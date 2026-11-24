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Πτωτικά κινείται για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση το πετρέλαιο, καθώς η συγκρατημένη αισιοδοξία για ενδεχόμενη διπλωματική διέξοδο στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν περιορίζει το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου στις τιμές, την ώρα που ενισχύονται οι ανησυχίες για υπερπροσφορά στην παγκόσμια αγορά.

Το Brent διαπραγματεύεται κοντά στα 88 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) υποχώρησε κάτω από τα 80 δολάρια, επεκτείνοντας τις απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης, όταν οι τιμές είχαν σημειώσει πτώση άνω του 3%.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται οι νέες διπλωματικές επαφές με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης, η οποία διαρκεί σχεδόν εννέα μήνες.

Σύμφωνα με το Axios, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, προκειμένου να συζητήσουν τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη.

Το Κατάρ έχει αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή στις προσπάθειες εξεύρεσης λύσης, με τις τελευταίες επαφές να ενισχύουν τις προσδοκίες ότι οι δύο πλευρές θα μπορούσαν να προχωρήσουν προς μια διαπραγματευτική συμφωνία.

Η στάση Τραμπ και η αποκλιμάκωση των τιμών

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν καταγράψει σημαντική υποχώρηση μέσα στον Νοέμβριο, καθώς ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέφυγε να προχωρήσει σε νέο κύμα στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν μετά την επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές.

Η απόφαση αυτή συνέβαλε στη μείωση των φόβων για περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης, παρότι οι εχθροπραξίες χαμηλότερης έντασης έχουν αυξηθεί.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει, πάντως, προειδοποιήσει ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να επαναλάβουν τις επιθέσεις το επόμενο έτος, εφόσον οι διπλωματικές προσπάθειες δεν καταλήξουν σε συμφωνία.

Η αγορά παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, καθώς η πιθανότητα αποκλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή περιορίζει την ανάγκη των επενδυτών να ενσωματώνουν στις τιμές υψηλό ασφάλιστρο γεωπολιτικού κινδύνου.

Αυξάνονται οι εξαγωγές παρά τις επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ

Ένας ακόμη παράγοντας που ασκεί πίεση στις τιμές είναι η αύξηση της προσφοράς πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο.

Παρά τη συνέχιση των εχθροπραξιών και τις συχνές επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, οι εξαγωγές αργού από τις χώρες της περιοχής έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Η εξέλιξη αυτή περιορίζει τους φόβους για σοβαρές διαταραχές στον παγκόσμιο εφοδιασμό, ενισχύοντας παράλληλα την εκτίμηση ότι η αγορά ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με πλεόνασμα προσφοράς.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) προβλέπει ότι η παγκόσμια αγορά πετρελαίου θα περάσει σε κατάσταση πλεονάσματος κατά το τρέχον τρίμηνο.

Την ίδια ώρα, η Goldman Sachs έχει επισημάνει τον κίνδυνο ακόμη μεγαλύτερης υπερπροσφοράς το επόμενο έτος.

Οι εκτιμήσεις αυτές εντείνουν την πίεση στις τιμές, καθώς η αυξημένη διαθεσιμότητα αργού συμπίπτει με τη σταδιακή υποχώρηση των φόβων για γενικευμένη πολεμική κλιμάκωση.

«Τόσο οι συνθήκες προσφοράς και ζήτησης όσο και οι γεωπολιτικές εξελίξεις κινούνται προς μια κατεύθυνση που ευνοεί την πτώση των τιμών», δήλωσε ο Ρόμπερτ Γιάουγκερ, επικεφαλής του τμήματος συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης ενέργειας της Mizuho Securities USA.

Τα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν

Παρά την αναθέρμανση των διπλωματικών επαφών, οι διαφορές μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης παραμένουν σημαντικές.

Η ιρανική πλευρά θέτει συγκεκριμένες προϋποθέσεις προτού προχωρήσει στο πλήρες άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Ειδικότερα, η Τεχεράνη ζητεί την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού των λιμανιών της, τη χαλάρωση των οικονομικών κυρώσεων και την αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων.

Από την πλευρά της, η Ουάσινγκτον επιμένει στην ανάγκη παραχωρήσεων που αφορούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Οι διαφορετικές αυτές απαιτήσεις δείχνουν ότι, παρά τη συγκρατημένη αισιοδοξία, η επίτευξη συμφωνίας παραμένει αβέβαιη.

Για την αγορά πετρελαίου, ωστόσο, ακόμη και η προοπτική μιας διπλωματικής προσέγγισης αρκεί προς το παρόν για να περιορίσει τις τιμές, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον αυξημένων εξαγωγών και προσδοκιών για πλεόνασμα προσφοράς.

Το επόμενο διάστημα, οι επενδυτές θα παρακολουθούν τόσο την πορεία των επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν όσο και τις πραγματικές ροές αργού από τον Περσικό Κόλπο, καθώς οι δύο αυτοί παράγοντες αναμένεται να καθορίσουν την κατεύθυνση της αγοράς.