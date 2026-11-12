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Την απομάκρυνση του Τζένσεν Χουάνγκ από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο του αμερικανικού τεχνολογικού κολοσσού, στον απόηχο των αποκαλύψεων για δύο εξωσυζυγικές σχέσεις του, η μία εκ των οποίων συνδέεται με γυναίκα που οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών φέρονται να θεωρούν ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Η απόφαση σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για την εταιρεία των 4,2 τρισ. δολαρίων, καθώς ο 63χρονος επιχειρηματίας υπήρξε συνιδρυτής της Nvidia και ο μοναδικός διευθύνων σύμβουλός της από την ίδρυσή της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, καθήκοντα προσωρινής διευθύνουσας συμβούλου αναλαμβάνει η Κολέτ Κρες, η οποία κατέχει σήμερα τις θέσεις της εκτελεστικής αντιπροέδρου και οικονομικής διευθύντριας (CFO).

Η Κρες θα διατηρήσει παράλληλα τις υφιστάμενες αρμοδιότητές της μέχρι να επιλεγεί ο μόνιμος διάδοχος του Χουάνγκ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της NVIDIA ξεκινά διαδικασία αναζήτησης νέου CEO, εξετάζοντας τόσο εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς υποψηφίους.

Υπενθυμίζεται ότι η κρίση κορυφώθηκε μετά τη νέα αποκάλυψη των New York Times, σύμφωνα με την οποία ο Χουάνγκ είχε διατηρήσει σχέση με την Κίμπερλι Πάουελ, αντιπρόεδρο του τομέα υγείας της Nvidia και υψηλόβαθμο στέλεχος που υπαγόταν απευθείας στον ίδιο.

Η πληροφορία προκάλεσε έκτακτη κινητοποίηση στο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο πραγματοποίησε επείγουσες διαβουλεύσεις το βράδυ της Τετάρτης.

Η νέα υπόθεση ήρθε να προστεθεί στις ήδη σοβαρές ανησυχίες για τη σχέση του Χουάνγκ με την Άλις Χουάνγκ, στέλεχος εταιρείας-πελάτη της Nvidia στη Σιγκαπούρη, η οποία φέρεται να βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Η έκτακτη συνεδρίαση και η αναζήτηση διαδόχου

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia βρέθηκε αντιμέτωπο με τη δυσκολότερη απόφαση στην ιστορία της εταιρείας, καθώς οι αποκαλύψεις δημιούργησαν ερωτήματα τόσο για τη συμπεριφορά του διευθύνοντος συμβούλου όσο και για την εταιρική διακυβέρνηση και την προστασία ευαίσθητων τεχνολογικών πληροφοριών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν μεταδώσει τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, οι διοικητικοί σύμβουλοι εξέταζαν τις επιλογές τους ήδη από την Κυριακή, όταν ο Χουάνγκ παραδέχθηκε δημόσια ότι είχε απατήσει τη σύζυγό του.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε την Τετάρτη, μετά τη δημοσιοποίηση της δεύτερης εξωσυζυγικής σχέσης.

Η διοίκηση είχε ήδη αναθέσει σε πρώην ομοσπονδιακό εισαγγελέα τη διερεύνηση της υπόθεσης που αφορούσε στη γυναίκα την οποία οι αμερικανικές αρχές υποπτεύονται για σχέσεις με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, το διοικητικό συμβούλιο είχε ξεκινήσει συνεργασία με εξωτερική εταιρεία για τον εντοπισμό πιθανών διαδόχων του Χουάνγκ.

Στις επιλογές που εξετάζονταν περιλαμβανόταν και ο ορισμός προσωρινού διευθύνοντος συμβούλου, έως ότου ολοκληρωθεί η αναζήτηση μόνιμου επικεφαλής.

Η διαδικασία είναι ιδιαίτερα σύνθετη, καθώς η Nvidia δεν είχε παρουσιάσει στις ετήσιες εκθέσεις και στα έγγραφα εταιρικής διακυβέρνησης συγκεκριμένο σχέδιο διαδοχής του ιδρυτή της, ακόμη και για την περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Ενδεικτικό της εξαιρετικά ισχυρής θέσης του Χουάνγκ ήταν και το γεγονός ότι το διοικητικό συμβούλιο δεν διέθετε πρόεδρο, μια ασυνήθιστη δομή για εταιρεία αυτού του μεγέθους.

Η δεύτερη γυναίκα: Ποια είναι η Κίμπερλι Πάουελ

Καθοριστική για την κλιμάκωση της κρίσης υπήρξε η αποκάλυψη της σχέσης του Χουάνγκ με την Κίμπερλι Πάουελ, αντιπρόεδρο του τομέα υγείας της Nvidia.

Η Πάουελ εργάζεται στην εταιρεία για περισσότερα από 18 χρόνια και συγκαταλέγεται στα πλέον αναγνωρίσιμα στελέχη της, έχοντας σημαντική δημόσια παρουσία σε δραστηριότητες που συνδέονται με τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στην υγειονομική περίθαλψη.

Σύμφωνα με τους New York Times, που επικαλέστηκαν πρόσωπα τα οποία είχαν εργαστεί στη Nvidia, η Πάουελ είχε διατηρήσει προσωπική σχέση με τον Χουάνγκ.

Το στοιχείο που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση είναι ότι η Πάουελ βρισκόταν στην άμεση διοικητική ιεραρχία του CEO.

Έτσι, πέρα από την προσωπική διάσταση, προέκυψαν ερωτήματα για πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων και για την τήρηση των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης.

Η Πάουελ δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί για σχολιασμό από τους Financial Times.

Ποιοι είναι οι 10 άνθρωποι που αποφάσισαν για το μέλλον του Χουάνγκ

Πίσω από την κρίσιμη απόφαση για την ηγεσία της Nvidia βρίσκονται δέκα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, με διαδρομές που εκτείνονται από τη Silicon Valley και τη Wall Street έως τη νομική επιστήμη, την ακαδημαϊκή έρευνα και τη διοίκηση πολυεθνικών επιχειρήσεων. Ανάμεσά τους βρίσκονται επενδυτές που στήριξαν τη Nvidia από τα πρώτα της βήματα, αλλά και στελέχη που εντάχθηκαν τα τελευταία χρόνια, φέρνοντας διαφορετική εμπειρία στην εταιρική διακυβέρνηση.

Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος του Στίβεν Νιλ, μέλους του ΔΣ από το 2019, ο οποίος διαθέτει πολυετή νομική εμπειρία και είναι επίτιμος πρόεδρος και ανώτερος νομικός σύμβουλος της Cooley, της δικηγορικής εταιρείας που συνεργάζεται επί χρόνια με τη Nvidia.

Στους παλαιότερους συμβούλους συγκαταλέγονται ο Τεντς Κοξ και ο Χάρβεϊ Τζόουνς, οι οποίοι συμμετέχουν στο ΔΣ από το 1993. Ο πρώτος υπήρξε από τους αρχικούς επενδυτές της εταιρείας και διετέλεσε επικεφαλής της Sutter Hill Ventures, ενώ ο δεύτερος έχει διατελέσει διευθύνων σύμβουλος της Synopsys και δραστηριοποιείται σήμερα στην Square Wave Ventures.

Ισχυρή παρουσία έχει επίσης ο Μαρκ Στίβενς, πρώην διαχειριστικός εταίρος της Sequoia Capital και πρώιμος επενδυτής της Nvidia, ο οποίος υπηρέτησε στο ΔΣ από το 1993 έως το 2006 και επέστρεψε το 2008. Στην ομάδα των έμπειρων επενδυτών ανήκει και ο Μπρουκ Σίγουελ, μέλος από το 1997 και εταίρος της New Enterprise Associates, με προηγούμενη θητεία σε τεχνολογικές εταιρείες όπως η Synopsys.

Από τον ακαδημαϊκό χώρο προέρχεται ο Τζον Νταμπίρι, καθηγητής Αεροναυπηγικής και Μηχανολογίας στο Caltech, ο οποίος εντάχθηκε στο ΔΣ το 2020. Έχει τιμηθεί με το Εθνικό Μετάλλιο Επιστημών των ΗΠΑ και έχει διακριθεί για την έρευνά του, μεταξύ άλλων, στη μαθηματική μοντελοποίηση της κίνησης των μεδουσών.

Σημαντική εμπειρία στη διοίκηση και στο μάρκετινγκ διαθέτει η Ντον Χάντσον, μέλος από το 2013, η οποία είχε διατελέσει επικεφαλής μάρκετινγκ του NFL και διευθύνουσα σύμβουλος της Pepsi-Cola North America. Αντίστοιχα, η Μελίσα Λόρα, που εντάχθηκε το 2023, έχει υπηρετήσει ως πρόεδρος της Taco Bell International, με τον Χουάνγκ να έχει επισημάνει κατά τον διορισμό της τη χρηματοοικονομική της εμπειρία.

Στο ΔΣ συμμετέχει επίσης από το 2020 η Άαρτι Σαχ, με 27ετή πορεία στη φαρμακοβιομηχανία Eli Lilly, όπου διετέλεσε ανώτερη αντιπρόεδρος και επικεφαλής πληροφοριακών και ψηφιακών συστημάτων. Διαθέτει διδακτορικό στην εφαρμοσμένη στατιστική.

Το νεότερο μέλος είναι η Σουζάν Νόρα Τζόνσον, η οποία εντάχθηκε τον Ιούλιο, έχοντας προηγουμένως συμπληρώσει 21 χρόνια στη Goldman Sachs, όπου έφθασε έως τη θέση της αντιπροέδρου. Η εμπειρία της καλύπτει τα χρηματοοικονομικά, την τεχνολογία, την υγειονομική περίθαλψη και τη δημόσια πολιτική.

Η Άλις Χουάνγκ και οι υποψίες κινεζικής κατασκοπείας

Η πρώτη υπόθεση που προκάλεσε την κρίση αφορούσε στην Άλις Χουάνγκ, στέλεχος της Megaspeed International, εταιρείας με έδρα τη Σιγκαπούρη που δραστηριοποιείται στον κλάδο των κέντρων δεδομένων και συγκαταλέγεται στους σημαντικούς πελάτες της Nvidia στη Νοτιοανατολική Ασία.

Η Megaspeed προέκυψε από κινεζική επιχείρηση ηλεκτρονικών παιχνιδιών και έχει βρεθεί στο επίκεντρο αμερικανικής έρευνας σχετικά με ενδεχόμενη παράνομη διακίνηση προηγμένων ημιαγωγών.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των Financial Times και των New York Times, αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι η Άλις Χουάνγκ είχε στρατολογηθεί από το κινεζικό υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας, την υπηρεσία που είναι αρμόδια για δραστηριότητες πληροφοριών και αντικατασκοπείας.

Οι σχετικές πληροφορίες δημιούργησαν ανησυχίες για το ενδεχόμενο πρόσβασης σε εμπορικά μυστικά και ευαίσθητες πληροφορίες της Nvidia.

Ωστόσο, δεν έχει αποδειχθεί ότι η συγκεκριμένη γυναίκα απέσπασε τεχνολογικά μυστικά ή ότι ο Τζένσεν Χουάνγκ γνώριζε οποιαδήποτε ενδεχόμενη κατασκοπευτική δραστηριότητα.

Η Nvidia και η Megaspeed έχουν αρνηθεί οποιαδήποτε παρανομία, ενώ η κινεζική κυβέρνηση έχει απορρίψει τους ισχυρισμούς περί κατασκοπείας.

Η υπόθεση έφτασε μέχρι τον Τραμπ και το Κογκρέσο

Οι αποκαλύψεις προκάλεσαν πολιτικές αντιδράσεις στην Ουάσιγκτον, λόγω της στρατηγικής σημασίας της Nvidia για την αμερικανική βιομηχανία τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι το FBI διερευνά την υπόθεση, εκφράζοντας παράλληλα την προσωπική του στήριξη στον Χουάνγκ.

Τον χαρακτήρισε «άνθρωπο υψηλής ποιότητας», επιχειρώντας να υποβαθμίσει τη σημασία των αποκαλύψεων.

Ο Τραμπ και ο Χουάνγκ είχαν αναπτύξει στενή σχέση μετά την επιστροφή του Ρεπουμπλικανού στον Λευκό Οίκο, με τον επικεφαλής της Nvidia να αποκτά σημαντική επιρροή στη διαμόρφωση της αμερικανικής πολιτικής για την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Χουάνγκ είχε επίσης ασκήσει πιέσεις ώστε να επιτραπεί στις αμερικανικές εταιρείες να εξάγουν πιο προηγμένους επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα, ένα από τα πλέον ευαίσθητα ζητήματα στις εμπορικές και τεχνολογικές σχέσεις Ουάσιγκτον και Πεκίνου.

Οι εξελίξεις κινητοποίησαν τόσο Δημοκρατικούς όσο και Ρεπουμπλικανούς νομοθέτες, οι οποίοι ζήτησαν διερεύνηση της υπόθεσης.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η παρέμβαση των Δημοκρατικών γερουσιαστών Ελίζαμπεθ Γουόρεν και Κρις Κουνς.

Οι δύο γερουσιαστές ζήτησαν από τρία κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ να διατηρήσουν όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με τις εξαγωγές προηγμένων επεξεργαστών της Nvidia προς την Κίνα.

Τα αιτήματα απευθύνθηκαν στον υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ, στον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και στον προσωπάρχη του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ.

Η πρωτοβουλία αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς από τον Ιανουάριο η Γουόρεν και ο Κουνς αναμένεται να αναλάβουν την προεδρία των επιτροπών Τραπεζικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, αντίστοιχα.

Aναταραχή στις χρηματοπιστωτικές αγορές

Η κρίση προκάλεσε άμεση αναταραχή στις χρηματοπιστωτικές αγορές, η οποία αντανακλά τον καθοριστικό ρόλο της Nvidia στις αμερικανικές αγορές, αλλά και τη στενή σύνδεση της επιχειρηματικής της ταυτότητας με τον ιδρυτή της.

Με χρηματιστηριακή αξία περίπου 4,2 τρισ. δολαρίων, η Nvidia βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας επενδυτικής έκρηξης γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι επεξεργαστές της αποτελούν βασική υποδομή για την εκπαίδευση και τη λειτουργία προηγμένων μοντέλων AI από εταιρείες όπως η OpenAI και η Anthropic.

Παράλληλα, η Nvidia έχει εξελιχθεί σε κεντρικό χρηματοδότη του οικοσυστήματος τεχνητής νοημοσύνης, πραγματοποιώντας σημαντικές επενδύσεις σε εταιρείες του κλάδου και συμμετέχοντας σε σύνθετες επιχειρηματικές συμφωνίες.

Η αλλαγή ηγεσίας δημιουργεί συνεπώς ερωτήματα που εκτείνονται πολύ πέρα από την ίδια την εταιρεία.

Ο άνθρωπος πίσω από την άνοδο 700.000% της Nvidia

Ο Τζένσεν Χουάνγκ υπήρξε ο βασικός αρχιτέκτονας της μεταμόρφωσης της Nvidia από κατασκευαστή επεξεργαστών γραφικών σε κυρίαρχη δύναμη της παγκόσμιας βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης.

Κατά τη διάρκεια της ηγεσίας του, η μετοχή της εταιρείας σημείωσε άνοδο που ξεπέρασε το 700.000%, καθιστώντας τη Nvidia μία από τις μεγαλύτερες εισηγμένες επιχειρήσεις στον κόσμο.

Ο Χουάνγκ δεν περιορίστηκε στη διαχείριση της παραγωγής ημιαγωγών.

Αναδείχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους διαπραγματευτές επιχειρηματικών συμφωνιών στον κλάδο της AI, αξιοποιώντας τους οικονομικούς πόρους της Nvidia για επενδύσεις σε νεοφυείς επιχειρήσεις, συνεργασίες και χρηματοδοτήσεις σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Ταυτόχρονα, υπήρξε ένας από τους πλέον αναγνωρίσιμους υποστηρικτές της τεχνολογικής επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης, προβάλλοντας τις οικονομικές και κοινωνικές δυνατότητές της.

Η απομάκρυνσή του δημιουργεί νέα δεδομένα για μια εταιρεία που είχε ταυτιστεί σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό με το πρόσωπο του ιδρυτή της.

Η αντίδραση του Έλον Μασκ

Μέσα στο κλίμα αβεβαιότητας για το επαγγελματικό μέλλον του Χουάνγκ, ενδιαφέρον προκάλεσε και η δημόσια παρέμβαση του Έλον Μασκ.

Ο επικεφαλής της Tesla ερωτήθηκε μέσω της πλατφόρμας X εάν θα προσλάμβανε τον Τζένσεν Χουάνγκ.

Η απάντησή του ήταν χαρακτηριστική: «Θα ήταν τιμή μου».

@zerohedge That would be an honor — Elon Musk (@elonmusk) November 12, 2026

Η δήλωση αναδεικνύει την αναγνώριση που εξακολουθεί να απολαμβάνει ο Χουάνγκ στον τεχνολογικό κλάδο, παρά το σκάνδαλο που έχει πλήξει την εικόνα του.

Οι κίνδυνοι για τη Nvidia δεν τελειώνουν με τον Χουάνγκ

Πέρα από τη διοικητική κρίση, οι αναλυτές εξετάζουν τις πιθανές επιπτώσεις στις οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας.

Σύμφωνα με το Bloomberg Intelligence, η αποχώρηση του Χουάνγκ δεν αποτελεί απαραίτητα τη μεγαλύτερη απειλή για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές της Nvidia.

Ο αναλυτής Κουντζάν Σομπάνι εκτιμά ότι οι σημαντικότεροι κίνδυνοι σχετίζονται με την πιθανή επιβράδυνση των νέων επιχειρηματικών συμφωνιών και την αυστηρότερη εποπτεία των δραστηριοτήτων της εταιρείας στην Κίνα.

«Οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι εντοπίζονται στον μελλοντικό ρυθμό σύναψης συμφωνιών και στον αυστηρότερο έλεγχο σε σχέση με την Κίνα», ανέφερε.

Κατά την εκτίμησή του, οι αποκαλύψεις δημιουργούν περισσότερο προβλήματα εταιρικής διακυβέρνησης και διαδοχής παρά άμεσους κινδύνους για την κερδοφορία.

Ο ίδιος διατηρεί αμετάβλητες τις προβλέψεις του για τα οικονομικά αποτελέσματα της Nvidia στις χρήσεις 2027 και 2028, υποστηρίζοντας ότι οι υφιστάμενες συμφωνίες με πελάτες, οι δεσμεύσεις προμηθειών και ο προγραμματισμός προϊόντων εξακολουθούν να στηρίζουν την αναπτυξιακή δυναμική της εταιρείας.

Ειδικότερα, εκτιμά ότι το υφιστάμενο επιχειρηματικό πλαίσιο εξακολουθεί να υποστηρίζει ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 70%.

Ωστόσο, οι προοπτικές για νέες συμφωνίες και η πιθανότητα αυστηρότερων αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές προηγμένων τσιπ προς την Κίνα παραμένουν καθοριστικοί παράγοντες αβεβαιότητας.

Η επόμενη ημέρα της Nvidia συνδέεται πλέον με δύο παράλληλες προκλήσεις: τη διασφάλιση της διοικητικής συνέχειας μετά τον ιδρυτή της και τη διατήρηση της ηγετικής της θέσης στην αγορά τεχνητής νοημοσύνης, σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων πολιτικών, ρυθμιστικών και επιχειρηματικών πιέσεων.