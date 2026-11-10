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Οι παρατεταμένοι καύσωνες παύουν να αποτελούν μεμονωμένα καιρικά φαινόμενα και εξελίσσονται σε επαναλαμβανόμενο οικονομικό κίνδυνο για την Ευρώπη, με επιπτώσεις που εκτείνονται από την παραγωγή και τις μεταφορές έως την ενέργεια, τα δημόσια οικονομικά και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα νέας ανάλυσης της Morningstar DBRS, με τίτλο «Europe’s Heatwave Challenge: From Record Heat to Recurring Risk», η οποία εξετάζει τις συνέπειες των ακραίων θερμοκρασιών και τους κινδύνους που δημιουργούν για τις ευρωπαϊκές οικονομίες.

Το καλοκαίρι του 2026 αποτέλεσε χαρακτηριστικό παράδειγμα των νέων συνθηκών, καθώς διαδοχικά κύματα καύσωνα προκάλεσαν εκτεταμένες πυρκαγιές, ξηρασίες και διαταραχές στην οικονομική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τη Morningstar DBRS, η Ευρώπη έχει θερμανθεί περισσότερο από δύο φορές ταχύτερα σε σχέση με περιοχές όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αυστραλία, όταν η μεταβολή των θερμοκρασιών συγκρίνεται με τους αντίστοιχους ιστορικούς μέσους όρους.

Το οικονομικό κόστος της ακραίας ζέστης

Οι καύσωνες, σε αντίθεση με τις πλημμύρες ή τις πυρκαγιές, δεν προκαλούν συνήθως άμεσες υλικές καταστροφές. Ωστόσο, οι οικονομικές τους συνέπειες μπορεί να είναι εξίσου σημαντικές, καθώς επηρεάζουν ταυτόχρονα πολλούς παραγωγικούς κλάδους.

Η μείωση της παραγωγικότητας της εργασίας αποτελεί έναν από τους βασικότερους μηχανισμούς μέσω των οποίων οι υψηλές θερμοκρασίες επιβαρύνουν την οικονομία.

Η έκθεση επικαλείται έρευνα του ΟΟΣΑ, σύμφωνα με την οποία δέκα επιπλέον ημέρες με θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου μειώνουν την ετήσια παραγωγικότητα των επιχειρήσεων κατά περίπου 0,3%.

Ακόμη μεγαλύτερες μπορεί να είναι οι συνέπειες στη γεωργική παραγωγή, όπου η παρατεταμένη ζέστη, σε συνδυασμό με την έλλειψη βροχοπτώσεων, περιορίζει τις αποδόσεις των καλλιεργειών και επιβαρύνει τις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Παράλληλα, οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας για ψύξη, πιέζοντας τα δίκτυα ηλεκτροδότησης και δημιουργώντας κινδύνους διακοπών στην παροχή ρεύματος.

Τα προβλήματα επεκτείνονται στις μεταφορές, καθώς η υπερθέρμανση μπορεί να προκαλέσει παραμορφώσεις στις σιδηροδρομικές γραμμές και φθορές στο οδικό δίκτυο, ενώ η άνοδος της θερμοκρασίας των υδάτων περιορίζει την αποδοτικότητα της ψύξης θερμικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Έως μία ποσοστιαία μονάδα το πλήγμα στην ανάπτυξη από την ξηρασία

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν τα ακραία κλιματικά φαινόμενα στην οικονομική ανάπτυξη.

Η Morningstar DBRS επικαλείται πρόσφατη μελέτη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), σύμφωνα με την οποία ένα επεισόδιο ακραίας ξηρασίας μπορεί να περιορίσει τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ κατά σχεδόν μία ποσοστιαία μονάδα βραχυπρόθεσμα.

Για τα ακραία κύματα καύσωνα, η αντίστοιχη εκτιμώμενη επίπτωση στην ανάπτυξη προσεγγίζει τη μισή ποσοστιαία μονάδα.

Οι επιπτώσεις της ξηρασίας εμφανίζονται εντονότερες στις οικονομίες χαμηλότερου εισοδήματος, οι οποίες διαθέτουν μικρότερες δυνατότητες χρηματοδότησης έργων προσαρμογής.

Η έκθεση επισημαίνει, πάντως, ότι ο πραγματικός οικονομικός αντίκτυπος δεν είναι ίδιος σε όλες τις χώρες και εξαρτάται από τις υφιστάμενες υποδομές, τη διάρθρωση της οικονομίας και τον βαθμό ετοιμότητας απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Γιατί η Βόρεια Ευρώπη μπορεί να πληγεί περισσότερο

Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της ανάλυσης αφορά τη γεωγραφική κατανομή του κινδύνου.

Παρότι η Νότια Ευρώπη εμφανίζει παραδοσιακά υψηλότερες θερμοκρασίες, οι οικονομικές επιπτώσεις ενός εντονότερου καύσωνα μπορεί να είναι αναλογικά μεγαλύτερες στη Βόρεια Ευρώπη.

Ο λόγος είναι ότι οι βόρειες ευρωπαϊκές χώρες έχουν αναπτύξει τις υποδομές και τα κτίριά τους με γνώμονα την προστασία από το ψύχος και όχι την αντιμετώπιση παρατεταμένων περιόδων ακραίας ζέστης.

Σε πολλές περιπτώσεις, τα κτίρια είναι σχεδιασμένα να συγκρατούν τη θερμότητα, γεγονός που αυξάνει τις ανάγκες για κλιματισμό και συνεπάγεται υψηλότερο ενεργειακό κόστος.

Επιπλέον, τα συστήματα μεταφορών, οι ενεργειακές υποδομές και οι υπηρεσίες υγείας ενδέχεται να μην έχουν την ίδια δυνατότητα ανταπόκρισης σε θερμοκρασίες που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν ασυνήθιστες.

Η Morningstar DBRS επισημαίνει ότι οι διαφορές αυτές καθιστούν την προσαρμοστικότητα των υποδομών εξίσου σημαντική με το ίδιο το ύψος της θερμοκρασίας.

Πυρκαγιές και ξηρασίες πολλαπλασιάζουν τους κινδύνους

Η ανάλυση αναδεικνύει επίσης τη στενή σχέση των καυσώνων με την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

Οι υψηλές θερμοκρασίες επιταχύνουν την απώλεια υγρασίας από τη βλάστηση, δημιουργώντας συνθήκες που ευνοούν την έναρξη και την εξάπλωση των πυρκαγιών.

Σύμφωνα με έρευνες που παραθέτει η Morningstar DBRS, το 42% της συνολικής καμένης έκτασης συνδέεται χρονικά με περιόδους καύσωνα ή με τις ημέρες που ακολουθούν αμέσως μετά.

Κατά τη διάρκεια των συγκεκριμένων περιόδων, η ημερήσια καμένη έκταση μπορεί να είναι περισσότερο από 50% μεγαλύτερη σε σχέση με τις προηγούμενες, δροσερότερες ημέρες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η διαφορά ξεπερνά το 300%.

Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στις άμεσες καταστροφές περιουσιακών στοιχείων. Η εκδήλωση μεγάλων πυρκαγιών μπορεί να προκαλέσει διακοπές στην επιχειρηματική δραστηριότητα, απώλειες στον τουρισμό και στη γεωργία, καθώς και αυξημένες δαπάνες για την αποκατάσταση των ζημιών.

Οι οικονομικοί κίνδυνοι έως το 2060

Η Morningstar DBRS εξετάζει διαφορετικά σενάρια για την εξέλιξη των φυσικών κλιματικών κινδύνων στην Ευρώπη, με χρονικό ορίζοντα έως το 2060.

Η μελέτη αναδεικνύει σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ χωρών και περιφερειών ως προς την έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, την επιβάρυνση από τον συνδυασμό ζέστης και υγρασίας, αλλά και τον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών.

Οι διαφορές αυτές σημαίνουν ότι η γεωγραφική θέση μιας επιχείρησης και η ανθεκτικότητα των υποδομών της αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία για την αξιολόγηση του οικονομικού και πιστωτικού κινδύνου.

Όπως επισημαίνει ο Κρίστιαν Άουφσατς, Managing Director European Structured Finance Ratings της Morningstar DBRS, το καλοκαίρι του 2026 κατέδειξε ότι οι καύσωνες δεν αποτελούν αποκλειστικά ζήτημα δημόσιας υγείας, αλλά έναν οικονομικό κίνδυνο αυξανόμενης σημασίας.

Η ανάλυση καταλήγει ότι, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, οι ακραίες θερμοκρασίες και οι ξηρασίες είναι πιθανό να επηρεάζουν την πραγματική ανάπτυξη των ευρωπαϊκών οικονομιών.

Σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου, η έκταση των επιπτώσεων θα εξαρτηθεί από την πορεία της κλιματικής αλλαγής, τις μελλοντικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και, κυρίως, τις επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν για την προσαρμογή των οικονομιών στις νέες συνθήκες.