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Την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Mediterra αποφάσισε η Euronext Athens, στον απόηχο της ανακοίνωσης της εταιρείας για αποκλίσεις που εντοπίστηκαν κατά τον εσωτερικό έλεγχο των αποθεμάτων της.

Η απόφαση ελήφθη βάσει του άρθρου 27 των Κανόνων Λειτουργίας της ΕΝ.Α. Growth και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για την εξέλιξη του διαχειριστικού ελέγχου που έχει αποφασίσει η διοίκηση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Mediterra, η διοίκηση διέταξε αρχικά εσωτερικό έλεγχο των αποθεμάτων της 30ής Ιουνίου 2026, καθώς και της εξέλιξης των αποθεμάτων διαλογής κατά την τελευταία πενταετία.

Τα πρώτα ευρήματα αποκάλυψαν αποκλίσεις σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις εξαμήνου.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι οι συγκεκριμένες διαφορές ενδέχεται να είναι ουσιώδεις (material), γεγονός που οδήγησε το διοικητικό συμβούλιο στην απόφαση να επεκτείνει την έρευνα και στις απογραφές προηγούμενων οικονομικών χρήσεων.

Παράλληλα, η διοίκηση έχει δρομολογήσει εσωτερικό διαχειριστικό έλεγχο των διαθεσίμων και των υποχρεώσεων, ο οποίος καλύπτει τόσο τη Mediterra όσο και το σύνολο των θυγατρικών και συνδεδεμένων επιχειρήσεών της.

Με βάση τις πρώτες ενδείξεις, κρίθηκε αναγκαία η άμεση ανάθεση έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου σε ανεξάρτητο ελεγκτικό οργανισμό διεθνούς κύρους, προκειμένου να διερευνηθεί η έκταση των αποκλίσεων.

Η εταιρεία εκτιμά ότι η ολοκλήρωση της διαδικασίας ενδέχεται να απαιτήσει περίπου δύο μήνες. Μέχρι να υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την πορεία του ελέγχου, οι μετοχές της Mediterra θα παραμείνουν σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης.

Η ανακοίνωση για την αναστολή διαπραγμάτευσης:

Το χρηματιστήριο Euronext Athens, σε συνέχεια της από 07/10/2026 ανακοίνωσης της εταιρείας MEDITERRA Α.Ε. (ISIN:GRS500003009), κατ’ εφαρμογή του άρθρου 27 των Κανόνων Λειτουργίας της ΕΝ.Α. Growth, αποφάσισε την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της από σήμερα, Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026, και μέχρις ότου παρασχεθεί ενημέρωση στο επενδυτικό κοινό αναφορικά με την εξέλιξη του διαχειριστικού ελέγχου που αποφάσισε η Διοίκηση της Εταιρείας.

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