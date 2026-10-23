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Πτωτικές τάσεις επικρατούν στα περισσότερα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς η δημοσιονομική αβεβαιότητα στη Γαλλία και οι ανησυχίες για το υψηλό κόστος χρηματοδότησης των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη επιβάρυναν το επενδυτικό κλίμα. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά 0,10%, στις 637,09 μονάδες, ενώ ο γερμανικός DAX καταγράφει απώλειες 0,28%, στις 25.300,83 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 σημειώνει πτώση 0,04%, στις 10.720,80 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 υποχωρεί κατά 0,10%, στις 7.803,25 μονάδες. Αντίθετα, ο ιταλικός FTSE MIB ενισχύεται κατά 0,31%, στις 48.534,66 μονάδες, και ο ισπανικός IBEX 35 σημειώνει άνοδο 0,29%, στις 18.967,80 μονάδες.

Η εικόνα στη Γαλλία παραμένει στο επίκεντρο της προσοχής των επενδυτών, καθώς η πολιτική και δημοσιονομική αβεβαιότητα εντείνει τις πιέσεις στην αγορά ομολόγων. Οι αποδόσεις των γαλλικών δεκαετών τίτλων έχουν ξεπεράσει το 5%, φτάνοντας σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από το 2002, ενισχύοντας την ανησυχία για το κόστος δανεισμού της χώρας. Παράλληλα, οι προγραμματισμένες κινητοποιήσεις συνδικαλιστικών οργανώσεων και πολιτικών ομάδων συντηρούν την επιφυλακτικότητα στην αγορά.

Πιέσεις ασκούνται επίσης στον τεχνολογικό κλάδο, καθώς οι επενδυτές επανεξετάζουν τις προοπτικές και το κόστος των μεγάλων επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Οι ανησυχίες για τις αυξημένες κεφαλαιουχικές δαπάνες και την ανάγκη εξασφάλισης νέας χρηματοδότησης επηρεάζουν τις αποτιμήσεις εταιρειών τεχνολογίας και ημιαγωγών, παρά τα ανθεκτικά οικονομικά αποτελέσματα ορισμένων επιχειρήσεων.

Την ίδια ώρα, η άνοδος των τιμών του πετρελαίου προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας για την ευρωπαϊκή οικονομία. Το Brent κινήθηκε κοντά στα 114 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι επιθέσεις σε ενεργειακές και μεταφορικές υποδομές στη Σαουδική Αραβία ενίσχυσαν τους φόβους για πιθανές διαταραχές στην προσφορά πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή. Η εξέλιξη αυτή αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, ενόψει των επόμενων συνεδριάσεων των κεντρικών τραπεζών.