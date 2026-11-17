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Νέο κύμα ρευστοποιήσεων σαρώνει τα ασιατικά χρηματιστήρια, καθώς η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να αυστηροποιήσουν τους περιορισμούς στην πρόσβαση της Κίνας σε προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης εντείνει την ανησυχία των επενδυτών, λίγες ώρες πριν από την κρίσιμη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Nvidia.

Οι ισχυρότερες πιέσεις καταγράφονται στις αγορές που συνδέονται στενότερα με την παραγωγή ημιαγωγών, με τη Νότια Κορέα να πρωταγωνιστεί στις απώλειες, ενώ αρνητικό παραμένει το κλίμα και στα υπόλοιπα μεγάλα χρηματιστήρια της περιοχής.

Ο Kospi στη Σεούλ καταγράφει πτώση 2,59% στις 4.968,48 μονάδες, ενώ στο Τόκιο ο Nikkei 225 υποχωρεί κατά 1,34% στις 58.860,43 μονάδες. Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng χάνει 0,89% στις 23.542,67 μονάδες, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο Shanghai Composite σημειώνει πτώση 0,50% στις 3.584,58 μονάδες. Στη Σιγκαπούρη, ο Straits Times υποχωρεί κατά 1,53% στις 5.103,65 μονάδες. Αντίθετα, στην Ινδία ο Sensex ενισχύεται κατά 0,83% στις 82.786,25 μονάδες, αποτελώντας μία από τις εξαιρέσεις στο γενικευμένο αρνητικό κλίμα.

Ο ευρύτερος δείκτης των ασιατικών μετοχών υποχωρεί κατά 1,6%, με τις αγορές της Νότιας Κορέας και της Ταϊβάν να δέχονται τις μεγαλύτερες πιέσεις, σύμφωνα με το Bloomberg.

Οι ΗΠΑ σφίγγουν τον κλοιό γύρω από την κινεζική τεχνητή νοημοσύνη

Η νέα αναταραχή προκλήθηκε από την κίνηση της Ουάσιγκτον να επιβάλει πρόσθετους περιορισμούς στην πρόσβαση κινεζικών επιχειρήσεων σε προηγμένους αμερικανικούς επεξεργαστές και διακομιστές τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με προσωρινό κανονισμό, εταιρείες που λειτουργούν data centers σε ορισμένες χώρες θα χρειάζονται άδεια της αμερικανικής κυβέρνησης προκειμένου να εξάγουν προηγμένους επεξεργαστές της Nvidia και άλλων αμερικανικών κατασκευαστών σε πελάτες που βρίσκονται στις συγκεκριμένες αγορές.

Οι νέοι περιορισμοί στοχεύουν στον έλεγχο της πρόσβασης σε υπολογιστική ισχύ ακόμη και όταν αυτή παρέχεται μέσω εγκαταστάσεων εκτός Κίνας.

Η εξέλιξη προκάλεσε ισχυρές πιέσεις στις μετοχές κινεζικών επιχειρήσεων τεχνητής νοημοσύνης και διαχείρισης κέντρων δεδομένων, καθώς οι επενδυτές φοβούνται ότι το κόστος πρόσβασης σε προηγμένες υπολογιστικές υποδομές θα αυξηθεί σημαντικά.

Παράλληλα, περιορίζονται οι δυνατότητες αξιοποίησης υποδομών στο εξωτερικό, τις οποίες ορισμένες εταιρείες χρησιμοποιούσαν για να παρακάμπτουν τους ήδη ισχύοντες αμερικανικούς περιορισμούς.

Η επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της Saxo Markets, Τσάρου Τσανάνα, χαρακτήρισε την εξέλιξη σημαντική κλιμάκωση των περιορισμών, επισημαίνοντας ότι έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι αγορές προβληματίζονται ήδη για τις υψηλές αποτιμήσεις των εταιρειών AI, τις αποδόσεις των τεράστιων επενδύσεων και το μέλλον της ηγεσίας της Nvidia.

Κίνα: Στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Ιούλιο του 2025 ο CSI 300

Ιδιαίτερα έντονες ήταν οι πιέσεις στις κινεζικές μετοχές, με τον βασικό δείκτη CSI 300 να υποχωρεί ενδοσυνεδριακά στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2025, προτού περιορίσει μέρος των απωλειών του.

Οι μετοχές εταιρειών που αναπτύσσουν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και διαχειρίζονται data centers σημείωσαν ισχυρή πτώση, καθώς οι νέοι αμερικανικοί περιορισμοί απειλούν να αυξήσουν το κόστος λειτουργίας τους.

Ωστόσο, διαφορετική ήταν η εικόνα για ορισμένους εγχώριους κατασκευαστές ημιαγωγών, οι οποίοι κατέγραψαν κέρδη.

Οι επενδυτές εκτιμούν ότι η αυστηροποίηση των αμερικανικών μέτρων μπορεί να επιταχύνει την προσπάθεια του Πεκίνου να αναπτύξει δικές του τεχνολογικές λύσεις, ενισχύοντας τη ζήτηση για κινεζικούς επεξεργαστές και υποδομές.

Nvidia: Η κρίσιμη ανακοίνωση αποτελεσμάτων και το ενδεχόμενο επιστροφής Χουάνγκ

Η νέα πτώση των ασιατικών μετοχών έρχεται μετά από διαδοχικές απώλειες στις τεχνολογικές μετοχές της Wall Street, με τους επενδυτές να στρέφουν πλέον την προσοχή τους στην ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Nvidia την Τρίτη.

Τα αποτελέσματα αναμένεται να προσφέρουν κρίσιμες ενδείξεις για τη ζήτηση προηγμένων επεξεργαστών AI, αλλά και για τις επιπτώσεις της απομάκρυνσης του Τζένσεν Χουάνγκ από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Η μετοχή της Nvidia υποχώρησε κατά 4,1% τη Δευτέρα, έπειτα από την προηγούμενη εβδομάδα, κατά την οποία κατέγραψε τη χειρότερη επίδοσή της από τον Απρίλιο του 2025.

Την ίδια ώρα, οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από το ενδεχόμενο επιστροφής του Χουάνγκ στην ηγεσία του τεχνολογικού κολοσσού.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, έχει ζητήσει ριζικές αλλαγές στη διοίκηση της εταιρείας, ενώ στενοί συνεργάτες του Χουάνγκ στη Silicon Valley πιέζουν για την επαναφορά του.

Υπέρ της επιστροφής του έχει ταχθεί και ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τη Χέμπε Τσεν, ανώτερη αναλύτρια της Vantage Global Prime, οι νέοι περιορισμοί στην κινεζική πρόσβαση σε προηγμένους επεξεργαστές αποτελούν ένα ακόμη κεφάλαιο της κρίσης της Nvidia.

Όπως εκτιμά, η αυξανόμενη κανονιστική αβεβαιότητα θα μπορούσε να επιβαρύνει διαρκέστερα τις αποτιμήσεις των μετοχών τεχνητής νοημοσύνης, σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές ήδη αμφισβητούν τη στρατηγική κατεύθυνση του κλάδου.

Anthropic: Η μεγαλύτερη IPO στην ιστορία δοκιμάζει τις αντοχές της αγοράς

Εκτός από τη Nvidia, καθοριστική για τη διάθεση των επενδυτών αναμένεται να είναι και η πολυαναμενόμενη εισαγωγή της Anthropic στο χρηματιστήριο.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι ανάδοχοι σχεδιάζουν να καθορίσουν την τιμή διάθεσης των μετοχών την Τετάρτη (18/11), με την έναρξη της διαπραγμάτευσης να προγραμματίζεται για την Πέμπτη (19/11).

Η δημόσια εγγραφή ενδέχεται να εξελιχθεί στη μεγαλύτερη IPO που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ, αποτελώντας σημαντικό τεστ για την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης.

Η επιτυχία ή μη της εισαγωγής αναμένεται να επηρεάσει ευρύτερα τις αποτιμήσεις των τεχνολογικών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα μετά τις πρόσφατες ισχυρές ρευστοποιήσεις.

Ο αναλυτής του Bloomberg, Μαρκ Κράνφιλντ, προειδοποιεί ότι οι αγορές που είχαν πρωταγωνιστήσει στην άνοδο των προηγούμενων μηνών, όπως η Νότια Κορέα, η Ταϊβάν και η Ιαπωνία, παραμένουν ευάλωτες σε νέο κύμα πωλήσεων.

Όπως σημειώνει, οι επενδυτές περιορίζουν την ανάληψη κινδύνου ενόψει της IPO της Anthropic και της εορτής των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα, καθώς η διαθέσιμη ρευστότητα μπορεί να περιοριστεί νωρίτερα από το συνηθισμένο.

Wall Street και Ευρώπη: Συνεχίζονται οι απώλειες

Η πίεση δεν περιορίζεται στην Ασία, καθώς το αρνητικό κλίμα επεκτείνεται στις περισσότερες διεθνείς αγορές.

Ο παγκόσμιος δείκτης MSCI All Country World υποχωρεί κατά 0,3%, οδεύοντας προς την τέταρτη διαδοχική πτωτική συνεδρίασή του.

Στη Wall Street, τα προθεσμιακά συμβόλαια του S&P 500 χάνουν 0,2%, ενώ εκείνα του Nasdaq 100 κινούνται σχεδόν αμετάβλητα, έπειτα από τρεις συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις των βασικών δεικτών.

Στην Ευρώπη, τα futures των χρηματιστηριακών δεικτών υποχωρούν κατά 0,8%, προμηνύοντας αρνητικό άνοιγμα.

Η συνεχιζόμενη αναταραχή καταδεικνύει ότι οι ανησυχίες για την τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζουν πλέον όχι μόνο τις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας, αλλά και τις ασιατικές αγορές που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την παγκόσμια αλυσίδα παραγωγής ημιαγωγών.

Πετρέλαιο: Το Brent κάτω από τα 92 δολάρια

Πτωτικά κινούνται και οι τιμές του πετρελαίου, καθώς ενισχύονται οι ενδείξεις ότι η παγκόσμια προσφορά υπερβαίνει τη ζήτηση.

Το Brent υποχωρεί κάτω από τα 92 δολάρια το βαρέλι, με τις αγορές να αξιολογούν παράλληλα τις τελευταίες δηλώσεις από την Ουάσιγκτον σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, άφησε να εννοηθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να αποφύγουν μια παρατεταμένη σύγκρουση, εξέλιξη που περιορίζει μέρος των γεωπολιτικών πιέσεων στις τιμές του αργού.

Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο Νέας Ζηλανδίας υποχωρεί στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι ετών έναντι του αμερικανικού νομίσματος, καθώς η διεύρυνση της διαφοράς επιτοκίων μεταξύ των δύο χωρών ενισχύει τις πιέσεις.