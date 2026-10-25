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Οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες αναμένεται να καταγράψουν σημαντική άνοδο στα κέρδη του γ’ τριμήνου, καθώς ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν έχει ενισχύσει τα αποτελέσματα στους τομείς της διύλισης και του εμπορίου, ενώ οι επενδυτές θα παρακολουθούν πόσο συνετά χρησιμοποιούν τα τεράστια ταμειακά τους διαθέσιμα και αν θα αντισταθούν στον πειρασμό να προχωρήσουν σε αλόγιστες δαπάνες.

Η σοβαρή διαταραχή της κυκλοφορίας στα Στενά του Ορμούζ, από τότε που οι αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ πυροδότησαν τον πόλεμο τον Φεβρουάριο, έχει ωθήσει τις τιμές της ενέργειας σε υψηλά επίπεδα πολλών ετών, επιτρέποντας στα τμήματα εμπορικών συναλλαγών να αποκομίσουν κέρδη από τη μεταβλητότητα.

Η Shell, η BP και η TotalEnergies, αναμένουν όλες ότι τα περιθώρια διύλισης θα τριπλασιαστούν έως τετραπλασιαστούν το γ’ τρίμηνο σε σύγκριση με πέρυσι, με τη Shell να προβλέπει ιστορικό υψηλό στα 42 δολάρια ανά βαρέλι. Η TotalEnergies αναμένει ότι οι ταμειακές ροές από τις δραστηριότητές της στον τομέα της διύλισης και των χημικών θα διπλασιαστούν σε περίπου 4 δισεκατομμύρια δολάρια σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Η Exxon σηματοδότησε ότι τα υψηλότερα περιθώρια διύλισης κατά το τρίμηνο θα μπορούσαν να ενισχύσουν τα κέρδη του τομέα της μεταποίησης κατά 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με το προηγούμενο.

Καθώς οι εταιρείες θα ανακοινώσουν τα αποτελέσματα του γ’ τριμήνου στο τέλος του μήνα, οι επενδυτές αναρωτιούνται αν θα παραμείνουν πιστές στα υφιστάμενα σχέδια δαπανών τους σε μια περίοδο εξαιρετικών κερδών, ανέφερε ο αναλυτής της RBC Capital Markets, Μπιράζ Μπορκατάρια.

Μέχρι στιγμής, η Chevron και η Exxon έχουν χρησιμοποιήσει τα χρήματα για την αποπληρωμή χρέους. Οι επενδυτές της Chevron θα παρακολουθήσουν τις επενδύσεις στη Βενεζουέλα και την πρόοδό της προς την παράταση της σύμβασης για τη λειτουργία της κοινοπραξίας TCO στο Καζακστάν, η οποία αναπτύσσει το μεγαλύτερο πετρελαϊκό κοίτασμα της χώρας, ανέφεραν αναλυτές.

Η HSBC αναμένει ότι η Shell θα ανακοινώσει πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το δ’ τρίμηνο, αφού νωρίτερα φέτος μείωσε τον ρυθμό του προγράμματος επαναγοράς σε 3 δισεκατομμύρια δολάρια ανά τρίμηνο.

Μετά την ενημέρωση της εταιρείας για τα αποτελέσματα της περασμένης εβδομάδας, η επενδυτική τράπεζα TPH χαρακτήρισε τη BP ως την αγαπημένη της επιλογή μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών εταιρειών. Ανέφερε ότι τα υποκείμενα κέρδη της BP θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 7 δισεκατομμύρια δολάρια, έναντι 5,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων το β’ τρίμηνο, χάρη στην ώθηση από τη διύλιση και την εμπορία και διακίνηση φυσικού αερίου.

Τα εν λόγω ταμειακά διαθέσιμα προορίζονται για την εξυγίανση του ισολογισμού της BP. Σύμφωνα με στοιχεία της Citi, ο δείκτης καθαρού χρέους προς λειτουργικές ταμειακές ροές της BP αναμένεται να μειωθεί από 1,7 φορές στο τέλος του 2025 — ο υψηλότερος μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων εταιρειών — σε 0,8 φορές έως το γ’ τρίμηνο.

Η BP πιθανότατα θα συζητήσει τη μελλοντική κατανομή κεφαλαίων της κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του γ’ τριμήνου, ανέφερε η HSBC, καθώς επιτυγχάνει τον στόχο της για μείωση του καθαρού χρέους της περίπου ένα χρόνο νωρίτερα, κάτι στο οποίο συνέβαλε και η αναστολή του προγράμματος επαναγοράς μετοχών φέτος. Η BP έχει προαναγγείλει ενημέρωση σχετικά με τη στρατηγική της στις 15 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το Reuters.