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Σε μια γωνιά της Ελβετίας όπου ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει. Εκεί, ανάμεσα σε απόκρημνες βουνοπλαγιές, πυκνά δάση και τεράστιους βράχους που έχουν κατρακυλήσει στην κοιλάδα, μικροσκοπικές ξύλινες πόρτες οδηγούν σε πέτρινους χώρους που χρησιμοποιούνται εδώ και αιώνες. Δεν πρόκειται για κάποιο υπαίθριο μουσείο, αλλά για έναν τόπο όπου οι άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν σχεδόν όπως οι πρόγονοί τους.

Η κοιλάδα Μπαβόνα, στο ελβετικό καντόνι Τιτσίνο, αποτελεί μία από τις πιο ιδιαίτερες ορεινές περιοχές της Ευρώπης. Σε μια εποχή που η τεχνολογία έχει φτάσει ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες γωνιές του πλανήτη, εδώ έντεκα από τους δώδεκα μικρούς οικισμούς παραμένουν εκτός του κεντρικού δικτύου ηλεκτροδότησης.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι μόλις 11 άνθρωποι κατοικούν μόνιμα στην κοιλάδα, ενώ οι περισσότεροι απόγονοι των παλαιών οικογενειών επιστρέφουν μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες.

Το τοπίο χαρακτηρίζεται από τεράστιους βραχώδεις σχηματισμούς, ορισμένοι από τους οποίους έχουν μετατραπεί σε καταφύγια, κελάρια και αποθηκευτικούς χώρους. Οι κατασκευές αυτές, γνωστές ως «splui», αποτελούν ένα σπάνιο δείγμα της ανθρώπινης προσαρμογής σε ένα δύσκολο φυσικό περιβάλλον.

Τα παράξενα σπίτια που κρύβονται κάτω από γιγάντιους βράχους

Οι κάτοικοι της Μπαβόνα δεν επιχείρησαν να απομακρύνουν τους τεράστιους βράχους που κάλυπταν τη γη τους. Αντίθετα, αποφάσισαν να τους μετατρέψουν σε μέρος της καθημερινής τους ζωής.

Αξιοποιώντας τα φυσικά κενά κάτω από τους βραχώδεις όγκους, πρόσθεσαν πέτρινους τοίχους, ξύλινες πόρτες και εσωτερικές διαμορφώσεις, δημιουργώντας προστατευμένους χώρους για τους ίδιους, τα ζώα και τα προϊόντα τους.

Τα splui χρησιμοποιήθηκαν ως καταφύγια από το κρύο και τις καταιγίδες, αποθήκες τροφίμων, κελάρια και χώροι φύλαξης αγροτικών προϊόντων.

Σύμφωνα με αφιέρωμα του BBC Travel, στην ευρύτερη κοιλάδα Μάτζια έχουν καταγραφεί περίπου 405 τέτοιες κατασκευές, με τα παλαιότερα σωζόμενα παραδείγματα να χρονολογούνται από τον Μεσαίωνα.

Η παραδοσιακή αυτή αρχιτεκτονική δεν βασίστηκε σε κάποιο σύνθετο οικοδομικό σχέδιο. Ήταν κυρίως αποτέλεσμα ανάγκης και πρακτικής ευφυΐας.

Οι άνθρωποι αξιοποίησαν αυτό που τους προσέφερε η φύση, ακόμη κι όταν επρόκειτο για ένα εμπόδιο που σε άλλες περιοχές θα είχε απομακρυνθεί.

Όπως εξηγεί η ξεναγός Τάνια Χάρβεϊ Τσιάμπι, οι παραδοσιακοί αχυρώνες συναντώνται σε πολλές περιοχές των Άλπεων, αλλά οι συγκεκριμένες αρχαίες κατασκευές αποτελούν μοναδικό χαρακτηριστικό της Μπαβόνα.

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Μια κοιλάδα 12 χιλιομέτρων με ελάχιστη καλλιεργήσιμη γη

Η κοιλάδα βρίσκεται σε μια απομονωμένη περιοχή του Τιτσίνο, εκεί όπου ο ορεινός δρόμος καταλήγει μπροστά σε απόκρημνες βραχώδεις πλαγιές.

Έχει μήκος μόλις 12,1 χιλιόμετρα, ενώ σε ορισμένα σημεία το πλάτος της περιορίζεται σε μερικές εκατοντάδες μέτρα.

Μέσα σε αυτή τη στενή λωρίδα γης βρίσκονται 12 μικροί πέτρινοι οικισμοί, γνωστοί στην τοπική διάλεκτο ως terre.

Η γεωγραφία δεν ευνόησε ποτέ την αγροτική ανάπτυξη. Οι μεγάλες πέτρινες μάζες που καλύπτουν το έδαφος αφήνουν ελάχιστο διαθέσιμο χώρο για καλλιέργειες.

Μόλις το 1,5% της έκτασης της κοιλάδας είναι κατάλληλο για γεωργική δραστηριότητα, γεγονός που ανάγκασε τους κατοίκους να αναζητήσουν δημιουργικούς τρόπους επιβίωσης.

Τα πρώτα ίχνη ανθρώπινης παρουσίας στην περιοχή ανάγονται στη Νεολιθική εποχή. Οι πρώτοι κυνηγοί εκτιμάται ότι χρησιμοποιούσαν τα φυσικά ανοίγματα των βράχων ως πρόχειρα καταφύγια απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Με την πάροδο του χρόνου, οι εποχικές αυτές εγκαταστάσεις εξελίχθηκαν σε οργανωμένους οικισμούς.

Οι κάτοικοι κατασκεύασαν τα λεγόμενα «rustici», παραδοσιακές διώροφες πέτρινες κατοικίες, ενώ τα splui απέκτησαν περισσότερο βοηθητικό χαρακτήρα.

Χρησιμοποιήθηκαν για την αποθήκευση τυριών, τη φύλαξη σανού, τη διατήρηση τροφίμων και την αποξήρανση κάστανων με καπνό.

Σε ορισμένες περιπτώσεις οι χρήσεις τους ήταν ιδιαίτερα ασυνήθιστες. Στον οικισμό Sabbione, ένα καταφύγιο χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση αργαλειού, ενώ στο Sott Piodau ένας φυσικός βράχος είχε μετατραπεί σε παγίδα για λύκους.

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Γιατί έντεκα χωριά αρνήθηκαν τον ηλεκτρισμό

Η ιστορία της κοιλάδας έγινε ακόμη πιο ιδιαίτερη στα μέσα του 20ού αιώνα.

Κατά τη δεκαετία του 1950, όταν κατασκευάζονταν υδροηλεκτρικά έργα στην ευρύτερη περιοχή, οι κάτοικοι κλήθηκαν να αποφασίσουν εάν επιθυμούσαν σύνδεση με το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Έντεκα από τους δώδεκα οικισμούς απέρριψαν την πρόταση. Μόνο το San Carlo επέλεξε να συνδεθεί με το ηλεκτρικό δίκτυο.

Η απόφαση εκείνη επηρέασε καθοριστικά τη μετέπειτα πορεία της Μπαβόνα, συμβάλλοντας στη διατήρηση του παραδοσιακού της χαρακτήρα.

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι οι κάτοικοι αρνήθηκαν κάθε τεχνολογική εξέλιξη.

Από τη δεκαετία του 1980, αρκετά νοικοκυριά άρχισαν να χρησιμοποιούν ηλιακή ενέργεια, κυρίως για την τροφοδοσία ψυγείων, ενώ για το μαγείρεμα και τη θέρμανση του νερού αξιοποιούν υγραέριο.

Η επιλογή τους δεν ήταν απαραίτητα μια απόλυτη απόρριψη της σύγχρονης ζωής, αλλά ένας διαφορετικός τρόπος αξιοποίησης των διαθέσιμων μέσων χωρίς την πλήρη μεταβολή του τοπίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, μόλις 35 χιλιόμετρα μακριά, η λίμνη Ματζόρε αποτελεί έναν από τους γνωστότερους τουριστικούς προορισμούς της περιοχής, προσελκύοντας πλήθος επισκεπτών.

Η αντίθεση είναι εντυπωσιακή: από τις ανεπτυγμένες τουριστικές υποδομές της λίμνης, ο ταξιδιώτης μεταφέρεται σε έναν τόπο όπου οι παλιοί πέτρινοι οικισμοί και η απομόνωση καθορίζουν ακόμη την καθημερινότητα.

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Οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις που οδήγησαν στην εγκατάλειψη

Η ζωή στην κοιλάδα δεν υπήρξε ποτέ εύκολη.

Από τον 16ο αιώνα και έπειτα, η περιοχή γνώρισε σταδιακή πληθυσμιακή συρρίκνωση εξαιτίας των πλημμυρών, των κατολισθήσεων και των πτώσεων μεγάλων βράχων.

Οι γεωμορφολογικές συνθήκες και οι δύσκολοι χειμώνες καθιστούσαν την παραμονή ιδιαίτερα επικίνδυνη, αναγκάζοντας πολλές οικογένειες να αναζητήσουν ασφαλέστερους τόπους εγκατάστασης.

Όσοι συνέχισαν να ζουν εκεί στράφηκαν κυρίως στην κτηνοτροφία, μετακινώντας τα κοπάδια τους σε διαφορετικά βοσκοτόπια ανάλογα με την εποχή.

Με το πέρασμα των δεκαετιών, αυτή η εποχική μετακίνηση έγινε αναπόσπαστο μέρος της ζωής στην Μπαβόνα.

Οι οικογένειες επέστρεφαν την άνοιξη και το καλοκαίρι, αξιοποιούσαν τα καταφύγια για τις αγροτικές τους δραστηριότητες και αποχωρούσαν πριν από τις έντονες χειμερινές χιονοπτώσεις.

Σήμερα, οι μόνιμοι κάτοικοι μετρώνται μόλις σε έντεκα ανθρώπους, ενώ πολλά σπίτια χρησιμοποιούνται μόνο κατά τους θερινούς μήνες.

Παρά τη μείωση του πληθυσμού, η παραδοσιακή αρχιτεκτονική έχει διασωθεί σε σημαντικό βαθμό.

Ορισμένα splui εξακολουθούν να εξυπηρετούν πρακτικές ανάγκες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το splui del forno, στον οικισμό Mondada, όπου υπάρχει παραδοσιακός φούρνος για το ψήσιμο ψωμιού.

Το Φορόλιο και η εμπειρία μιας νύχτας χωρίς ρεύμα

Ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς οικισμούς είναι το Φορόλιο (Foroglio), ένα μικρό πέτρινο χωριό που βρίσκεται ανάμεσα σε απότομες βουνοπλαγιές, δίπλα σε έναν εντυπωσιακό καταρράκτη.

Η εικόνα του θυμίζει σκηνικό άλλης εποχής: στενά περάσματα, μικρά πέτρινα σπίτια και λιγοστά σημάδια σύγχρονης ζωής.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η περιοχή προσελκύει επισκέπτες που θέλουν να γνωρίσουν την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και να απολαύσουν το φυσικό περιβάλλον.

Όταν όμως τελειώνει η τουριστική περίοδος, τα περισσότερα σπίτια μένουν σκοτεινά και άδεια, δημιουργώντας μια αίσθηση σχεδόν απόλυτης απομόνωσης.

Πολλά από τα κτίσματα που σώζονται σήμερα κατασκευάστηκαν μεταξύ του 15ου και του 17ου αιώνα.

Ορισμένα έχουν μετατραπεί σε μικρά τουριστικά καταλύματα, προσφέροντας μια εμπειρία διαμονής πολύ διαφορετική από εκείνη ενός σύγχρονου ξενοδοχείου.

Ανάμεσά τους βρίσκεται το Casa Dola, όπου οι επισκέπτες μπορούν να μείνουν για λίγες ημέρες χωρίς σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο, χρησιμοποιώντας ξυλόσομπα για θέρμανση.

Η εμπειρία είναι λιτή και απαιτεί προσαρμογή. Τα δωμάτια μπορεί να παραμένουν κρύα, οι συνήθεις ηλεκτρικές ανέσεις απουσιάζουν και οι ήχοι της φύσης κυριαρχούν.

Για όσους αναζητούν απομάκρυνση από τον θόρυβο και την ταχύτητα της σύγχρονης καθημερινότητας, αυτή ακριβώς η απλότητα αποτελεί το σημαντικότερο χαρακτηριστικό της περιοχής.

Οι τελευταίοι μόνιμοι κάτοικοι της κοιλάδας

Παρά τη σταδιακή εγκατάλειψη, υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που έχουν επιλέξει να παραμείνουν στην Μπαβόνα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Ανάμεσά τους βρίσκονται ο Ρομπέρτο Πεντρατσίνι και η σύζυγός του Νάντια, οι οποίοι κατοικούν στον οικισμό Σονλέρτο (Sonlerto), στο ανώτερο τμήμα της κοιλάδας.

Το ζευγάρι ζει σε ένα παραδοσιακό πέτρινο σπίτι και διατηρεί μικρό εργαστήριο χειροτεχνίας.

Ο Πεντρατσίνι θυμάται ότι παλαιότερα οι κάτοικοι έπρεπε να εγκαταλείπουν την περιοχή πριν από τον Δεκέμβριο. Διαφορετικά, οι μεγάλες χιονοπτώσεις μπορούσαν να τους αποκλείσουν για ολόκληρο τον χειμώνα.

Σήμερα, η χρήση εκχιονιστικών μηχανημάτων επιτρέπει τη διατήρηση της οδικής πρόσβασης, δίνοντας στο ζευγάρι τη δυνατότητα να παραμένει στον τόπο του ακόμη και τους πιο δύσκολους μήνες.

Οι υπόλοιποι μόνιμοι κάτοικοι είναι ελάχιστοι.

Ανάμεσά τους περιλαμβάνεται ένα ζευγάρι περίπου 50 ετών στο San Carlo, καθώς και μια οικογένεια που λειτουργεί καφέ αυτοεξυπηρέτησης και παραδοσιακό κατάλυμα.

Ο Πεντρατσίνι θεωρεί ότι η ζωή στην κοιλάδα δεν είναι τόσο δύσκολη όσο φαντάζονται όσοι την επισκέπτονται.

Μάλιστα, υπερασπίζεται την παλαιότερη επιλογή των κατοίκων να μη συνδεθούν με το κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο, εκτιμώντας ότι συνέβαλε στη διατήρηση του χαρακτήρα της περιοχής.

Το μονοπάτι των 13,8 χιλιομέτρων και οι κρυμμένες πέτρινες πόρτες

Για τους επισκέπτες που θέλουν να ανακαλύψουν την ιδιαίτερη ιστορία της Μπαβόνα, μια από τις πιο χαρακτηριστικές διαδρομές είναι το Transhumance Trail, το μονοπάτι της εποχικής μετακίνησης των κοπαδιών.

Με μήκος 13,8 χιλιόμετρα, ακολουθεί παλιές διαδρομές βοσκών, περνώντας μέσα από δάση με καστανιές, πέτρινους οικισμούς και σημεία όπου σώζονται αρχαία καταφύγια.

Κατά μήκος του μονοπατιού, οι περιπατητές μπορούν να εντοπίσουν τις χαρακτηριστικές εισόδους των splui.

Μικροσκοπικές ξύλινες πόρτες κάτω από τεράστιους βράχους, διακριτικά περάσματα ανάμεσα σε πέτρινους όγκους και πρόχειρες σκάλες αποκαλύπτουν την ύπαρξη χώρων που δύσκολα διακρίνονται με την πρώτη ματιά.

Πολλά από αυτά εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται από κατοίκους για την αποθήκευση τυριών, κρασιού και άλλων προϊόντων και παραμένουν κλειδωμένα.

Όσα είναι ανοιχτά μπορούν να εξερευνηθούν από τους επισκέπτες, με την προϋπόθεση ότι σέβονται την ιδιωτικότητα και την ιστορική τους αξία.

Μια ακόμη ιδιαίτερη εικόνα είναι οι μικροί λαχανόκηποι που έχουν δημιουργηθεί πάνω σε τεράστιους βράχους.

Σε έναν τόπο με τόσο περιορισμένη καλλιεργήσιμη γη, οι κάτοικοι κατάφεραν να μετατρέψουν ακόμη και τις πέτρινες επιφάνειες σε χώρους καλλιέργειας.

Η Τάνια Χάρβεϊ Τσιάμπι χρησιμοποιεί μια χαρακτηριστική παρομοίωση: όταν η ζωή σού προσφέρει λεμόνια, φτιάχνεις λεμονάδα. Στην Μπαβόνα, όταν η φύση σού δίνει τεράστιους βράχους, δημιουργείς ένα splui ή έναν υπερυψωμένο κήπο.

Ένας τόπος που δεν θέλει να χάσει την ψυχή του

Η διατήρηση αυτής της ιδιαίτερης πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί βασική προτεραιότητα για το Fondazione Valle Bavona, το ίδρυμα που δραστηριοποιείται στην προστασία του ιστορικού και αρχιτεκτονικού χαρακτήρα της κοιλάδας.

Η διευθύντριά του, Ρακέλε Γκαντέα Μαρτίνι, εξηγεί ότι ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της περιοχής είναι η αίσθηση απομόνωσης που βιώνει ο επισκέπτης.

Όποιος φτάνει στην κοιλάδα, όπως περιγράφει, έχει την εντύπωση ότι είναι ο πρώτος άνθρωπος που την ανακαλύπτει. Και αυτή ακριβώς την αίσθηση επιθυμούν να διατηρήσουν.

Τα splui δεν είναι απλώς παλιά πέτρινα κτίσματα. Αποτελούν ζωντανά τεκμήρια μιας εποχής κατά την οποία η επιβίωση απαιτούσε άμεση συνεργασία με το φυσικό περιβάλλον.

Σε αντίθεση με τη σύγχρονη τάση διαμόρφωσης του τοπίου σύμφωνα με τις ανθρώπινες ανάγκες, οι κάτοικοι της Μπαβόνα επέλεξαν να προσαρμόσουν τις ανάγκες τους στο ίδιο το τοπίο.

Έτσι, οι τεράστιοι βράχοι έγιναν καταφύγια, οι δυσπρόσιτες πλαγιές μονοπάτια και οι μικρές διαθέσιμες επιφάνειες χώροι καλλιέργειας.