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Η αγορά ομολόγων βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τους τελευταίους μήνες. Ενώ τα επιτόκια έχουν ξαναπέσει κάτω από το 5%, οι υψηλότερες αποδόσεις ενδέχεται να παραμείνουν για κάποιο διάστημα. Ενδεικτικά, χθες Τρίτη το αμερικανικό 10ετές, έκλεισε στο 4,98%, έχοντας όμως ξεπεράσει ενδοσυνεδριακά το 5%, γεγονός που δείχνει ότι οι πιέσεις δεν έχουν τελειώσει.

Το τελευταίο διάστημα οι επενδυτές ξεφορτώνονταν μετοχές τεχνολογικών εταιρειών και στρέφονταν προς την ασφάλεια των τίτλων σταθερού εισοδήματος, ωστόσο χθες υποχώρησαν τόσο οι μετοχές όσο και τα ομόλογα, μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ. Οι ισχυρές πωλήσεις κρατικών ομολόγων, οδήγησαν σε απότομη αύξηση των αποδόσεων.

Η απόδοση του διετούς σημείωσε τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από τον Απρίλιο του 2025. Καταλύτης ήταν ο πληθωρισμός του Οκτωβρίου, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 0,4% σε μηνιαία βάση, έναντι πρόβλεψης 0,3%. Ο δομικός πληθωρισμός αυξήθηκε επίσης περισσότερο από τις εκτιμήσεις, κατά 0,3%, έναντι αναμενόμενου 0,2%.

Τα στοιχεία ενίσχυσαν τις προσδοκίες ότι η Fed θα αυξήσει τα επιτόκια τον Δεκέμβριο, με τους επενδυτές να εξετάζουν, σύμφωνα με το Reuters, ακόμη και το ενδεχόμενο μεγαλύτερης αύξησης κατά 50 μονάδες βάσης.

Τα επιτόκια έχουν αυξηθεί σε όλο το μήκος της καμπύλης αποδόσεων, καθώς ο επίμονος πληθωρισμός ωθεί τη Fed να αναλάβει δράση όσον αφορά τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια και τους επενδυτές ομολόγων να απαιτούν υψηλότερες αποδόσεις στο μακροπρόθεσμο τμήμα της καμπύλης. Η ακόρεστη ζήτηση κεφαλαίων από τις εταιρείες ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης και τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο ωθεί επίσης τα επιτόκια προς τα πάνω.

Όλα αυτά δημιουργούν εμπόδια στις συναλλαγές στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και στις προοπτικές της αγοράς. Τα υψηλότερα επιτόκια θα μπορούσαν να περιορίσουν τη δανειοδότηση και να οδηγήσουν σε μείωση των δαπανών, ενώ ταυτόχρονα θα αυξήσουν το κόστος για τις εταιρείες που εξακολουθούν να χρειάζονται πρόσβαση στις αγορές χρέους. Αυτό διαταράσσει την εύθραυστη οικονομική βάση της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης και οδηγεί τους επενδυτές να αμφισβητούν κατά πόσο οι τεράστιες κεφαλαιουχικές δαπάνες θα αποδώσουν τελικά.

Ο Τζον Σίχαν, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στη Osterweis Capital Management, είχε προειδοποιήσει ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα ότι η συνεχής έκδοση νέων ομολόγων θα μπορούσε να διατηρήσει τις αποδόσεις σε υψηλά επίπεδα, αυξάνοντας το κόστος χρηματοδότησης και τις πιέσεις στις περισσότερο εκτεθειμένες επιχειρήσεις.

Όσον αφορά τις κινήσεις της Fed, ο Σίχαν αμφισβήτησε την άποψη ότι μια αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης προκαλεί προβλήματα στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης.

Ο αναλυτής εξέφρασε την προσωπική του εκτίμηση για μία έως δύο αυξήσεις των επιτοκίων εντός του επόμενου έτους.

Επιπροσθέτως, ο Σίχαν δήλωσε ότι δεν βλέπει τίποτα να ανακόπτει την ανοδική πίεση στις αποδόσεις των ομολόγων. Υπογράμμισε πως ο δανεισμός στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και ο κρατικός δανεισμός τείνουν προς υψηλότερες αποδόσεις. Ανάχωμα ίσως αποτελέσουν οι τιμές του πετρελαίου αν συνεχίσουν να υποχωρούν.

Τα αυξανόμενα επίπεδα του δημόσιου χρέους των ΗΠΑ αποτελούν ιδιαίτερο πρόβλημα, ανέφερε, καθώς η κυβέρνηση πρέπει να δανείζεται συνεχώς περισσότερα για να συμβαδίσει με τα αυξανόμενα επιτόκια, γεγονός που δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο.

«Το τμήμα του προϋπολογισμού που διατίθεται για τόκους συνεχίζει να αυξάνεται, πράγμα που σημαίνει περισσότερο δανεισμό», σημείωσε.

«Επομένως, δεν μπορώ να δω τις αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων να πέφτουν ουσιαστικά από εδώ και πέρα, με τον πληθωρισμό στο επίπεδο που βρίσκεται και δεδομένης της ανθεκτικότητάς του», προσέθεσε.

Ο Σίχαν υποστήριξε πως τα αυξανόμενα επιτόκια αποτελούν δίκοπο μαχαίρι για τους επενδυτές σε ομόλογα, αφού σημαίνουν ότι τα ομόλογα που ήδη κατέχετε υποτιμούνται, αλλά τα νέα ομόλογα που αγοράζετε θα προσφέρουν πιο ελκυστικούς τόκους.

Για να αποκομίσει τα καλύτερα και από τις δύο πλευρές, υπογράμμισε ότι διατηρεί τη διάρκεια του χαρτοφυλακίου του γύρω στο μέσο όρο των 1,75 ετών, δηλαδή χαμηλότερα από τη διάρκεια του δείκτη αναφοράς του, που είναι περίπου 3 έτη.

Με αυτόν τον τρόπο, όπως ανέφερε στο Business Insider, εξασφαλίζει υψηλότερες αποδόσεις, χωρίς όμως να εκτίθεται σε υπερβολικό κίνδυνο διάρκειας σε περίπτωση περαιτέρω ανόδου των επιτοκίων. Η αναμονή για λιγότερο από δύο έτη είναι πολύ λιγότερο επώδυνη από ό,τι για 10 έτη.