59 μονάδες, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE 100 υποχωρεί κατά 0,75% στις 10.799,62 μονάδες. Αρνητική είναι η εικόνα και στις υπόλοιπες μεγάλες αγορές, με τον FTSE MIB στο Μιλάνο να χάνει 0,68% στις 51.169,71 μονάδες και τον IBEX 35 στη Μαδρίτη να υποχωρεί κατά 0,74% στις 19.798,40 μονάδες.

Οι ΗΠΑ βάζουν νέους φραγμούς στην πρόσβαση της Κίνας στην AI

Η υποχώρηση των ευρωπαϊκών μετοχών συνδέεται με τη νέα κλιμάκωση των αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές προηγμένων ημιαγωγών.

Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε πρόσθετα μέτρα που αφορούν στην αποστολή προηγμένων επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης σε κέντρα δεδομένων τρίτων χωρών στη Νοτιοανατολική Ασία, με ιδιαίτερη αναφορά στην Ταϊλάνδη και τη Μαλαισία.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές, κινεζικές τεχνολογικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν εγκαταστάσεις σε αυτές τις χώρες προκειμένου να αποκτούν πρόσβαση στην υπολογιστική ισχύ που απαιτείται για την εκπαίδευση νέων μοντέλων AI.

Με τους νέους περιορισμούς, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να περιορίσουν και αυτές τις εναλλακτικές οδούς πρόσβασης σε προηγμένη αμερικανική τεχνολογία.

Η εξέλιξη έχει προκαλέσει νέο κύμα ανησυχίας στις αγορές, καθώς αυξάνει την αβεβαιότητα για τις παγκόσμιες αλυσίδες προμήθειας ημιαγωγών και τις προοπτικές των εταιρειών που επενδύουν στην τεχνητή νοημοσύνη.

Στο «κόκκινο» ASML, STMicroelectronics, Soitec και Prosus

Οι πιέσεις είναι ιδιαίτερα έντονες στις ευρωπαϊκές τεχνολογικές μετοχές, οι οποίες επηρεάζονται από την αναταραχή στον παγκόσμιο κλάδο των ημιαγωγών.

Η ολλανδική ASML υποχωρεί κατά 1,81%, ενώ η STMicroelectronics χάνει 0,94% και η γαλλική Soitec καταγράφει πτώση 1,27%.

Απώλειες 1,81% σημειώνει και η Prosus, καθώς η επενδυτική εταιρεία δέχεται πιέσεις από το επιδεινούμενο κλίμα στον τεχνολογικό κλάδο.

Οι ρευστοποιήσεις αντανακλούν την προσπάθεια των θεσμικών επενδυτών να περιορίσουν τον κίνδυνο στα χαρτοφυλάκιά τους, καθώς εντείνονται οι αμφιβολίες για τις αποτιμήσεις των εταιρειών AI και τις προοπτικές απόδοσης των τεράστιων επενδύσεων σε υπολογιστικές υποδομές.

Nvidia: Η κρίση Χουάνγκ και η έρευνα για τη Megaspeed

Η νέα κλιμάκωση των αμερικανικών περιορισμών έρχεται λίγες ημέρες μετά την απομάκρυνση του Τζένσεν Χουάνγκ από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia.

Η αποχώρησή του ακολούθησε αποκαλύψεις για εξωσυζυγική σχέση με εργαζόμενη της Megaspeed, εταιρείας παροχής υπηρεσιών cloud με έδρα τη Σιγκαπούρη και σημαντικό συνεργάτη της Nvidia.

Η Megaspeed βρίσκεται παράλληλα στο επίκεντρο ομοσπονδιακής έρευνας για ενδεχόμενη παράνομη διοχέτευση προηγμένων αμερικανικών επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα. Οι σχετικές υπόνοιες παραμένουν αντικείμενο έρευνας.

Παρά τις πιέσεις από παράγοντες του τεχνολογικού κλάδου για την επαναφορά του Χουάνγκ στη διοίκηση, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia δεν εξετάζει την επιστροφή του, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters που επικαλείται το Investing.com.

Η αβεβαιότητα γύρω από την ηγεσία της εταιρείας έχει ενισχύσει τις ανησυχίες των επενδυτών, καθώς η Nvidia αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους προμηθευτές υπολογιστικής ισχύος για την παγκόσμια αγορά τεχνητής νοημοσύνης.

Η μετοχή της εταιρείας είχε υποχωρήσει κατά 4,12% στην προηγούμενη συνεδρίαση της Wall Street.

Τα αποτελέσματα της Nvidia στο μικροσκόπιο των επενδυτών

Με την κρίση στη διοίκηση να παραμένει ανοιχτή, οι αγορές στρέφουν την προσοχή τους στα οικονομικά αποτελέσματα της Nvidia, που αναμένονται μετά το κλείσιμο της Wall Street την Τρίτη.

Η ανακοίνωση θεωρείται κρίσιμη δοκιμασία για την ανοδική πορεία που έχει καταγράψει ο τεχνολογικός κλάδος την τελευταία τετραετία.

Οι επενδυτές θα επικεντρωθούν κυρίως στις προβλέψεις της εταιρείας για τη ζήτηση προηγμένων επεξεργαστών και στη δυνατότητα διατήρησης του μεγάλου επενδυτικού κύκλου στην τεχνητή νοημοσύνη έως το 2027.

Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει το κατά πόσον η αλλαγή ηγεσίας στη Nvidia θα επηρεάσει τις σχέσεις της εταιρείας με τους μεγάλους τεχνολογικούς πελάτες και την ευρύτερη αγορά AI.

Fed: Σχεδόν βέβαιη η αύξηση επιτοκίων τον Δεκέμβριο

Πρόσθετη πίεση στις διεθνείς μετοχές δημιουργούν οι προσδοκίες για νέα αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του εργαλείου FedWatch της CME Group, οι αγορές θεωρούν πλέον ουσιαστικά βέβαιη μια αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων στη συνεδρίαση της Fed τον Δεκέμβριο.

Το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης, ενώ η πιθανότητα μεγαλύτερης παρέμβασης, κατά 50 μονάδες βάσης, έχει περιοριστεί περίπου στο 4%, από σχεδόν 11% μία ημέρα νωρίτερα.

Η μεταβολή των προσδοκιών αντανακλά τις επιπτώσεις των πρόσφατων στοιχείων για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, τα οποία ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα οι αγορές απέδιδαν πιθανότητα 16% στο ενδεχόμενο η Fed να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια.

Η προοπτική υψηλότερου κόστους δανεισμού επιβαρύνει ιδιαίτερα τις αποτιμήσεις των τεχνολογικών επιχειρήσεων, οι οποίες στηρίζουν μεγάλο μέρος της χρηματιστηριακής τους αξίας στις προσδοκίες για μελλοντική ανάπτυξη.

Στο επίκεντρο οι ευρωπαϊκές προβλέψεις και ο Κρίστοφερ Γουόλερ

Πέρα από τις τεχνολογικές εξελίξεις και τη Fed, οι ευρωπαϊκές αγορές αναμένουν νέα μακροοικονομικά στοιχεία που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το επενδυτικό κλίμα.

Στη διάρκεια της συνεδρίασης αναμένεται να δημοσιοποιηθούν στοιχεία για το οικονομικό κλίμα στην Ευρώπη, καθώς και οι τελευταίες προβλέψεις για την ανάπτυξη της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι επενδυτές θα αναζητήσουν ενδείξεις για τις προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας σε μια περίοδο αυξημένου κόστους χρηματοδότησης και διεθνούς αβεβαιότητας.

Αργότερα, το ενδιαφέρον θα στραφεί στις δηλώσεις του διοικητή της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ, καθώς οι αγορές θα αναζητήσουν επιβεβαίωση των προσδοκιών για την αύξηση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο.