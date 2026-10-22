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Ισχυρές πιέσεις δέχθηκε η Wall Street στη συνεδρίαση της Πέμπτης, καθώς το κύμα ρευστοποιήσεων στους τεχνολογικούς κολοσσούς και η κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή οδήγησαν τους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες σε σημαντικές απώλειες, στρέφοντας τους επενδυτές προς την ασφάλεια των κρατικών ομολόγων.

Στο ταμπλό, ο S&P 500 κατρακύλησε σε ποσοστό 1,21% και τις 7.663 μονάδες και ο Nasdaq έκανε «βουτιά» ύψους 2,60% φτάνοντας τις 26.008 μονάδες. Ειδικά δε, για τον επιμέρους Nasdaq 100 οι απώλειες πλησίασαν το 3%, στο 2,90%, που είναι και η χειρότερη επίδοση του από τον περασμένο Ιούνιο.

Καλύτερες αντιστάσεις επέδειξε, ωστόσο, ο Dow Jones που στο φώτο φίνις κατάφερε να περάσει οριακά σε θετικό έδαφος στο +0,02% και τις ς52.867 μονάδες.

Στον αντίποδα, στην αγορά ομολόγων, η αναζήτηση ασφαλών τοποθετήσεων προκάλεσε το ισχυρότερο ράλι των αμερικανικών κρατικών ομολόγων εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο, με τη ζήτηση να υπερισχύει των ανησυχιών για την αναζωπύρωση του πληθωρισμού λόγω του ράλι των τιμών του πετρελαίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι αποδόσεις σε όλες τις διάρκειες των αμερικανικών κρατικών τίτλων σημείωσαν πτώση μεγαλύτερη των 10 μονάδων βάσης.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου διολίσθησε κατά 18 μονάδες βάσης, στο 4,961%, πέφτοντας έτσι κάτω από το όριο του 5%, ενώ πτώση 17 μονάδων σημείωσε και το 2ετές στο 4,646%. Επίσης και το 30ετές υποχώρησε στο 5,292%.

«Είναι πραγματικά ενθαρρυντικό για την αγορά επιτοκίων το γεγονός ότι τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα συμπεριφέρονται ως ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο», επεσήμανε ο Μάικλ Τσανγκ, στρατηγικός αναλυτής παραγώγων της Citigroup.

Εξάλλου, οι traders περιόρισαν τις εκτιμήσεις τους για αύξηση των επιτοκίων από τη Fed εντός του τρέχοντος έτους, με τις αγορές να προεξοφλούν πλέον πλήρως μια αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης τον Ιανουάριο, αντί για τον Δεκέμβριο.

«Τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα έχουν αναδειχθεί σε βασικούς ωφελημένους, καθώς το παγκόσμιο επενδυτικό κλίμα επιδεινώνεται», σχολίασε από την πλευρά του και ο Ίαν Λίνγκεν της BMO Capital Markets, προσθέτοντας ότι «οι τεχνολογικές μετοχές δέχθηκαν πιέσεις εξαιτίας της αναζωπύρωσης των ανησυχιών για τις αποτιμήσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης».

Πραγματικά, έπειτα από μια εντυπωσιακή ανοδική πορεία των τεχνολογικών μετοχών, οι επενδυτές έχουν γίνει πιο απαιτητικοί ως προς τις αποδείξεις ότι οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να αποφέρουν τα αναμενόμενα οικονομικά οφέλη.

Έτσι, στη σημερινή συνεδρίαση στο επίκεντρο των πιέσεων βρέθηκε η Meta Platforms, καθώς τα σχέδια της για αύξηση των κεφαλαιουχικών δαπανών αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες ότι οι τεχνολογικές επιχειρήσεις θα προσφύγουν σε μεγαλύτερο δανεισμό προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τις τεράστιες επενδύσεις τους σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Η μετοχή της Meta κατέγραψε απώλειες άνω του 8%, ενώ ο πιστωτικός κίνδυνος της εταιρείας εκτινάχθηκε σε ιστορικό υψηλό.

Ισχυρές ρευστοποιήσεις έκπληξαν και τις εταιρείες ημιαγωγών με τον PHLX Semiconductor Sector Index να κατρακυλά κατά πάνω από 7%, καταγράφοντας έτσι τη μεγαλύτερη πτώση του από τον περασμένο Ιούλιο. Ανάμεσα στις μεγάλες χαμένες η AMD, η Micron Technology και η Nvidia.

«Η σημερινή αγορά προσέφερε στους επενδυτές μια πολύ πιο βίαιη εκδοχή της αναδιάρθρωσης των χαρτοφυλακίων που έχουμε παρατηρήσει στη διάρκεια της χρονιάς», υποστήριξε ο Michael Bailey, διευθυντής ερευνών της FBB Capital Partners. «Τα αποτελέσματα της Meta έδωσαν νέα ώθηση στους απαισιόδοξους επενδυτές, προκαλώντας ένα κύμα πωλήσεων στις μετοχές που είχαν επωφεληθεί περισσότερο από την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης και μαζική μετακίνηση κεφαλαίων προς τους λιγότερο συναρπαστικούς, αλλά ελκυστικούς αμυντικούς κλάδους, όπως η υγειονομική περίθαλψη, τα καταναλωτικά αγαθά και οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας».

Σημειωτέον ότι τα αποτελέσματα της Meta σηματοδότησαν την έναρξη μιας περιόδου ανακοίνωσης οικονομικών επιδόσεων των τεχνολογικών κολοσσών, κατά την οποία το ενδιαφέρον αναμένεται να επικεντρωθεί στις ανεξέλεγκτα αυξανόμενες δαπάνες για την AI, αλλά και στις προσπάθειες των επιχειρήσεων να εξασφαλίσουν απόδοση των επενδύσεών τους.

Οι Alphabet, Microsoft και Amazon, που συγκαταλέγονται επίσης στους μεγαλύτερους επενδυτές σε κέντρα δεδομένων, πρόκειται να ανακοινώσουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα την επόμενη εβδομάδα.

«Σε ό,τι αφορά συνολικά την τεχνητή νοημοσύνη, φαίνεται πραγματικά ότι ο κλάδος έχει εισέλθει, πιθανότατα οριστικά, σε μια νέα εποχή, η οποία χαρακτηρίζεται από λιγότερο ευνοϊκές ή, τουλάχιστον, πιο επιλεκτικές κεφαλαιαγορές», ανέφεραν αναλυτές της Vital Knowledge σε ενημερωτικό τους σημείωμα.

Όπως εξήγησαν, οι επενδυτές δεν εντυπωσιάζονται πλέον στον ίδιο βαθμό από τις ανακοινώσεις τεράστιων επενδυτικών δαπανών, καθώς έχει αυξηθεί ο έλεγχος σχετικά με το πώς θα χρηματοδοτηθούν οι νέες υποδομές.

Οι αναλυτές επισήμαναν επίσης ότι υπάρχουν ανησυχίες για πιθανή νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν τις επόμενες εβδομάδες, εξέλιξη που θα μπορούσε να απειλήσει τις εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή.

Τους φόβους αυτούς ενίσχυσε εν μέρει δημοσίευμα των New York Times, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν καταρτίσει σχέδια για την επανάληψη επιθέσεων εναντίον του Ιράν μετά τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, με πιθανούς στόχους τις ενεργειακές υποδομές, τις πυρηνικές εγκαταστάσεις και το πυραυλικό οπλοστάσιο της χώρας.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν έντονα ανοδικά. Η προθεσμιακή τιμή του Brent εκτινάχθηκε κατά 4% στα 113,17 δολάρια και το αμερικανικό WTI πλησίασε και πάλι το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι.

Σε επίπεδο εταιρικών εξελίξεων, η Tesla περιόρισε τα επενδυτικά της σχέδια, καθώς οι δαπάνες του προηγούμενου τριμήνου διαμορφώθηκαν χαμηλότερα από τις προσδοκίες. Η εξέλιξη αποτέλεσε αξιοσημείωτη έκπληξη, σε ένα τρίμηνο κατά το οποίο η εταιρεία κατάφερε παράλληλα να ξεπεράσει τις εκτιμήσεις των αναλυτών για την κερδοφορία της, με αποτέλεσμα η μετοχή της να δεχτεί έντονες πιέσεις στη σημερινή συνεδρίαση.

Στις παράπλευρες απώλειες του sell-off στον κλάδο του ΑΙ συμπεριλήφθη και ο κλάδος των εταιρειών παραγωγής ενέργειας και δη, πυρηνικής ενέργειας, από τις GE Vernova και Bloom Energy έως την Vistra και την Quanta Services, καθώς στηρίζει πολλά στην εξάπλωση των data centers και άρα των αναγκών τους σε ενέργεια.

Αντιθέτως, στον κλάδο των καταναλωτικών προϊόντων, η Procter & Gamble ανακοίνωσε πωλήσεις και κέρδη υψηλότερα από τις προσδοκίες της Wall Street με αποτέλεσμα η μετοχή της να εκτιναχθεί κατά σχεδόν 6%. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η στρατηγική περιορισμένων αυξήσεων τιμών, που εφαρμόζει η εταιρεία στην οποία ανήκει μεταξύ άλλων η μάρκα Tide, έχει καταφέρει να προσελκύσει καταναλωτές με πιεσμένους προϋπολογισμούς, χωρίς να πλήξει την κερδοφορία της.

Αξιοσημείωτο και το μίνι ράλι της Lockheed Martin, μετά την ανακοίνωση της αμυντικής βιομηχανίας πως προχωρά σε αναβάθμιση των προβλέψεων της για το σύνολο του έτους, καθώς το χαρτοφυλάκιο των πυραυλικών της συστημάτων επωφελείται από την αύξηση των αμυντικών δαπανών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Άλμα άνω του 10% και για τη μετοχή της Spotify Technology, καθώς ανακοίνωσε πως οι συνδρομητές της υπηρεσίας Premium αυξήθηκαν κατά 6 εκατομμύρια το τρίτο τρίμηνο, φτάνοντας συνολικά τα 306 εκατομμύρια, ξεπερνώντας έτσι κατά πολύ τις προβλέψεις.