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Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ασιατικά χρηματιστήρια, με τον ιαπωνικό Nikkei 225 να υποχωρεί κατά 0,58%, στις 62.545,28 μονάδες, και τον ινδικό Sensex να καταγράφει απώλειες 0,61%, στις 72.806,20 μονάδες. Αντίθετα, ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ ενισχύεται κατά 0,91%, στις 23.144,37 μονάδες, ενώ ο νοτιοκορεατικός Kospi σημειώνει οριακή άνοδο 0,08%, στις 5.537,97 μονάδες. Στην ηπειρωτική Κίνα, ο Shanghai Composite κινείται πτωτικά κατά 0,17%, στις 3.651,68 μονάδες, ενώ ο δείκτης της Σιγκαπούρης ενισχύεται κατά 0,07%, στις 5.418,86 μονάδες.

Κίνα: Ο CSI 300 οδεύει προς την 11η συνεχόμενη εβδομαδιαία πτώση

Ιδιαίτερη πίεση δέχεται η κινεζική χρηματιστηριακή αγορά. Ο δείκτης CSI 300, ο οποίος παρακολουθεί τις 300 μεγαλύτερες μετοχές που είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια της Σαγκάης και της Σεντζέν, υποχώρησε περαιτέρω την Παρασκευή, βαθαίνοντας την πτώση του σε επίπεδα που συνιστούν τεχνική bear market.

Σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, ο δείκτης οδεύει προς την 11η διαδοχική εβδομάδα απωλειών, με πτώση περίπου 3,5% σε εβδομαδιαία βάση.

Η παρατεταμένη υποχώρηση αποτυπώνει τις συνεχιζόμενες πιέσεις στις κινεζικές μετοχές. Ωστόσο, ορισμένοι επενδυτές εκτιμούν ότι οι χαμηλότερες αποτιμήσεις δημιουργούν πλέον ευκαιρίες, καθώς μεγάλο μέρος των αρνητικών ειδήσεων για την κινεζική οικονομία έχει ήδη ενσωματωθεί στις τιμές.

«Η σημαντική υστέρηση της Κίνας προσφέρει ευκαιρίες στους επενδυτές, καθώς οι αρνητικές ειδήσεις είναι σε μεγάλο βαθμό γνωστές και έχουν αποτυπωθεί στις τιμές», δήλωσε ο Μπρένταν Άχερν, επικεφαλής επενδύσεων της KraneShares.

Σε κλίμα αυξημένης μεταβλητότητας κινούνται γενικά οι διεθνείς αγορές, καθώς οι επενδυτές επανεκτιμούν τις προοπτικές των τεχνολογικών μετοχών και εκφράζουν προβληματισμό για το κατά πόσο οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να διατηρήσουν τη δυναμική τους. Οι πιέσεις που εκδηλώθηκαν χθες στη Wall Street επεκτάθηκαν στις ασιατικές αγορές, ενώ τα futures των αμερικανικών χρηματιστηριακών δεικτών παρουσιάζουν μεικτές τάσεις.

Τα futures του S&P 500 υποχωρούσαν κατά 0,04%, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Dow Jones έχαναν 92 μονάδες ή 0,17%. Αντίθετα, τα futures του Nasdaq 100 ενισχύονταν κατά 0,11%, υποδηλώνοντας επιλεκτικές αγορές μετά τις ισχυρές απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης.

Wall Street: Η χειρότερη συνεδρίαση από το καλοκαίρι για S&P 500 και Nasdaq

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, ο S&P 500 υποχώρησε κατά 1,2%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από τον Ιούλιο. Ο τεχνολογικός Nasdaq Composite σημείωσε απώλειες 2,6%, στη χειρότερη συνεδρίασή του από τον Ιούνιο. Αντίθετα, ο Dow Jones Industrial Average κινήθηκε κόντρα στο γενικότερο κλίμα και έκλεισε με οριακά κέρδη.

Οι πιέσεις αποδίδονται κυρίως στις ανησυχίες για το ύψος των κεφαλαίων που απαιτούνται για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και για το κατά πόσο οι επενδύσεις αυτές θα αποδώσουν τα αναμενόμενα.

Ο τεχνολογικός κλάδος στις ΗΠΑ υποχώρησε συνολικά κατά περίπου 3%, με τις απώλειες να επεκτείνονται σε διαφορετικά τμήματα της αγοράς.

Η Nvidia έχασε 4,4%, η Alphabet υποχώρησε κατά 3,2%, ενώ η Advanced Micro Devices (AMD) σημείωσε πτώση 8,1%.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, δήλωσε στο CNBC ότι τα διαθέσιμα κεφάλαια για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης αρχίζουν να σπανίζουν.

«Υπάρχει έλλειψη κεφαλαίων. Η ζήτηση για κεφάλαια είναι πολύ μεγαλύτερη από τη διαθεσιμότητά τους», ανέφερε, αναφερόμενος ειδικότερα στον κλάδο των λεγόμενων neocloud, δηλαδή των παρόχων υποδομών cloud που εξειδικεύονται στην υπολογιστική ισχύ για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Οι φόβοι για «φούσκα» στην τεχνητή νοημοσύνη

Την ανησυχία για τις αποτιμήσεις των εταιρειών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη εξέφρασε και ο Εντ Γιαρντένι, πρόεδρος της Yardeni Research, ο οποίος χαρακτήρισε την Πέμπτη το AI trade «φούσκα».

Ωστόσο, εκτίμησε ότι μια μερική αποκλιμάκωση της υπερβολικής αισιοδοξίας δεν θα ήταν απαραίτητα αρνητική εξέλιξη για την οικονομία.

«Το να αφαιρεθεί λίγος αέρας από τη φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης είναι θετικό», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν θεωρεί πως θα σκάσει με τρόπο που θα προκαλέσει προβλήματα στην οικονομία.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η αγορά ομολόγων ανταγωνίζεται τις μετοχές για την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων, ενισχύοντας τις πιέσεις στα χρηματιστήρια.

Υποχώρηση των αποδόσεων στα αμερικανικά ομόλογα

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν σε τοποθετήσεις που θεωρούνται ασφαλέστερες.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου μειώθηκε κατά 18,5 μονάδες βάσης, στο 4,961%. Η απόδοση του 30ετούς υποχώρησε κατά 15 μονάδες βάσης, ενώ εκείνη του διετούς τίτλου μειώθηκε κατά 17,5 μονάδες βάσης.

Η κίνηση αυτή αντανακλά τη στροφή προς τα κρατικά ομόλογα εν μέσω της αβεβαιότητας στις μετοχικές αγορές.

Πετρέλαιο: Άλμα 4% για το Brent στα 113 δολάρια

Σημαντική άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου, μετά από δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επεξεργάζονται σχέδια για νέες επιθέσεις κατά του Ιράν, στο πλαίσιο του περιφερειακού πολέμου που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου.

Το Brent ενισχύθηκε κατά 4% και έκλεισε στα 113,17 δολάρια το βαρέλι, στην υψηλότερη τιμή διακανονισμού από τον Μάιο.

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις πιθανές επιπτώσεις στον ενεργειακό εφοδιασμό.

Η εικόνα της εβδομάδας και τα επόμενα στοιχεία

Σε επίπεδο εβδομάδας, ο S&P 500 κατευθυνόταν προς οριακά κέρδη, μικρότερα του 0,1%, ενώ ο Nasdaq κατέγραφε απώλειες περίπου 0,5%. Αντίθετα, ο Dow Jones βρισκόταν σε τροχιά εβδομαδιαίας ανόδου 1,7%.

Στο μέτωπο των οικονομικών στοιχείων, οι επενδυτές αναμένουν την τελική μέτρηση του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, προκειμένου να αξιολογήσουν καλύτερα τις προοπτικές της αμερικανικής οικονομίας και τη διάθεση των νοικοκυριών για κατανάλωση.

Παράλληλα, η αγορά θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις γύρω από τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, τις αποτιμήσεις των τεχνολογικών εταιρειών και την πορεία των τιμών του πετρελαίου, παράγοντες που εξακολουθούν να επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα.