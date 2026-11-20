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Η μετοχή της Anthropic υποχώρησε κατά τη δεύτερη ημέρα διαπραγμάτευσής τους, καθώς το ευρύτερο κύμα ρευστοποιήσεων στις αγορές και οι αμφιβολίες γύρω από τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη επισκίασαν τον ενθουσιασμό που είχε τροφοδοτήσει το ράλι κατά την ιστορική χρηματιστηριακή πρεμιέρα της εταιρείας.

Η μετοχή κατέγραψε πτώση έως και 7,4% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, σύμφωνα με τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα στις 4:05 π.μ., ώρα Νέας Υόρκης.

Την Πέμπτη, η μετοχή είχε ενισχυθεί έως και 39% σε σχέση με την τιμή διάθεσης της αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO), προτού περιορίσει περισσότερο από το μισό των αρχικών κερδών της.

Τελικά, ολοκλήρωσε την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης με άνοδο 17%, εξέλιξη που ανέδειξε την Anthropic στην έβδομη μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία παγκοσμίως βάσει χρηματιστηριακής αξίας.

Η πίεση στις αγορές και οι φόβοι για την τεχνητή νοημοσύνη

Η πτώση της Anthropic σημειώθηκε σε μια ιδιαίτερα αρνητική συνεδρίαση για τις μετοχικές αγορές, με τα παγκόσμια χρηματιστήρια να οδεύουν προς το μεγαλύτερο σε διάρκεια πτωτικό σερί των τελευταίων τριών και πλέον ετών.

Παρότι η αρχική εκτίναξη της μετοχής αντανακλούσε την τεράστια επενδυτική ζήτηση έπειτα από μια IPO στην οποία οι προσφορές ξεπέρασαν κατά πολύ τις διαθέσιμες μετοχές, η ιδιαίτερα υψηλή αποτίμηση της εταιρείας άρχισε να λειτουργεί επιβαρυντικά.

Σε αυτή την πίεση προστέθηκαν και νέες ανταγωνιστικές απειλές, την ώρα που οι επενδυτές προχωρούσαν την Παρασκευή σε μαζικές πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων υψηλότερου κινδύνου στις διεθνείς αγορές.

Η εξέλιξη αυτή ανέδειξε την αυξανόμενη επιφυλακτικότητα απέναντι στις αποτιμήσεις των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, παρά το ισχυρό ενδιαφέρον που εξακολουθεί να συγκεντρώνει ο κλάδος.

«Με αυτό που φαινόταν να είναι ο τελευταίος πυλώνας στήριξης του ράλι της τεχνητής νοημοσύνης να υποχωρεί πλέον, το κλίμα στην αγορά είναι εξαιρετικά απαισιόδοξο», δήλωσε ο Τζέραλντ Γκαν, επικεφαλής επενδύσεων της Reed Capital, με έδρα τη Σιγκαπούρη.

«Παρότι προετοιμάζομαι να συγκεντρώσω μετοχές ποιοτικών εταιρειών σε πιο ελκυστικές αποτιμήσεις, έχω εξίσου επίγνωση του κινδύνου να προσπαθήσω να πιάσω ένα μαχαίρι που πέφτει», πρόσθεσε, χρησιμοποιώντας τη γνωστή χρηματιστηριακή έκφραση για τον κίνδυνο πρόωρων αγορών σε μια έντονα πτωτική αγορά.

Η αρχική δημόσια προσφορά της Anthropic, ύψους 107,3 δισ. δολαρίων, είχε προσελκύσει παγκόσμιο επενδυτικό ενδιαφέρον, με τη ζήτηση να είναι επτά φορές μεγαλύτερη από τον αριθμό των μετοχών που διατέθηκαν προς πώληση.

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των υποψήφιων επενδυτών ήταν τόσο έντονος, ώστε περισσότεροι από τους μισούς θεσμικούς επενδυτές που υπέβαλαν εντολές αγοράς δεν εξασφάλισαν καμία μετοχή, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν την Πέμπτη.