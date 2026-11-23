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Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας επίθεσης στο Ιράν το επόμενο έτος, εφόσον οι διαπραγματεύσεις δεν οδηγήσουν σε διπλωματική διευθέτηση. Μιλώντας στο Fox News, απέδωσε την ολοένα πιο επιθετική στάση της Τεχεράνης στην εκλογική ήττα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στις ενδιάμεσες εκλογές. «Οι Ιρανοί αξιωματούχοι είναι σαν επαγγελματίες χορευτές κλακέτας», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του την Κυριακή, κατηγορώντας την Ισλαμική Δημοκρατία ότι επιχειρεί να κερδίσει χρόνο, παρατείνοντας τις έμμεσες διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι δηλώσεις του ουσιαστικά παρατείνουν το χρονοδιάγραμμα που είχε υιοθετήσει ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, στις αρχές Νοεμβρίου, όταν ο πόλεμος και η εκτίναξη των τιμών της ενέργειας συνέβαλαν στη βαριά ήττα των Ρεπουμπλικανών.

Από την έναρξη του πολέμου, τον Φεβρουάριο, ο Τραμπ έχει αλλάξει επανειλημμένα τη στάση του απέναντι στη σύγκρουση, ενώ είχε προβλέψει ότι αυτή θα τερματιζόταν σύντομα μετά τις εκλογές. Πλέον εμφανίζεται διατεθειμένος να δώσει περισσότερο χρόνο στη διπλωματία, προειδοποιώντας παράλληλα την Τεχεράνη ότι η εκλογική επιτυχία των Δημοκρατικών δεν πρόκειται να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τον πόλεμο.

«Είχα προβλέψει δύο πράγματα σχετικά με τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου», έγραψε αργότερα ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, αναφερόμενος, μεταξύ άλλων, στην εκτίμησή του ότι μια ισχυρή επίδοση των Δημοκρατικών θα ενθάρρυνε το Ιράν να υιοθετήσει πιο επιθετική στάση.

Υποστήριξε επίσης ότι την τελευταία εβδομάδα το Ιράν έχει εξαπολύσει περισσότερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους από οποιαδήποτε άλλη περίοδο μετά την έναρξη του πολέμου, προσθέτοντας ότι «όλα έχουν καταρριφθεί».

Κλιμάκωση των επιθέσεων στον Περσικό Κόλπο

Τις τελευταίες εβδομάδες, το Ιράν έχει εντείνει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, ενώ έχει στοχοποιήσει αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ. Το Σάββατο, ιρανικό πλήγμα σε βιομηχανική εγκατάσταση στο Μπαχρέιν είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ανθρώπων, εκ των οποίων ο ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι αραβικές χώρες του Περσικού Κόλπου πιέζουν τον Τραμπ να τερματίσει τη σύγκρουση χωρίς να καταφύγει σε έναν νέο γύρο γενικευμένων εχθροπραξιών, καθώς κατά τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου είχαν βρεθεί στο στόχαστρο χιλιάδων ιρανικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Διπλωματικές επαφές με το Κατάρ – Αγκάθι το πυρηνικό πρόγραμμα

Ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπαντί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται σε συνομιλίες με το Κατάρ, το οποίο έχει αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο, προκειμένου να διερευνηθεί μια διπλωματική διέξοδος για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Σάββατο το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, οι επαφές πραγματοποιούνται μετά την επίσκεψη αντιπροσωπείας του Κατάρ στην Τεχεράνη.

Ο Ιρανός αξιωματούχος ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι το εμπλουτισμένο πυρηνικό υλικό του Ιράν δεν μπορεί να μεταφερθεί εκτός της χώρας στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης συμφωνίας. Το συγκεκριμένο ζήτημα βρίσκεται στον πυρήνα της αντιπαράθεσης με τις ΗΠΑ. Η τοποθέτηση αυτή αναδεικνύει το σημαντικό χάσμα που εξακολουθεί να χωρίζει τις δύο πλευρές σε κρίσιμα ζητήματα.

Το Ιράν ζητεί από την Ουάσιγκτον να τερματίσει τον ναυτικό αποκλεισμό και να δεσμευτεί για χαλάρωση των κυρώσεων και αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων, προτού ξεκινήσουν πιο επίσημες διαπραγματεύσεις. Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ απαιτούν από την Τεχεράνη να αποδεχθεί πρόσθετους περιορισμούς στο πυρηνικό της πρόγραμμα.

Ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός επιδεινώνει την οικονομική κρίση στο Ιράν, εμποδίζοντας τις εξαγωγές πετρελαίου και τις εισαγωγές ορισμένων βασικών αγαθών, την ώρα που ο πληθωρισμός έχει επιταχυνθεί σε επίπεδα κοντά στο 90%.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με το κράτος αφήνουν να εννοηθεί ότι η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να αυξήσει τον αριθμό των πλοίων που καταφέρνουν να διασχίσουν τον αποκλεισμό. «Το ότι το Ιράν δεν πρόκειται να ανεχθεί έναν μακροχρόνιο ναυτικό αποκλεισμό και ότι ασφαλώς θα τον σπάσει είναι δεδομένο, κάτι που έχει επανειλημμένα διατυπωθεί από επίσημους στρατιωτικούς και πολιτικούς αξιωματούχους», ανέφερε την Κυριακή το πρακτορείο Tasnim.

Στη συνέντευξή του στο Fox News, ο Τραμπ προειδοποίησε για τις συνέπειες που θα αντιμετωπίσουν τα ιρανικά πλοία εάν επιχειρήσουν να αμφισβητήσουν τον αποκλεισμό. «Ελπίζω να το κάνουν. Θα καταλήξουν όλα στον βυθό της θάλασσας, όπως και ο υπόλοιπος στόλος τους», δήλωσε χαρακτηριστικά.