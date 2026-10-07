Έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο δρομολογεί η Mediterra, μετά τον εντοπισμό αποκλίσεων στα αποθέματα της εταιρείας σε σχέση με τα μεγέθη που είχαν αποτυπωθεί στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις του πρώτου εξαμήνου του 2026.

Η διοίκηση, σύμφωνα με την ανακοίνωση είχε διατάξει εσωτερικό έλεγχο στα αποθέματα της 30ής Ιουνίου 2026, καθώς και στην εξέλιξη των αποθεμάτων διαλογής σε βάθος πενταετίας. Παράλληλα, ξεκίνησε εσωτερικός διαχειριστικός έλεγχος στα διαθέσιμα και τις υποχρεώσεις τόσο της Mediterra όσο και του συνόλου των θυγατρικών και συνδεδεμένων επιχειρήσεών της.

Τα πρώτα ευρήματα έδειξαν αποκλίσεις από τα στοιχεία των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων εξαμήνου, τις οποίες η εταιρεία εκτιμά ότι ενδέχεται να είναι ουσιώδεις (material).

Μετά τα ευρήματα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να επεκτείνει την έρευνα και στις απογραφές προηγούμενων ετών, ενώ οι πρώτες ενδείξεις οδήγησαν στην άμεση ανάθεση έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου σε ανεξάρτητο ελεγκτικό οργανισμό διεθνούς κύρους.

Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις της εταιρείας, η διαδικασία του ελέγχου αναμένεται να διαρκέσει περίπου δύο μήνες.