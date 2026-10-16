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Για δεύτερη διαδοχική εβδομάδα ανόδου οδεύουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι αυξανόμενοι κίνδυνοι για τον ενεργειακό εφοδιασμό από τη Μέση Ανατολή υπερισχύουν των προσπαθειών των Ηνωμένων Πολιτειών και του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) να περιορίσουν το κόστος των καυσίμων.

Παρά τη μικρή υποχώρηση των τιμών κατά τη συνεδρίαση της Παρασκευής, η αγορά εξακολουθεί να ενσωματώνει ένα σημαντικό γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου, με τα Στενά του Ορμούζ να παραμένουν στο επίκεντρο της αβεβαιότητας.

Το Brent κινείται κοντά στα 105 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας εβδομαδιαία άνοδο περίπου 0,5%, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) διαπραγματεύεται κοντά στα 97 δολάρια.

Οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο, όπου η αποκατάσταση των φυσικών ροών πετρελαίου παραμένει αβέβαιη, ενώ οι νέες επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων ενισχύουν τους φόβους για περαιτέρω διαταραχές στις μεταφορές.

Ορμούζ: Η βύθιση του GFS Pride αναζωπυρώνει τους φόβους

Νέα ένταση προκάλεσε η επιβεβαίωση από την Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) ότι το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων GFS Pride, με σημαία Σιγκαπούρης, χτυπήθηκε από ιρανικό βλήμα πριν βυθιστεί αυτή την εβδομάδα στο Στενό του Ορμούζ.

Σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, το πλοίο δέχθηκε πλήγμα από βλήμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) και τελικά βυθίστηκε ενώ ρυμουλκούνταν προς την ακτή.

Το περιστατικό ενίσχυσε την αβεβαιότητα για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές οδούς παγκοσμίως.

Ωστόσο, παρά τη νέα επίθεση, η διέλευση πλοίων δεν έχει διακοπεί πλήρως.

Περισσότερα από 40 πλοία πέρασαν από το Στενό του Ορμούζ το τελευταίο 24ωρο, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι εμπορικές ροές συνεχίζονται, έστω και υπό αυξημένο κίνδυνο.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί μια εύθραυστη ισορροπία στην αγορά: από τη μία πλευρά οι επιθέσεις συντηρούν τις ανοδικές πιέσεις στις τιμές, από την άλλη η συνέχιση των διελεύσεων περιορίζει προς το παρόν τον κίνδυνο μιας νέας απότομης εκτίναξης.

Τραμπ: Στο τραπέζι ακόμη και η «Μητέρα όλων των βομβών»

Η γεωπολιτική αβεβαιότητα ενισχύεται και από τις τελευταίες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο χρήσης ενός από τα ισχυρότερα συμβατικά όπλα των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Σε συνέντευξή του στο Newsmax, ο Τραμπ απέφυγε να αποκλείσει τη χρήση της βόμβας που είναι γνωστή ως «Mother of All Bombs», δηλαδή «Μητέρα όλων των βομβών».

Πρόκειται για την GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB), ένα εξαιρετικά ισχυρό συμβατικό όπλο μεγάλης καταστροφικής ισχύος.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το CNN είχε μεταδώσει, επικαλούμενο αξιωματούχους με γνώση των σχετικών σχεδιασμών, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταρτίσει σχέδια επιθέσεων που θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τη χρήση του συγκεκριμένου όπλου.

Οι πληροφορίες αυτές δεν σημαίνουν ότι έχει ληφθεί οριστική απόφαση για μια τέτοια επίθεση, ενισχύουν όμως την αβεβαιότητα σχετικά με την επόμενη φάση της σύγκρουσης.

Η προοπτική νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης διατηρεί αυξημένη την προσοχή των επενδυτών, καθώς ενδεχόμενα πρόσθετα πλήγματα στην περιοχή θα μπορούσαν να επηρεάσουν τόσο τις εξαγωγές πετρελαίου όσο και τη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο.

Eurasia Group: Στο 65% η πιθανότητα κλιμάκωσης του πολέμου

Οι ανησυχίες για επιδείνωση της σύγκρουσης αποτυπώνονται και στις εκτιμήσεις της Eurasia Group, η οποία αναθεώρησε σημαντικά προς τα πάνω την πιθανότητα νέας κλιμάκωσης.

Σύμφωνα με σημείωμα των αναλυτών της, η πιθανότητα εντατικοποίησης της σύγκρουσης αυξήθηκε στο 65% από 35% προηγουμένως.

«Η σύγκρουση είναι πιθανό να κλιμακωθεί», αναφέρουν οι αναλυτές, επισημαίνοντας ότι η σημερινή κατάσταση αντιπαράθεσης δεν μπορεί να διατηρηθεί επ’ αόριστον.

Όπως υποστηρίζουν, «το υφιστάμενο αδιέξοδο δεν είναι πλέον βιώσιμο για τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Η εκτίμηση αυτή προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας για την αγορά πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές καλούνται να σταθμίσουν το ενδεχόμενο περαιτέρω στρατιωτικών επιχειρήσεων και τις πιθανές συνέπειες για τις ενεργειακές υποδομές και τις θαλάσσιες μεταφορές.

IEA: Αποδέσμευση ακόμη 100 εκατ. βαρελιών για να συγκρατηθούν οι τιμές

Απέναντι στους κινδύνους για την προσφορά, οι μεγαλύτερες καταναλώτριες χώρες επιχειρούν να ενισχύσουν τη διαθεσιμότητα πετρελαίου στην αγορά.

Τα κράτη-μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) δεσμεύθηκαν να ολοκληρώσουν την αποδέσμευση των υπολειπόμενων 100 εκατ. βαρελιών από την παρέμβαση στα έκτακτα αποθέματα που είχε αποφασιστεί τον Μάρτιο.

Η απόφαση ακολούθησε πιέσεις από Αμερικανούς αξιωματούχους, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να περιορίσει τις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ στην εγχώρια αγορά.

Το αυξημένο ενεργειακό κόστος, που συνδέεται με τον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αποτελεί σημαντικό ζήτημα για τους Αμερικανούς ψηφοφόρους ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Για τον Λευκό Οίκο, η αποκλιμάκωση των τιμών στα πρατήρια αποτελεί επομένως όχι μόνο οικονομική, αλλά και πολιτική προτεραιότητα.

Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο τα πρόσθετα αποθέματα μπορούν να αντισταθμίσουν τις διαταραχές στις φυσικές ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή.

Vanda Insights: Οι κινήσεις της Ουάσιγκτον βάζουν «ταβάνι» στην άνοδο

Η Βαντάνα Χάρι, ιδρύτρια της εταιρείας ενεργειακών αναλύσεων Vanda Insights, εκτιμά ότι οι προσπάθειες της Ουάσιγκτον να μειώσει το κόστος της ενέργειας ενδέχεται να περιορίσουν τα περιθώρια περαιτέρω ανόδου των τιμών.

Σύμφωνα με την ίδια, οι παρεμβάσεις αυτές θα μπορούσαν να διατηρήσουν το Brent σε ένα σχετικά στενό εύρος, μεταξύ 104 και 106 δολαρίων το βαρέλι.

Όπως εξηγεί, οι πρόσφατες επιθέσεις εναντίον πλοίων στην περιοχή του Ορμούζ έχουν προσθέσει ένα νέο, αλλά προς το παρόν περιορισμένο, ασφάλιστρο γεωπολιτικού κινδύνου στις τιμές του αργού.

Η εκτίμηση αποτυπώνει την αντιπαράθεση δύο αντίρροπων δυνάμεων στην αγορά.

Από τη μία πλευρά, η απειλή νέων επιθέσεων και η αβεβαιότητα για τις εξαγωγές του Περσικού Κόλπου στηρίζουν τις τιμές.

Από την άλλη, η αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων και οι αμερικανικές πρωτοβουλίες για τη μείωση του ενεργειακού κόστους λειτουργούν ανασταλτικά σε μια εντονότερη άνοδο.

Γιατί το αμερικανικό πετρέλαιο κερδίζει έδαφος έναντι του Brent

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της εβδομάδας αποτελεί η ισχυρότερη πορεία του αμερικανικού WTI σε σύγκριση με το Brent.

Το WTI έχει καταγράψει μεγαλύτερα εβδομαδιαία κέρδη, περιορίζοντας τη διαφορά τιμής μεταξύ των δύο βασικών διεθνών δεικτών αναφοράς.

Η εξέλιξη συνδέεται κυρίως με τη μείωση του κόστους μεταφοράς αμερικανικού αργού προς την Ευρώπη, η οποία ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των φορτίων από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με στοιχεία του Baltic Exchange, το κόστος μεταφοράς ενός τυπικού φορτίου αμερικανικού πετρελαίου από τις ακτές του Κόλπου του Μεξικού προς το Ρότερνταμ έχει υποχωρήσει περίπου 12% την τελευταία εβδομάδα.

Η μείωση των ναύλων καθιστά τις αμερικανικές εξαγωγές πιο ελκυστικές για τους αγοραστές, ενισχύοντας τη ζήτηση για WTI.

Η εξέλιξη αποκτά πρόσθετη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία οι παραδοσιακές ενεργειακές ροές από τον Περσικό Κόλπο εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αυξημένους κινδύνους.

ΗΠΑ: Βουτιά 8,6 εκατ. βαρελιών στα αποθέματα αργού

Πρόσθετη στήριξη στις τιμές προσφέρουν και τα τελευταία στοιχεία για τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου.

Σύμφωνα με τα κυβερνητικά δεδομένα, τα αποθέματα αργού στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 8,6 εκατ. βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση από τον Φεβρουάριο.

Η υποχώρηση αποδίδεται εν μέρει στις διακοπές παραγωγής που προκάλεσε ο τυφώνας Ισαΐας, καθώς και στην αυξημένη δραστηριότητα των διυλιστηρίων και στις ισχυρές εξαγωγές.

Ακόμη μεγαλύτερη σημασία για την αγορά καυσίμων έχει η εξέλιξη στα αποθέματα αποσταγμάτων, στα οποία περιλαμβάνεται και το ντίζελ.

Τα συγκεκριμένα αποθέματα μειώθηκαν κατά 2,5 εκατ. βαρέλια, υποχωρώντας σε νέο εποχικό χαμηλό.

Η μείωση ενισχύει τις ανησυχίες για τη διαθεσιμότητα καυσίμων, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς αγορές αντιμετωπίζουν ήδη περιορισμούς στην προσφορά και αυξημένο κόστος μεταφορών.

Συνολικά, η αγορά πετρελαίου παραμένει εγκλωβισμένη ανάμεσα στις προσπάθειες των κυβερνήσεων να συγκρατήσουν τις τιμές και στους γεωπολιτικούς κινδύνους που συντηρεί ο πόλεμος με το Ιράν.

Η δεύτερη συνεχόμενη εβδομαδιαία άνοδος δείχνει ότι, παρά την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων, οι επενδυτές εξακολουθούν να αποδίδουν σημαντικό βάρος στην ασφάλεια του εφοδιασμού και στην πιθανότητα περαιτέρω κλιμάκωσης της σύγκρουσης.

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