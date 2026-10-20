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Οι τράπεζες επανασχεδιάζουν τις ψηφιακές υπηρεσίες τους, οι εταιρείες τεχνολογίας διεκδικούν μεγαλύτερο μερίδιο στις πληρωμές και η Τεχνητή Νοημοσύνη βρίσκει εφαρμογές από την εξυπηρέτηση πελατών μέχρι την ανίχνευση απάτης. Την ίδια στιγμή, οι νεοφυείς επιχειρήσεις αναζητούν χρηματοδότηση και πρόσβαση σε διεθνείς αγορές, ενώ η εξάπλωση των κρυπτονομισμάτων και των νέων επενδυτικών προϊόντων θέτει πρόσθετα ζητήματα εποπτείας.

Αυτές οι εξελίξεις βρίσκονται στο επίκεντρο του Fintech Athens 5.0 – Accelerating Growth, που θα πραγματοποιηθεί στις 29 και 30 Οκτωβρίου 2026 στην Αθήνα, με εκπροσώπους τραπεζών, τεχνολογικών εταιρειών, πανεπιστημίων, επενδυτικών οργανισμών και νεοφυών επιχειρήσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η ατζέντα της φετινής διοργάνωσης, με κεντρικό θέμα την «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης», αναδεικνύει πέντε βασικές τάσεις στον χρηματοοικονομικό τομέα.

1. Οι τράπεζες αλλάζουν ρόλο

Οι τράπεζες δεν ανταγωνίζονται πλέον μόνο άλλες τράπεζες. Εταιρείες πληρωμών και τεχνολογικές πλατφόρμες προσφέρουν υπηρεσίες που μέχρι πρόσφατα αποτελούσαν σχεδόν αποκλειστικό πεδίο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Η συζήτηση στο Fintech Athens 5.0 επικεντρώνεται στη συνεργασία τραπεζών και εταιρειών τεχνολογίας, στην ανάπτυξη νέων ψηφιακών προϊόντων και στις αλλαγές που απαιτούνται στα παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα. Στο επίκεντρο βρίσκεται η δυνατότητα αξιοποίησης της τεχνολογίας για ταχύτερες συναλλαγές, ευκολότερη πρόσβαση σε υπηρεσίες και καλύτερη εξυπηρέτηση ιδιωτών και επιχειρήσεων.

2. Η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποκτά ολοένα περισσότερες εφαρμογές στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, από την αυτοματοποίηση διαδικασιών και την ανάλυση δεδομένων μέχρι την αξιολόγηση κινδύνων και την πρόληψη της απάτης. Η αξιοποίησή της συνδέεται επίσης με τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και του δημόσιου τομέα, δύο ακόμη πεδία που περιλαμβάνονται στη θεματολογία της διοργάνωσης. Παράλληλα, τίθενται ζητήματα προστασίας δεδομένων, διαφάνειας των αυτοματοποιημένων αποφάσεων και εποπτείας των νέων εφαρμογών. Το ρυθμιστικό πλαίσιο καλείται να ακολουθήσει την ταχύτητα των τεχνολογικών εξελίξεων.

3. Το μέλλον των πληρωμών και των χρηματοπιστωτικών αγορών

Οι άμεσες πληρωμές, οι συναλλαγές μέσω κινητών συσκευών και οι ψηφιακές χρηματοοικονομικές εφαρμογές αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο πολίτες και επιχειρήσεις διαχειρίζονται τα χρήματά τους. Στην ατζέντα περιλαμβάνονται επίσης τα κρυπτονομίσματα, οι αγορές προβλέψεων και τα νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Πρόκειται για δραστηριότητες που δημιουργούν ευκαιρίες για νέες υπηρεσίες, αλλά και ερωτήματα σχετικά με την προστασία των επενδυτών, τη διαχείριση κινδύνων και την εποπτεία των συναλλαγών. Η παρουσία τραπεζών, παρόχων πληρωμών και εταιρειών τεχνολογίας επιτρέπει την εξέταση αυτών των ζητημάτων από διαφορετικές πλευρές της αγοράς.

4. Νεοφυείς επιχειρήσεις και πρόσβαση σε επενδύσεις

Η πρόσβαση σε κεφάλαια αποτελεί βασική προϋπόθεση για τις fintech επιχειρήσεις που επιδιώκουν να αναπτύξουν τα προϊόντα τους και να επεκταθούν εκτός Ελλάδας. Το συνέδριο φέρνει σε επαφή εκπροσώπους της νεοφυούς επιχειρηματικότητας με επενδυτικούς οργανισμούς και διεθνή δίκτυα, δίνοντας έμφαση στις δυνατότητες χρηματοδότησης και επιχειρηματικών συνεργασιών. Ξεχωριστή θέση έχουν οι ειδικές ενότητες για τη Γαλλία και τη Γερμανία, με στόχο τη διασύνδεση του ελληνικού fintech οικοσυστήματος με δύο σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές.

5. Οι νέες δεξιότητες και τα επαγγέλματα του αύριο

Η ανάπτυξη των χρηματοοικονομικών τεχνολογιών αυξάνει τη ζήτηση για επαγγελματίες με γνώσεις στην ανάλυση δεδομένων, την Τεχνητή Νοημοσύνη, την κυβερνοασφάλεια και την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών. Η σύνδεση της πανεπιστημιακής έρευνας με τις επιχειρήσεις, η εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες και η επανειδίκευση των εργαζομένων αποτελούν βασικά θέματα της διοργάνωσης. Η συζήτηση αφορά τόσο την προετοιμασία νέων επιστημόνων για την αγορά εργασίας όσο και την προσαρμογή των υφιστάμενων επαγγελματιών στις τεχνολογικές αλλαγές του τραπεζικού κλάδου.

Η Αθήνα σημείο συνάντησης της διεθνούς κοινότητας fintech

Το Fintech Athens 5.0 θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου στη Μεγάλη Αίθουσα των Προπυλαίων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου στο Παλαιό Χρηματιστήριο Αθηνών της Εθνικής Τράπεζας, στην οδό Πεσματζόγλου 1. Για εγγραφές οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την σελίδα https://fintechathens2026.nbgevents.gr/forms/5

Την έναρξη του συνεδρίου θα πραγματοποιήσει ο αντιπρύτανης του ΕΚΠΑ Αριστείδης Σαμίτας, ενώ χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο πρύτανης Γεράσιμος Σιάσος, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ο αντιπρύτανης του ΟΠΑ Λεωνίδας Δουκάκης και ο πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας Γκίκας Χαρδούβελης.

Το Greek Fintech Hub είναι μια πρωτοβουλία στην οποία συμμετέχουν η Εθνική Τράπεζα, η Endeavor Greece, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ίδρυμα Ωνάση και το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος. Την πρωτοβουλία υποστηρίζουν η Amazon Web Services, η Mastercard και το Πάντειο Πανεπιστήμιο.