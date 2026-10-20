Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε πτωτική τροχιά κινούνται την Τρίτη οι ασιατικές αγορές, καθώς οι ανησυχίες για τη χρηματοδότηση και την πραγματική κερδοφορία της επενδυτικής έκρηξης στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) επανέρχονται στο προσκήνιο, ασκώντας ισχυρές πιέσεις στις τεχνολογικές μετοχές.

Παρά τη χθεσινή ανάκαμψη της Wall Street, όπου οι αμερικανικές εταιρείες ημιαγωγών ανέκτησαν μέρος των πρόσφατων απωλειών τους, οι επενδυτές στην Ασία εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί, ενόψει μιας ιδιαίτερα κρίσιμης εβδομάδας εταιρικών αποτελεσμάτων.

Η Νότια Κορέα βρέθηκε στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων, με τον δείκτη Kospi να υποχωρεί κατά 2,5%, καθώς οι μεγάλες εταιρείες παραγωγής μικροτσίπ δέχονται νέες πιέσεις.

Στο κόκκινο οι ασιατικοί δείκτες – Πτώση 2,5% στον Kospi

Ο ευρύτερος δείκτης MSCI Asia Pacific υποχώρησε κατά 0,8%, αποτυπώνοντας το αρνητικό κλίμα στις περισσότερες μεγάλες χρηματιστηριακές αγορές της περιοχής.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 κατέγραψε απώλειες 0,5%, ενώ στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng υποχώρησε κατά 1%.

Στην ηπειρωτική Κίνα, ο CSI 300 σημείωσε πτώση 0,3%, με τον Shanghai Composite να παραμένει σχεδόν αμετάβλητος.

Η εικόνα αυτή έρχεται σε αντίθεση με τη χθεσινή συνεδρίαση στη Wall Street, όπου ο Nasdaq 100 ενισχύθηκε κατά 1,2% και ο S&P 500 κέρδισε 0,4%.

Ο δείκτης ημιαγωγών Philadelphia Semiconductor Index σημείωσε άνοδο 1,6%, τερματίζοντας ένα σερί οκτώ πτωτικών συνεδριάσεων, το μεγαλύτερο από το 2008.

Παράλληλα, ο Nasdaq 100 άρχισε να ανακάμπτει από τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοσή του μετά την αναταραχή που είχαν προκαλέσει οι δασμοί τον Απρίλιο του 2025.

Στις ασιατικές συναλλαγές, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100 ενισχύονταν οριακά κατά 0,1%, ενώ εκείνα του S&P 500 κατέγραφαν άνοδο 0,2%.

SK Hynix και Samsung στο στόχαστρο – Οι φόβοι για την τεχνητή νοημοσύνη

Οι μεγαλύτερες πιέσεις καταγράφηκαν στη Νότια Κορέα, μία από τις αγορές που έχουν επωφεληθεί σημαντικά από την αύξηση των επενδύσεων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Η μετοχή της SK Hynix υποχώρησε κατά 3,5%, κινούμενη προς το χαμηλότερο επίπεδο κλεισίματος από τον Απρίλιο.

Η Samsung Electronics κατέγραψε απώλειες 1,8%, ενώ στην Ιαπωνία η Kioxia υποχώρησε κατά 1,6%, η TDK κατά 1,5% και η Murata Manufacturing κατά 0,7%.

Στην Ταϊβάν, η Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) σημείωσε πτώση 0,4% και η Largan Precision έχασε 0,7%.

Αντίθετα, η Foxconn ενισχύθηκε κατά 1,1%, ενώ η LG Innotek υποχώρησε κατά 2,4%.

Το βασικό ερώτημα που απασχολεί τις αγορές είναι κατά πόσο οι τεράστιες επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων, υπολογιστική ισχύ και προηγμένους ημιαγωγούς θα μπορέσουν να μεταφραστούν σε αντίστοιχη αύξηση εσόδων και κερδών.

Η αβεβαιότητα γύρω από την απόδοση των επενδύσεων στην AI έχει οδηγήσει σε αυξημένη μεταβλητότητα τις μετοχές που συνδέονται με τον συγκεκριμένο κλάδο.

Elice Group: Βουτιά έως 33% στην πρεμιέρα

Ένα ακόμη αρνητικό μήνυμα για τον επενδυτικό ενθουσιασμό γύρω από την AI ήρθε από τη χρηματιστηριακή πρεμιέρα της νοτιοκορεατικής Elice Group, εταιρείας που δραστηριοποιείται στις υποδομές κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης.

Η μετοχή άνοιξε 16% χαμηλότερα από την τιμή της αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO), ενώ στη συνέχεια οι απώλειες διευρύνθηκαν έως και στο 33%.

Η έντονα αρνητική έναρξη των συναλλαγών ενίσχυσε τον προβληματισμό σχετικά με τις αποτιμήσεις των εταιρειών που συνδέονται με την ανάπτυξη υποδομών AI.

Κίνα: Αμετάβλητα τα επιτόκια για 17ο συνεχόμενο μήνα

Στην Κίνα, η κεντρική τράπεζα διατήρησε αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια αναφοράς, καθώς τα ισχυρότερα από τις προβλέψεις στοιχεία ανάπτυξης του τρίτου τριμήνου περιόρισαν την ανάγκη άμεσης νομισματικής χαλάρωσης.

Η People’s Bank of China διατήρησε το μονοετές βασικό επιτόκιο δανεισμού (Loan Prime Rate) στο 3% και το αντίστοιχο πενταετές στο 3,5%.

Πρόκειται για τον 17ο συνεχόμενο μήνα χωρίς μεταβολή των συγκεκριμένων επιτοκίων.

Η απόφαση δεν προσφέρει πρόσθετη ελάφρυνση στο κόστος δανεισμού για επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Παράλληλα, η κινεζική κεντρική τράπεζα εξετάζει το ενδεχόμενο να αντικαταστήσει το επταήμερο επιτόκιο αντίστροφων συμφωνιών επαναγοράς με το επιτόκιο μίας ημέρας ως βασικό σημείο αναφοράς της νομισματικής πολιτικής της, επιδιώκοντας αποτελεσματικότερη μετάδοση των αποφάσεών της στην οικονομία.

Απώλειες στην Αυστραλία – Ισχυρή ανάκαμψη στην Ινδονησία

Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 0,8%, με τη μετοχή της National Australia Bank να χάνει περίπου 3%, έπειτα από ανακοίνωση για δαπάνες αναδιάρθρωσης και περικοπές θέσεων εργασίας.

Στη Νέα Ζηλανδία, ο NZX 50 σημείωσε πτώση 0,4%, ενώ στη Σιγκαπούρη ο Straits Times Index υποχώρησε επίσης κατά 0,4%.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του ινδικού Nifty 50 κατέγραφαν απώλειες 1%.

Αντίθετα, ο Jakarta Composite της Ινδονησίας ανέκαμψε κατά 2,3%, μετά την πτώση άνω του 11% που είχε καταγραφεί την προηγούμενη εβδομάδα, στη μεγαλύτερη ημερήσια υποχώρηση από τον Ιανουάριο του 1998.

Οι επενδυτές εξακολουθούν να αξιολογούν την προειδοποίηση της MSCI ότι η Ινδονησία θα μπορούσε να χάσει το καθεστώς αναδυόμενης αγοράς, εξέλιξη που ενδέχεται να προκαλέσει περαιτέρω εκροές ξένων κεφαλαίων.

Meta, Netflix και Tesla: Η εβδομάδα που θα δοκιμάσει τις αποτιμήσεις της AI

Το επενδυτικό ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο πυκνό πρόγραμμα εταιρικών αποτελεσμάτων, που αναμένεται να προσφέρει σημαντικές ενδείξεις για την πορεία της τεχνολογικής βιομηχανίας.

Την Τρίτη αναμένεται να ανακοινώσει αποτελέσματα η Netflix, ενώ την Τετάρτη ακολουθούν οι Meta Platforms, Tesla και IBM.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που παρατίθεται, αποτελέσματα αναμένεται να παρουσιάσει την Τρίτη και η SpaceX.

Στις εταιρείες που βρίσκονται επίσης στο επίκεντρο αυτή την εβδομάδα περιλαμβάνονται οι Lam Research, Texas Instruments, Procter & Gamble, General Motors και GE Aerospace.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στα αποτελέσματα της Meta, καθώς οι επενδυτές θα εξετάσουν τις προβλέψεις για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες και τα επενδυτικά σχέδια που συνδέονται με τις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Οι ανακοινώσεις θα αποτελέσουν κρίσιμο τεστ για το κατά πόσο οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες μπορούν να δικαιολογήσουν το ύψος των επενδύσεών τους.

Fed: Χωρίς βιασύνη για νέες αυξήσεις επιτοκίων

Στο μέτωπο της νομισματικής πολιτικής, οι πρόσφατες δηλώσεις αξιωματούχων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ υποδηλώνουν ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη βιασύνη για νέα αύξηση των επιτοκίων.

Ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, εξέφρασε την Παρασκευή αισιοδοξία για την ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας, χωρίς ωστόσο να δώσει σαφείς ενδείξεις για το αν και πότε θα μπορούσε να χρειαστεί περαιτέρω νομισματική σύσφιγξη.

Η στάση αυτή αποτελεί έναν πρόσθετο παράγοντα που παρακολουθούν οι επενδυτές, καθώς το κόστος χρηματοδότησης επηρεάζει ιδιαίτερα τις εταιρείες που πραγματοποιούν μεγάλες επενδύσεις σε τεχνολογικές υποδομές.

Πετρέλαιο και Ρωσία: Νέα αβεβαιότητα για τις αμερικανικές κυρώσεις

Στο μεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου επανήλθαν σε ανοδική τροχιά την Τρίτη, καθώς οι αγορές σταθμίζουν τους γεωπολιτικούς κινδύνους στη Μέση Ανατολή και την αβεβαιότητα γύρω από ενδεχόμενη χαλάρωση των αμερικανικών περιορισμών στη ρωσική ενέργεια.

Εκτελεστικό διάταγμα που εξέδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, το βράδυ της Παρασκευής προβλέπει την άρση βασικών κυρώσεων και δασμών που σχετίζονται με τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων επιβαρύνσεων σε ρωσικά προϊόντα και κυρώσεων για την αγορά ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ωστόσο, ο Τραμπ δήλωσε αργότερα ότι δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ανέφερε ότι η αμερικανική κυβέρνηση ενδέχεται να χρειαστεί έως και 60 ημέρες για να αξιολογήσει τις οικονομικές επιπτώσεις.

Η αβεβαιότητα αυτή προστίθεται στους ήδη αυξημένους γεωπολιτικούς κινδύνους που επηρεάζουν τις διεθνείς αγορές ενέργειας.